Sergio George: los artistas peruanos con los que ha firmado tras marcar distancia de Gabriela Herrera

Sergio George firmó alianzas con artistas peruanos. El productor de Marc Anthony destacó el trabajo y talento de algunos cantantes nacionales, con quienes ha decidido empezar a trabajar para ayudar a despegar su carrera internacional, luego de ser parte del crecimiento de Yahaira Plasencia.

El músico llegó a nuestro país como jurado vip del programa ‘La Gran Estrella’ de Gisela Valcárcel, allí tuvo la oportunidad de compartir el escenario con intérpretes nacionales. Sin embargo, en los últimos días, en las redes sociales, los artistas han compartido la felicidad de poder trabajar con el arreglista.

La primera en la lista fue Cielo Torres. La también actriz usó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje, luego de haber tenido una larga charla con Sergio George, con quien acababa de firmar contrato para continuar creciendo en su carrera musical.

“Ayer tuve una gran conversación, de esas que te enseñan mucho, de las que no se olvidan y las que te hacen notar que todo trabajo y esfuerzo vale la pena siempre. Gracias Sergio George por ver y valorar el talento peruano, escucharte ayer fue gran motivación para mi , nuestra musica para el mundo. #AtacaSergio”, escribió en el post.

Por otro lado, dio unas declaraciones a América Espectáculos, en las que confirmó el mensaje que compartió en las redes sociales. “Acabo de firmar y colgar el teléfono con Sergio George oficializando este inicio musical que augura muchas cosas bonitas. Trabajar al lado de Sergio es un honor y estoy muy agradecida. Estoy con ganas de trabajar ya. Sergio (George) viene en unos días y empezamos con la chamba de escoger los temas”, dijo la artista muy feliz.

Farik Grippa también trabajará con Sergio George

Otro de los artistas que también estuvo en el ojo de Sergio George fue Farik Grippa. El salsero anunció el 24 de noviembre en su cuenta de Instagram, que acaba de firmar contrato con el estadounidense. En su post, describió lo emocionado que se sintió de poder compartir esta experiencia que, además, era parte de sus metas desde que inició en este mundo.

“OFICIALMENTE VAMOS A CONQUISTAR EL MUNDO. Lo soñé desde que empecé mi carrera cantando en bares, restaurantes y todo tipo de eventos simplemente por el gran amor a mi música soñando que algún día mis sueños si se iban cumplir. Nunca pare de trabajar. Con esto les digo que las metas y sueños se cumplen. El día llegó me voy a conquistar el mundo con mi bandera en el pecho. ATACA Sergio y QUE SUENEEE pero ahora en el planeta entero”, compartió en su red social.

Sergio George no había firmado con Gabriela Herrera

Luego de que el productor conociera a la bailarina en el programa de Gisela Valcárcel, se presumía que estaba interesado en trabajar con ella, pues había demostrado talento para el canto. Sin embargo, Gabriela Herrera se habría adelantado al afirmar que ya tenía un contrato con Sergio George, pues tiempo después fue el propio músico quien salió a desmentirla.

“No he firmado a nadie. Es un proceso que me gustaría tomarlo con más calma, creo que muchas personas se echan a correr sin permiso, sin conversar conmigo y empiezan a anunciar cosas que no se han dado”, señaló con evidente incomodidad sobre el tema.

Además, por su molestia dejó entrever que no le gustaría trabajar con la joven. “Ojalá que se dé, porque no hay garantía aquí y más cuando trabajan así. No es la forma de hacer las cosas, porque es un proceso lento, no se puede vender algo que no hay”, señaló. Finalmente, no llegó a trabajar con Herrera y marcó distancia de la bailarina.

