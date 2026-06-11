Yaco Eskenazi aclara por qué viajó sin Natalie Vértiz y se deja ver con André Carrillo en México: "Estamos disfrutando"

Yaco Eskenazi apareció en una fiesta de Adidas en Ciudad de México junto a André Carrillo en la antesala del Mundial 2026.

La noche del 9 de junio, las historias de Instagram de Yaco Eskenazi mostraron al presentador peruano de 46 años en plena celebración en Ciudad de México, junto al futbolista André Carrillo y el creador de contenido Coco Maggio, entre otros invitados.

La ausencia de su esposa, la modelo y empresaria Natalie Vértiz, no tardó en generar comentarios entre sus seguidores, aunque el propio Eskenazi explicó rápidamente el motivo del viaje: asistir a una fiesta de inauguración de Adidas en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026, certamen en el que la marca alemana figura como principal patrocinadora.

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“Estamos aquí, en la fiesta de Adidas, con mi brother (André Carrillo), tomando agüita. Acá con los muchachos. Acá estamos, disfrutando. Ya se viene la inauguración del Mundial. Tiene que ganar México; si no, no salimos”, declaró entre risas.

Eskenazi viajó a México en su calidad de embajador de Adidas en el Perú, lo que explica su presencia en el evento. Además de la fiesta nocturna con Carrillo, el presentador también fue visto en un almuerzo de la marca junto a otras figuras, entre ellas el futbolista Oliver Sonne y el presentador brasileño Rafael Cardozo.

Un vistazo a la divertida noche que pasaron Yaco Eskenazi, André Carrillo y Coco Maggio en la fiesta de Adidas, calentando motores para el mundial entre risas, tragos y mucho baile. Video: Instagram Yaco Eskenazi

Eskenazi confirmó que el 11 de junio asistirá al partido de apertura del Mundial en México, que enfrenta a Sudáfrica con el país anfitrión, uno de los tres países sede junto con Estados Unidos y Canadá.

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La presencia de Carrillo, en medio de su propio escándalo

Lo que también llamó la atención fue el contexto en que se produjo la aparición de André Carrillo. El futbolista atraviesa semanas de exposición mediática por las acusaciones de su pareja, la modelo española Suhaila Jad, quien publicó en redes sociales capturas de mensajes privados comprometedores y una fotografía de un arete de mujer que habría encontrado en el auto del jugador.

El escándalo desató una avalancha de especulaciones sobre el estado de la relación, mientras Carrillo ha optado por el silencio y ha mantenido en sus redes únicamente publicaciones de contenido deportivo, sin referirse al tema personal.

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El evento en México fue la primera aparición pública de Carrillo en una reunión social desde que estalló la polémica, y lo hizo en compañía de Eskenazi, quien se animó a cantar junto al futbolista temas como Tití durante la celebración. En el evento no hubo mujeres presentes, sino únicamente un grupo de amigos en el contexto del evento corporativo de Adidas.

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Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz: once años de matrimonio

La ausencia de Natalie Vértiz en el viaje no es inusual dado el carácter laboral del desplazamiento, pero generó comentarios por el contexto en que se produjo. La pareja lleva más de una década juntos: se conocieron en 2013 en el reality ‘Esto es Guerra’, formalizaron su relación en 2015 y se casaron el 11 de julio de ese año en Pachacámac, en una ceremonia que tuvo amplia cobertura mediática.

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Tienen dos hijos, Liam, nacido en 2014, y Leo, en 2021. En 2025, la pareja celebró sus 10 años de matrimonio con un viaje romántico a Cartagena, Colombia, que funcionó como la luna de miel que no pudieron disfrutar después de la boda. En el espectáculo peruano, Eskenazi tiene una reputación consolidada de fidelidad conyugal.

Vértiz ha defendido públicamente esa imagen de su esposo y ha descartado en distintas oportunidades los rumores que ocasionalmente circulan sobre su matrimonio. “Nunca ha sido un mantenido y es un padre comprometido”, declaró la modelo en una oportunidad. Eskenazi tiene previsto permanecer en México al menos hasta el 11 de junio, fecha del partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca.

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