Perú

Paciente con cáncer de vejiga recupera su autonomía tras compleja operación de seis horas en EsSalud: “Hoy puedo decir que estoy bien”

La institución reportó una intervención multidisciplinaria de alta complejidad en la que extirparon vejiga y próstata a un paciente de 75 años, marcando un hito en la consolidación de técnicas avanzadas para enfermedades urológicas graves

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Tres cirujanos vestidos con uniformes azules, gorros y mascarillas, operan a un paciente cubierto por una tela quirúrgica verde en un quirófano iluminado
Un equipo médico de EsSalud en el Hospital Luis Negreiros Vega realiza con éxito una compleja cirugía de cáncer de vejiga a un paciente de 75 años, un importante avance para el nosocomio.

Una intervención quirúrgica de alta complejidad realizada recientemente en el Hospital II Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega de EsSalud permitió a un paciente de 75 años recuperar su autonomía tras superar un cáncer de vejiga. Un equipo multidisciplinario logró extirpar la vejiga y la próstata, reconstruyendo sus vías urinarias en una operación de casi seis horas de cirugía, el segundo procedimiento exitoso de este tipo en la institución, según lo informado por EsSalud en una nota de prensa del 16 de mayo de 2026.

El aspecto diferenciador respecto a otros procedimientos convencionales radica en que, además de la cistoprostatectomía radical, se realizó una linfadenectomía bilateral y se creó una derivación urinaria tipo Bricker. Solo otra operación similar había tenido lugar antes en el hospital, lo que da cuenta de la reciente consolidación de esta técnica compleja en el establecimiento, de acuerdo con declaraciones del doctor Renzo Mansilla Flores, asistente del servicio de Urología, recogidas por EsSalud.

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Saturnino Bazán Quinto, natural de Áncash y residente de Carabayllo en Lima desde hace más de tres décadas, acudió a consulta tras presentar hematuria, es decir, sangrado en la orina. El equipo médico realizó una evaluación integral que concluyó en el diagnóstico de un tumor vesical con compromiso muscular, según información oficial difundida por EsSalud. Los estudios de estadiaje descartaron la presencia de metástasis, permitiendo optar por una intervención curativa de carácter radical.

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El nacimiento de EsSalud marcó en 1999 un cambio estructural en la administración de la salud pública y las prestaciones sociales. (Andina)

Paciente presentaba complejo diagnóstico oncológico

El diagnóstico de Saturnino Bazán Quinto, según el doctor Renzo Mansilla Flores, requirió un procedimiento endoscópico inicial para confirmar el grado de invasión tumoral en la vejiga. La detección temprana del tumor y la ausencia de diseminación metastásica definieron el protocolo quirúrgico: extracción total de la vejiga y la próstata, junto con la extirpación de los ganglios linfáticos pélvicos.

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Esta cirugía integral se reserva para quienes presentan un tumor vesical invasivo con músculo comprometido pero sin metástasis a distancia. La reconstrucción del tracto urinario se llevó a cabo con una derivación tipo Bricker, utilizando un segmento de intestino para crear una nueva vía de expulsión de orina hacia un orificio en la pared abdominal, facilitando así la recuperación funcional tras la extirpación de los órganos afectados.

SMP Perú - 15 de abril
El joven herido tras el ataque en la loza deportiva de SMP recibe atención médica en el Hospital Luis Negreiros, donde su estado de salud es reservado. Foto: Defensoria

El caso reportado corresponde a la segunda vez que realizamos este tipo de cirugía en el hospital, lo que representa una mejor perspectiva para pacientes con patologías urológicas graves en el sistema de EsSalud, destaca la nota institucional.

“Lo dejé todo en manos de Dios”: paciente relata su recuperación

La intervención, que demandó cerca de seis horas de cirugía en sala operatoria, fue realizada por un equipo multidisciplinario conformado por urólogos, anestesiólogos y personal de enfermería especializado. Se procedió a una cistoprostatectomía radical —extirpación conjunta de la vejiga y la próstata— junto con la linfadenectomía bilateral para remover ganglios linfáticos potencialmente comprometidos.

Según explicó el doctor Renzo Mansilla Flores, la derivación urinaria tipo Bricker empleada representa un avance técnico relevante en la cirugía urológica nacional. “Es la segunda vez que realizamos este tipo de cirugía de alta complejidad en el hospital, lo que demuestra el fortalecimiento de nuestras capacidades resolutivas y el trabajo articulado de un equipo multidisciplinario”.

Paciente Saturnino Bazán Quinto con tres miembros del personal médico, todos sonriendo y dando pulgares arriba, sosteniendo un cartel azul en forma de corazón con 'Gracias EsSalud'
Saturnino Bazán Quinto, de 75 años, posa agradecido junto al equipo médico de EsSalud en el Hospital Negreiros tras superar una compleja cirugía de cáncer de vejiga. (Foto: EsSalud)

Tras la operación, Saturnino Bazán Quinto fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció durante 48 horas en observación especializada. La evolución clínica fue favorable, lo que permitió su alta temprana y la rápida recuperación de su movilidad independiente. El paciente continúa actualmente su tratamiento complementario en el servicio de Oncología, bajo monitorización regular.

Actualmente, Bazán camina con autonomía y su condición es estable. Consultado sobre su experiencia, el paciente expresó: “Lo dejé todo en manos de Dios. Hoy puedo decir que estoy bien y agradecido con los médicos por la atención y el trato humano que me brindaron”, según la nota de prensa institucional.

La Red Prestacional Sabogal y el hospital Negreiros destacan que esta intervención ratifica el compromiso con la atención de alta complejidad y la mejora en la calidad de vida de los pacientes asegurados que enfrentan enfermedades oncológicas graves.

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