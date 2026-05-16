Cienciano sufrió expulsión ante Alianza Lima: el violento pisotón de jugador contra Jesús Castillo en duelo por Liga 1 2026

El sábado 16 de mayo, Alianza Lima y Cienciano se midieron por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 . El conjunto cusqueño quedó con diez jugadores a los 30 minutos tras la expulsión de Renzo Salazar , sancionado por una infracción sobre Jesús Castillo .

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