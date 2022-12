Max Hernández sobre Dina Boluarte: “Me ha dado un hálito de esperanza cuando ha hablado en quechua”

Max Hernández se refirió a las primeras semanas de gobierno de Dina Boluarte.

El Acuerdo Nacional es un foro en el que participan los tres poderes del Estado, instituciones políticas y sociales con el fin de acordar políticas de Estado sobre la base del diálogo; sin embargo, el secretario técnico de este equipo, Max Hernández, ha reconocido que en medio de la crisis que se vive, esa inclinación por la conversación alturada estaría lejos de cumplirse. Esto a pocos días del encuentro del grupo de trabajo.

“Yo no sé si es posible (el diálogo), pero es necesario e imperativo hacerlo, porque si no iniciamos un diálogo, la violencia va a continuar”, señaló Hernández a La República sobre las últimas semanas que han dejado como saldo la vida de 27 ciudadanos fallecidos en las protestas. Sin embargo, las muertes no serían parte sustancial de la reunión que tendrá el Acuerdo Nacional el próximo 10 de enero.

El propio Hernández asegura haber planteado la propuesta de otorgarle peso a las consecuencias de la represión policial y militar, pero “en el AN tengo que respetar consensos y dentro de él hay voces que crees que esta puedes en orden, de esta manera, era necesaria”, aseguró. Aun así, apuesta por el juzgamiento de aquellos que dispararon contra los ciudadanos que protestaron en diversas regiones del país.

La presidenta Dina Boluarte junto a Max Hernández, secretario del Acuerdo Nacional.

“Hay quienes plantean que “están bien muertos” o que debieron quedarse en sus casas y que, si no lo hicieron, entonces, deben atenerse a las consecuencias. Hay una insensibilidad absoluta ahí, muy extendida, no solo en esos sectores que creen que lo importante es matar a quien sea para detener la violencia de una protesta, sino también en quienes buscan un muerto porque, con eso, se incendia todo”, agregó a La República.

Gobierno Boluarte

Una de las primeras personas en reunirse con Dina Boluarte tras asumir la presidencia de la República fue Max Hernández. Sobre las primeras semanas de gobierno marcadas por enfrentamientos, reclamos ciudadanos y fallecidos, aseguró sentir “un hálito de esperanza cuando (la presidenta) ha hablado en quechua”. Este calificó el hecho como un dato histórico fundamental “como lo fue el triunfo de Pedro Castillo”.

“Cuando ciertos sectores blandieron la idea del fraude no solo era una estrategia equivocada, era mucho más grave en el fondo. Porque si solo vamos a pensar que este señor ganó por fraude, nunca vamos a reflexionar sobre las razones que permitieron en democracia su triunfo, que tuvo una significación extraordinaria que, lamentablemente, el propio Castillo tiró por la borda con su forma de gobernar. Era la posibilidad de entender al Perú”, fue la respuesta de Hernández al ser consultado por la presidenta Boluarte.

Dina Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre del 2022.

Pronta reunión

Los miembros del Acuerdo Nacional se reunirán el próximo 10 de enero del 2023 en Palacio de Gobierno “con la finalidad de buscar consensos en favor de la paz” en el Perú que vive una ola de protestas en los últimos días. La presidenta de la República, Dina Boluarte, encabezará este foro tras reunirse con su secretario general, el psicoanalista Max Hernández, en la sede del Poder Ejecutivo.

“Se va a plantear cuál va a ser el conjunto de puntos absolutamente capitales del gobierno de transición, que se llevarán a cabo como una suerte de compromisos de corto plazo que nos permita afrontar el nuevo periodo electoral y lo que viene de la manera más unida posible, superando los desencuentros”, indicó Hernández en conferencia de prensa tras su encuentro con la jefa de Estado.

