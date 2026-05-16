Tuneladoras “Delia” y “Micaela”: las dos megamáquinas que han excavado más de 15 kilómetros del subsuelo en la obra del Metro de Lima

La tuneladora "Delia", con la bandera peruana izada en su centro, celebra su llegada a la estación Carmen de la Legua en el Callao, marcando un avance significativo del 95% en la excavación del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. (Foto: MTC)

El desarrollo del Metro de Lima y Callao ha dado pasos clave gracias a dos máquinas gigantes: Delia y Micaela. Estas tuneladoras han excavado más de 15 kilómetros bajo tierra para construir los túneles de la Línea 2 y el ramal de la Línea 4, dos obras que cambiarán la forma en que millones de personas se mueven por la ciudad.

El proyecto del Metro responde a la necesidad de un transporte más rápido, seguro y eficiente. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Línea 2 y la Línea 4 sumarán 35 kilómetros y 35 estaciones entre Ate y el Callao, permitiendo que más de un millón de pasajeros viajen cada día. El tiempo de viaje entre Ate y el Callao bajará de más de dos horas a solo 45 minutos, lo que mejorará la calidad de vida y reducirá el tráfico y la contaminación.

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Las tuneladoras han permitido avanzar de forma constante: Delia ha completado el 95 % del túnel de la Línea 2 y Micaela ya excava el 65 % del ramal de la Línea 4. Ambos trabajos están supervisados por el MTC y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), y son claves para que el metro subterráneo se convierta pronto en realidad.

Delia impulsa el tramo final de la Línea 2 del Metro de Lima

La tuneladora Micaela avanza en la excavación subterránea de la Línea 4, atravesando diversas estaciones a lo largo de la avenida Faucett y conectando puntos estratégicos entre el Callao y Lima. Foto: MTC

La tuneladora Delia es la responsable de excavar el túnel principal de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Desde su inicio en julio de 2021 en la estación San Juan de Dios, esta máquina ha excavado más de 13 kilómetros, atravesando catorce estaciones importantes como Circunvalación, Plaza Manco Cápac y Estación Central. Actualmente, Delia llegó a la estación Carmen de la Legua, ubicada en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y Óscar R. Benavides, con un avance del 95 % en el túnel.

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La tuneladora Delia, de 120 metros de largo y más de 1.700 toneladas, avanza bajo Lima excavando e instalando el revestimiento del túnel de la Línea 2. Su nombre rinde homenaje a Delia Tasaico del Pino, la primera mujer ingeniera de minas del Perú.

Según el MTC, ya se han construido más de 25 de los 27 kilómetros previstos para la Línea 2. Esta línea unirá diez distritos de Lima de manera directa y otros tres de forma indirecta, todo en un recorrido subterráneo. La estación Carmen de la Legua, que tiene un avance físico del 66 %, será muy importante porque permitirá la conexión con el ramal de la Línea 4 y facilitará el acceso al aeropuerto Jorge Chávez.

La tuneladora "Delia", adornada con la bandera peruana, emerge en la estación Carmen de la Legua en Callao, señalando un avance significativo en la construcción del Metro de Lima y Callao. (Foto: ATU)

La obra se divide en etapas. La primera ya funciona comercialmente, la segunda tiene un 89 % de avance y la tercera supera el 65 %. En total, la Línea 2 ya está terminada en más del 80 %, lo que permitirá abrir nuevas estaciones pronto y mejorar el transporte subterráneo en Lima y Callao.

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Así avanza Micaela en la construcción subterránea de la Línea 4

Mientras Delia se acerca al final de su recorrido, la tuneladora Micaela avanza en la construcción del ramal de la Línea 4. De acuerdo con el MTC, Micaela ha excavado más de 4 kilómetros de túnel y está conectando estaciones como Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto y El Olivar. En este momento, trabaja entre Morales Duárez y Carmen de la Legua, con un avance del 65 %.

La tuneladora Micaela, con 148 metros de largo y 10,27 metros de diámetro, está perforando el túnel del ramal de la Línea 4, clave para unir el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con el Metro de Lima y Callao. Su nombre honra a Micaela Bastidas, prócer de la independencia peruana que luchó junto a Túpac Amaru II contra la dominación española.

Metro de Lima de la Línea 2: tuneladora “Micaela” llegó a la estación al Puerto del Callao|MTC

Micaela avanza a un ritmo de 15 a 16 metros diarios. Por ejemplo, en el tramo entre El Olivar y Quilca, la máquina perforó 873 metros e instaló 514 anillos de concreto de 40 toneladas cada uno. Para trayectos de unos 850 metros, el recorrido se completa en 50 a 55 días; para distancias más largas, como los 1,7 kilómetros hasta Carmen de la Legua, el proceso puede tardar poco más de 100 días, considerando las paradas técnicas necesarias.

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El ramal de la Línea 4 tendrá ocho estaciones bajo la avenida Faucett y será vital para unir el centro de Lima con el aeropuerto y el Callao. La obra, dirigida por la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A., tenía un avance físico del 53 % a enero de 2026.