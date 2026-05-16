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Cienciano sufrió expulsión ante Alianza Lima: el violento pisotón de jugador contra Jesús Castillo en duelo por Liga 1 2026

Renzo Salazar llegó tarde al corte y terminó impactando en el tobillo al mediocampista ‘blanquiazul’. De esta manera, se ganó la tarjeta roja

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Renzo Salazar vio la roja luego de brutal falta contra el mediocampista 'blanquiazul' - Crédito: L1MAX.

El sábado 16 de mayo, Alianza Lima y Cienciano se midieron por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El conjunto cusqueño quedó con diez jugadores a los 30 minutos tras la expulsión de Renzo Salazar, sancionado por una infracción sobre Jesús Castillo.

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