Milett Figueroa: el historial amoroso de la modelo y los famosos que marcaron su vida sentimental

Milett Figueroa: historia completa de sus romances, parejas y los famosos que marcaron su vida(Imagen Ilustrativa Infobae)

Milett Figueroa ha construido una carrera rodeada de polémicas, romances y titulares de portada. A sus casi 34 años, la modelo y actriz peruana no solo destaca por su belleza y talento, sino también por las intensas historias de amor y escándalos mediáticos que han marcado su vida personal.

Tras su reciente ruptura con Marcelo Tinelli, su historial sentimental vuelve a estar bajo la lupa. A continuación, un recorrido detallado por las relaciones más importantes, los rumores, las acusaciones y los momentos más controvertidos del corazón de Milett Figueroa.

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Marcelo Tinelli: un romance internacional que terminó en polémica

La relación más mediática de Milett Figueroa fue, sin duda, la que mantuvo con Marcelo Tinelli, conductor y empresario argentino. El flechazo ocurrió en 2023 durante la grabación de Bailando 2023, donde la química entre ambos fue evidente desde el primer programa.

Con el correr de los meses, el vínculo se consolidó y fue oficializado tanto en Perú como en Argentina, atrayendo la atención de la prensa internacional.

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Durante los casi tres años de relación, Milett compartió momentos con la familia de Tinelli, incluyendo las grabaciones del reality 'Los Tinelli’. Sin embargo, la convivencia no estuvo exenta de tensiones: circularon versiones de roces con las hijas del conductor y rumores de que Tinelli le alquilaba un departamento a Milett en Buenos Aires, lo que generó controversia sobre supuestos privilegios.

La ruptura fue confirmada por la propia Milett en marzo de 2025, tras una entrevista con Amor y Fuego. “No me gustan las mentiras, no me gustan las traiciones y la deslealtad no va conmigo para nada”, declaró, deslizando problemas de confianza y valores. El final fue definitivo y hoy Tinelli mantiene una relación con Rossana Almeyda.

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Milett Figueroa se sinceró en ‘Amor y Fuego’ y reveló que terminó su relación con Marcelo Tinelli por diferencias de valores y situaciones de deslealtad. TikTok: Amor y Fuego

Alexander Geks: el primer gran amor y el escándalo de la filtración

Antes de la fama, Alexander Geks fue el primer gran amor de Milett Figueroa. La relación comenzó cuando ambos eran jóvenes y duró más de cuatro años, etapa en la que compartieron sueños y proyectos. Los mensajes en Twitter de 2012 reflejan una unión genuina y profunda. Geks, sin embargo, se alejó de los medios tras la separación.

El nombre de Alexander volvió a la luz en 2015, cuando se filtró un video íntimo de Milett. Ella acusó a su exnovio de la difusión, asegurando que la traición marcó un antes y un después en su vida. El escándalo fue uno de los momentos más difíciles de su carrera y afectó su imagen pública, aunque con el tiempo logró sobreponerse.

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Milett Figueroa fue víctima de la violación a su intimidad en el 2014, cuando se difundió un video junto a su expareja.

Guty Carrera: infidelidad, confesiones y una relación a escondidas

En 2014, Guty Carrera y Milett Figueroa protagonizaron uno de los triángulos amorosos más comentados del espectáculo peruano. Por aquel entonces, Guty mantenía una relación con Melissa Loza, pero fue vinculado sentimentalmente con Milett tras varias apariciones juntos en el reality Esto Es Guerra.

Aunque ambos negaron inicialmente el romance, en 2019 Carrera confesó en El Valor de la Verdad que sí le fue infiel a Loza con Milett. Explicó que la relación se dio durante una de las rupturas temporales con Melissa.

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“Pasó un tiempo corto, una semana, y salí con Milett. Luego de esa salida, retomé mi relación con Melissa, pero no le dije que había pasado eso en esa semana”, reconoció. La confesión remeció la farándula y confirmó los rumores que circularon por años.

Guty Carrera y la vez que habló de infidelidad con Milett. | El Valor de la Verdad

Jean Paul Santa María: la tercera en discordia y el quiebre de un matrimonio

En 2012, Milett fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio entre Jean Paul Santa María y Angie Jibaja. La acusación vino de la propia Jibaja, quien aseguró en ‘Amor, Amor, Amor’ que su esposo fue grabado con Milett en una camioneta en actitud cariñosa y consumiendo marihuana. El video nunca salió a la luz, pero el escándalo fue suficiente para generar una crisis en la pareja.

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Jean Paul Santa María admitió haber tenido un encuentro con Milett, aunque la modelo siempre negó una relación sentimental. El episodio contribuyó al quiebre definitivo del matrimonio de Jibaja y Santa María, y sumó un nuevo titular polémico al historial de Milett.

Angie Jibaja y Jean Paul Santa María

Antonio Pavón: un baile polémico y rumores de romance

En mayo de 2013, el torero español Antonio Pavón fue captado bailando de manera cercana con Milett Figueroa en una conocida discoteca, pese a ser entonces pareja oficial de Sheyla Rojas. La escena, que fue rápidamente difundida en programas de espectáculos, desató rumores de infidelidad.

