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Cardenal Castillo sobre recientes conflictos en la PUCP y UNMSM: “Educar no es negociar, los universitarios no son clientes”.

El monseñor se refirió a la crisis universitaria de dos instituciones emblemas en el país y exhortó a las autoridades a priorizar la formación integral

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Policía Nacional detuvo a un estudiante cuando se disponía, junto con sus compañeros, a movilizarse al Centro de Lima para sumarse a la protesta en contra de las autoridades de turno.

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, abordó los recientes conflictos que atraviesan la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En sus declaraciones, Castillo enfatizó que el sentido de la universidad no puede reducirse a una lógica comercial, y reclamó respeto a los principios democráticos en la gestión universitaria.

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Educar no es negociar”, subrayó el cardenal, al referirse a la tendencia de tratar a los estudiantes como clientes y a la educación como un servicio sujeto a transacciones comerciales.

“Hay una tendencia a aligerar las cosas. La vez pasada, un periodista decía que los universitarios de las universidades privadas son clientes. No son estudiantes. Y eso no puede ser. Por lo menos en la Católica no lo es y no debe ser”, sostuvo.

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El contexto de sus palabras se da en medio de protestas estudiantiles en ambas casas de estudios. En la PUCP, los estudiantes agrupados en la FEPUC rechazan la reforma del sistema de pensiones aprobada por el Consejo Universitario, alegando falta de transparencia y ausencia de participación democrática.

Esta situación derivó en la toma del rectorado. Por su parte, en la UNMSM, la FUSM se opone al proyecto de ley que permite la reelección de rectores en universidades públicas y a la normativa del nuevo proceso electoral, lo que ha motivado el cierre total del campus durante varios días.

San Marcos – PUCP - Bibliotecólogo - Biblioteca Nacional del Perú – BNP – Perú - 6 de enero
(Composición Infobae: Andina)

Castillo, con 36 años de experiencia como docente en la PUCP y exalumno de San Marcos, remarcó la importancia del diálogo y la participación efectiva de los estudiantes en la vida universitaria.

“Somos estudiantes, no clientes. Y esto es importante porque del movimiento estudiantil, si bien es cierto ha habido algunas exageraciones, les pido a los muchachos que tengan consideración de no hacer nada que sea violento o constrictivo de la vida universitaria, pero sí quiero rescatar su razonabilidad”, indicó.

El cardenal mencionó que el estatuto universitario reconoce el derecho de los estudiantes a recibir apoyo, y destacó el valor del sistema de escalas como parte de la identidad institucional. “Si eso se altera, hay que tener toda una discusión muy grande y eso es lo que está pasando ahora”, precisó.

Sobre la situación en San Marcos, Castillo defendió la necesidad de respetar el sentido democrático en la elección de autoridades. “El sentido democrático tiene que respetarse”, afirmó, rechazando los cambios de última hora que favorecen la reelección de rectores. A su juicio, este tipo de medidas no contribuyen al fortalecimiento institucional.

Durante la entrevista, el cardenal también alertó sobre el riesgo de que la educación se vea desplazada por intereses económicos.

“Estamos siendo tomados por una avalancha de búsqueda de dinero por todos lados y de destrucción de las bases mismas de la propia educación, porque se está sustituyendo por el negocio. Hay universidades que son solamente negocio. Y les dan títulos, digamos, falsos a los chicos, que después no sirven para nada porque no saben nada”, advirtió.

Finalmente, Castillo llamó a una reforma profunda de la calidad educativa y a garantizar la participación estudiantil. “Tenemos que hacer una reforma radical de la calidad educativa y sobre todo la participación de los estudiantes con tranquilidad, pero con participación efectiva”, concluyó.

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