Perú

Superalimento: conoce por qué la miel de abeja peruana es considerada clave para la salud y nutrición

Más de 40 mil productores apícolas y 300 mil colmenas impulsan la producción nacional de miel en diversas regiones del país

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Un frasco de miel con cucharón, té de limón humeante, bayas, kiwi, manzanas, nueces y almendras, junto a un gráfico de anatomía humana.
La miel de abeja, representada con frutas frescas y té, destaca por ser soluble e importante para la salud digestiva e inmune, según la información nutricional visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La miel de abeja peruana continúa consolidándose como uno de los alimentos naturales más valorados por sus propiedades nutricionales y medicinales. En el marco del Día Mundial de las Abejas, que se celebra cada 20 de mayo, especialistas y entidades del sector agrario resaltaron la importancia de este producto considerado un superalimento por su aporte a la salud y por el impacto económico de la apicultura en el país, informó la agencia Andina Noticias.

Consumida desde hace miles de años como endulzante natural, la miel es reconocida por contener vitaminas A, C y K, además de vitaminas del complejo B como tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico. También posee minerales esenciales como calcio, hierro, fósforo, potasio, magnesio y zinc, así como antioxidantes y compuestos fenólicos beneficiosos para el organismo.

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De acuerdo con la información difundida por Andina, la composición de la miel está formada principalmente por carbohidratos naturales como fructosa y glucosa, además de enzimas, aminoácidos y ácidos orgánicos. El producto aporta aproximadamente 300 calorías por cada 100 gramos y destaca por no contener grasas.

Frasco de miel abierto en primer plano sobre una mesa de madera. Un niño sonriente se sienta al fondo a la izquierda, y una mujer borrosa a la derecha.
Una madre sirve el desayuno a su hijo mientras disfrutan de un momento acogedor y soleado en casa, con un frasco de miel fresca en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades medicinales y beneficios para la salud

Además de su valor nutricional, la miel de abeja es utilizada tradicionalmente por sus propiedades medicinales. Estudios científicos citados por el mencionado medio indican que posee eficacia bacteriológica frente a microorganismos como la escherichia coli y la salmonela, bacterias relacionadas con infecciones digestivas.

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Asimismo, algunos tipos específicos de miel, como la manuka de Nueva Zelanda y la tualang de Malasia, han mostrado capacidad para combatir bacterias como el estafilococo y el helicobacter pylori, asociado a las úlceras estomacales. Estas propiedades han convertido a la miel en un producto ampliamente utilizado en tratamientos naturales y remedios caseros.

Entre los usos más comunes figura el consumo de infusiones con limón y miel para aliviar síntomas de gripe y tos. También se emplea para desinflamar la garganta y favorecer la cicatrización de heridas superficiales en la piel. Gracias a su contenido antioxidante, la miel ayuda además a combatir los radicales libres y contribuiría a retrasar el envejecimiento prematuro.

Un cucharón vierte miel dorada en un frasco de vidrio etiquetado como "Miel de Abeja". Alrededor, frutos secos, hojas de menta y un panal desenfocado.
Un chorro dorado de miel de abeja cae en un frasco de vidrio, simbolizando sus propiedades saludables, mientras frutos secos y hojas de menta adornan la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Producción apícola y crecimiento en el Perú

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en el Perú existen más de 40 mil pequeños productores apícolas y más de 300 mil colmenas distribuidas en diversas regiones del país. La producción anual supera las 2.300 toneladas de miel de abeja, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de la actividad.

La apicultura peruana ha sido declarada de interés nacional y destaca especialmente por la producción de miel multifloral, reconocida por su pureza, sabor y propiedades nutritivas. Este producto ha logrado posicionarse en mercados internacionales debido a la creciente demanda global de alimentos naturales y sostenibles.

Andina informó que las regiones Cusco, La Libertad, Junín, Lima y Apurímac concentran cerca del 40 % de la producción nacional de miel premium. Estas zonas lideran la actividad apícola gracias a sus condiciones climáticas y diversidad floral, que favorecen la obtención de mieles de alta calidad.

La miel de melipona, producida por la abeja sin aguijón de la Amazonía peruana, se ha convertido en una joya medicinal. Desde la cicatrización acelerada de heridas hasta el alivio de la carnosidad ocular, sus propiedades curativas son asombrosas. Foto: Freepik
La miel de melipona, producida por la abeja sin aguijón de la Amazonía peruana, se ha convertido en una joya medicinal. Desde la cicatrización acelerada de heridas hasta el alivio de la carnosidad ocular, sus propiedades curativas son asombrosas. Foto: Freepik

Impacto económico y agroexportación

El impacto de la apicultura no se limita únicamente a la producción de miel. El servicio de polinización realizado por las abejas cumple un papel fundamental en el incremento del rendimiento agrícola y en la competitividad de diversos cultivos destinados a la exportación.

Entre los productos que más se benefician de la polinización destacan los cítricos, arándanos y paltas, sectores clave dentro de la cadena agroexportadora peruana. De esta manera, las abejas no solo contribuyen a la biodiversidad y seguridad alimentaria, sino también al fortalecimiento de la economía agrícola nacional.

Miel dorada cae de un cucharón de madera a un frasco de vidrio. Abejas, panales y flores amarillas se ven sobre una superficie de madera con fondo verde desenfocado.
Un cucharón de madera vierte miel dorada en un frasco, mientras abejas y panales adornan la escena natural que resalta los beneficios saludables de este dulce alimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día Mundial de las Abejas, especialistas remarcaron la necesidad de proteger a estos insectos polinizadores y promover prácticas sostenibles que permitan preservar la producción apícola. Asimismo, resaltaron que la miel peruana continúa ganando reconocimiento por sus propiedades nutricionales y por su importancia dentro de la alimentación saludable y el desarrollo del sector agrario.

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