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Pavón aclaró en El Valor de la Verdad que solo fue un baile y que nunca pasó nada más. Sin embargo, el “Zorro Zupe” afirmó que había visto encuentros previos entre Figueroa y Pavón antes de que él formalizara su relación con Rojas. El incidente provocó una crisis en la pareja y fue uno de los factores que llevaron a su distanciamiento.

Milett Figueroa y Sheyla Rojas se enfrentaron en 'EEG' por el ampay que protagonizó la modelo con Antonio Pavón. América TV

Gino Pesaressi y Nicola Porcella: rumores en la época de realities

En 2014, Milett fue vinculada a Gino Pesaressi en medio de rumores de un affaire mientras él tenía pareja y esperaba un hijo con la hermana de Natalie Vértiz. Leslie Castillo, panelista de espectáculos, insinuó que ambos tuvieron un romance tras una fiesta, aunque nunca se presentaron pruebas. Incluso se dijo que Yaco Eskenazi confrontó a Pesaressi por la supuesta infidelidad a su cuñada Mariana Vértiz.

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En la misma época, también se mencionó a Nicola Porcella como uno de los posibles vínculos de Milett. Aunque ambos negaron públicamente cualquier relación sentimental, los rumores sobre encuentros fuera de cámaras circularon por meses en los programas de espectáculos.

Nicola Porcella y Gino Pesaressi.

Christian Meier: romance a distancia con un final inesperado

En 2014, Milett sorprendió al revelar en el programa de Magaly Medina que mantuvo un breve romance con Christian Meier, reconocido actor y cantante peruano. Según Milett, salieron durante dos meses, pero la relación no se formalizó por la distancia, ya que Meier vivía en Miami y ella en Perú.

“Yo quería algo más con él. Él quería que vaya a vivir con él, a estudiar actuación. Sentía que podía formalizar algo, pero dejó de escribirme porque dijo que no quería ilusionarse conmigo porque se iba a enamorar y estábamos lejos”, contó Milett. Christian Meier, por su parte, negó la existencia de una relación formal y minimizó el asunto en entrevistas posteriores.

Christian Meier lanzó segunda fecha de su concierto en Lima.

Maluma: atracción, rumores y una amistad sin romance

Uno de los nombres más internacionales vinculados a Milett Figueroa es el de Maluma. La modelo contó que conoció al cantante colombiano en 2013 durante una visita suya al reality Combate en Perú.

Según Milett, existió una atracción mutua, pero nunca llegaron a formalizar una relación. “Nos gustábamos, pero que haya sido mi pareja no”, aclaró en una reciente entrevista, descartando así los rumores de un romance con el artista.

Milett Figueroa le aclara a Marcelo Tinelli su pasado con Maluma |

César Acuña Jr.: rumores políticos y desmentidos públicos

En 2021, Milett fue relacionada sentimentalmente con César Acuña Jr., hijo del político César Acuña Peralta. Claudia Cruzalegui, pareja de Acuña, acusó a Milett de mantener una relación secreta y de haber viajado con él a Miami y México, argumentando tener voucher de conusmo en su departamento.

Milett negó rotundamente cualquier romance y aseguró que solo existía una amistad, pero optó por cortar comunicación para evitar escándalos.

Milett Figueroa aclaró qué tipo de relación tuvo con César Acuña. (Foto: Instagram Milett Figueroa y César Acuña)

Pablo Heredia y Bruno Agostini: romances discretos

En junio de 2025, el actor argentino Pablo Heredia confesó en ‘El Valor de la Verdad’ que tuvo un romance oculto con Milett Figueroa.

Explicó que la relación fue discreta desde el inicio, ya que ambos preferían evitar dar explicaciones públicas. “Funcionó durante un tiempo como amigos con beneficios”, relató Heredia, quien señaló que la historia terminó tras un ampay que involucró a Bruno Agostini.

Días después, Bruno Agostini brindó su versión en el programa ‘La Noche Habla’, asegurando que ambos sabían que no había compromiso ni exclusividad, y que cada uno podía salir con otras personas.

El español definió a Milett como “una máquina”, en referencia a su independencia sentimental y a la libertad con la que ambos manejaron la relación.

Bruno Agostini sorprende con confesión sobre Milett Figueroa y Pablo Heredia en El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Patricio ‘Pato’ Quiñones: amor en el set y ruptura emotiva

La relación con Patricio Quiñones nació en 2016 durante el reality ‘Reyes del Show’. Ambos fueron protagonistas de una historia de amor que capturó la atención del público y de la prensa. En el programa, Quiñones no escatimaba elogios: “Milett es una mujer increíble. Estamos supercontentos, creo que eso nos va a ayudar a trabajar mucho”.

La relación atravesó altibajos, incluyendo una ruptura y posterior reconciliación en 2017. Sin embargo, en 2018 Quiñones confirmó el final del romance antes de cumplir dos años juntos. “Ella me pidió conversar y me quedó solo aceptar las razones, más no entenderlas”, dijo entre lágrimas, reflejando el impacto emocional de la separación.

Milett Figueroa y Patricio Quiñones cariñosos. (Foto: Instagram)