José Vizcarra, excomandante General del Ejército denunció presiones de Castillo y el ministro Ayala para ascender a dos coroneles

José Vizcarra, excomandante del Ejército denunció a Pedro Castillo y Walter Ayala

Los repentinos cambios en las Fuerzas Armadas dados la semana pasada con un inesperado decreto supremo en las Normas Legales de El Peruano no solo causó sorpresa entre los integrantes del Ejército Peruano sino también por los mismos involucrados, quienes se enteraron de su baja a través de los medios de comunicación, según contó hoy el General de División, José Vizcarra Álvarez, excomandante General del Ejército, en entrevista para Ampliación de Noticias de RPP.

Vizcarra Álvarez denunció que fue el secretario presidencial Bruno Pacheco y el ministro de Defensa Walter Ayala, así como el mismo presidente de la República, Pedro Castillo, le pidieron el ascenso irregular de dos coroneles.

“Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso. A través del secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa y los mensajes de a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados”, manifestó el exjefe del Ejército.

Además, recalcó que el ascenso del coronel Fidel Bocanegra se dio dentro de la legalidad y no hubo nada turbio en su nombramiento. Sin embargo, precisó que los pedidos de ascenso fueron solicitados para los coroneles Sánchez Cahuancamo y Ciro Bocanegra.

“El señor Fidel Bocanegra jamás ha usado ningún medio para sugerir su ascenso. El ministro de Defensa y el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, insistieron en los ascensos de varios recomendados. Quiero puntualizar dos, hablamos del coronel Sánchez Carhuarcamo y Ciro Bocanegra. Ambos [Ayala y Pacheco] insistieron tanto que tuvimos intercambios de ideas sobre cómo funcionan las fuerzas armadas que ellos no pudieron entender. Los días 11 y 12 y 13 de octubre llevé las recomendaciones institucionales de los ascensos, el ministro me llamó a Palacio diciendo que no había atendido los pedidos, nos recibió el secretario de presidencia y le explicamos. Él [el secretario] nos dijo que todo se puede hacer si se quiere”, agregó.

El excomandante indicó que entre el 11 y 13 de octubre fue al Ministerio de Defensa llevando las actas de ascenso: “El señor ministro llamó por teléfono a Palacio y me increpó que los recomendados no habían ascendido y que el secretario (Pacheco) estaba incómodo”.

“Fuimos a Palacio y me recibió el dichoso secretario (Pacheco) y le manifesté que no era posible el ascenso de los recomendados y el señor (Pacheco) me manifestó que todo se puede hacer si se quiere”, precisó.

Agregó que en todo momento, Pacheco hablaba en nombre del presidente Pedro Castillo y que ante ello solicitó conversar con el Jefe de Estado, pedido que fue aceptado tras su insistencia y lograron juntarse el viernes 15 de octubre a las 19:00 horas.

“Yo pensaba que el presidente no tenía conocimiento de esta situación, entonces le manifesté de esta situación y (el presidente Pedro Castillo), después de sugerirme de cómo hacer ascender al señor Ciro Bocanegra, le manifesté que no era posible porque no respetaba las reglas”, detalló.

“Yo le manifesté que si él deseaba ascenderlo le podía sugerir que haga una resolución donde él tenía la posibilidad y la capacidad de otorgarle una vacante, lógicamente le explicaba que el impacto negativo sobre la institución iba a ser grande porque ese señor no era merecedor de ese momento del ascenso”, contó.

Finalmente, Vizcarra Álvarez aseguró que el presidente Pedro Castillo entendió y le dijo que lo respaldaba. Días después se dio la resolución de su pase a retiro y el nombramiento de los nuevos comandantes generales del Ejército del Perú y de las Fuerza Aérea.

LLAMÓ CÍNICO AL MINISTRO DE DEFENSA

José Vizcarra Álvarez manifestó que no es de su agrado salir y hablar del Ejército, pero que lo hace tras escuchar las declaraciones del ministro Walter Ayala. “Sentí que tengo la obligación moral de decir la verdad. Considero que no es posible tanto cinismo”.

“El principal problema es que tanto ni el señor presidente de la República, ni el ministro de Defensa, ni el actual Comandante General del Ejército me avisaron sobre la decisión de mi pase al retiro, menos aún me han informado sobre los motivos para que den ese cambio. Si bien el presidente de la República tiene la potestad de escoger al Comandante General entre los más antiguos, eso lo hizo hace tres meses al escogerme a mí y ahora que desea relevarme debería haber un motivo que lo justifique o una falta grave”, sostuvo en RPP.

Agregó que el ministro Walter Ayala sostuvo que Vizcarra Álvarez reclama por su pase al retiro. “Yo no reclamo nada, en absoluto, yo cumplo la ley, pero lo que yo no acepto es la forma como lo ha hecho”.

SEGUIR LEYENDO