¿Por qué demora el conteo de votos de la segunda vuelta?: ONPE explica cómo procesan y contabilizan las actas electorales

Mientras avanza el cómputo oficial de la segunda vuelta presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explicó que la publicación de resultados depende directamente de la recepción física de las actas de escrutinio provenientes de los miles de locales de votación habilitados en el país y el extranjero.
A través de sus canales oficiales, el organismo electoral señaló que el procesamiento y la contabilización de los votos se realiza de manera progresiva conforme los documentos llegan a los centros de cómputo. Por ello, el ritmo de actualización de los resultados puede variar entre una región y otra.
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La ONPE señaló que la velocidad con la que se publican los resultados depende del arribo de las actas electorales a los centros de cómputo. Entre los principales factores que influyen en este proceso figuran:
- La distancia geográfica entre los locales de votación y los centros de procesamiento.
- Las condiciones de transporte disponibles en cada zona del país.
- Los tiempos de traslado requeridos para el envío de la documentación electoral.
En ese sentido, el organismo electoral precisó que el avance del conteo responde al flujo de recepción de las actas y no a decisiones administrativas relacionadas con la publicación de los resultados.
¿Por qué avanza lentamente el conteo?
La entidad recordó que el único documento oficial utilizado para contabilizar los votos es el acta de escrutinio elaborada por los miembros de mesa al término de la jornada electoral. Una vez recibida en los centros de cómputo, esta es digitada e incorporada al sistema informático para su procesamiento.
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Con el objetivo de brindar transparencia al proceso, la ONPE mantiene habilitada una plataforma digital donde la ciudadanía, los personeros de las organizaciones políticas y las misiones de observación electoral pueden seguir el avance de los resultados en tiempo real.
A este proceso también se suman las actas provenientes del extranjero. Según informó la institución, el traslado terrestre y aéreo de la documentación electoral de los peruanos residentes fuera del país comenzó el 8 de junio y tiene previsto culminar el 10 de junio bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
¿Cómo se cuentan los votos?
Las actas enviadas desde el exterior son trasladadas mediante valijas diplomáticas hasta la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro 1, donde son digitadas e incorporadas al cómputo oficial de la segunda elección presidencial.
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La ONPE explicó además que las actas pasan por distintas etapas de revisión. En primer lugar, se encuentran las actas procesadas, que son todos los documentos que ya fueron ingresados al sistema, independientemente de que presenten o no observaciones.
Por otro lado, las actas contabilizadas son aquellas que no registran errores o cuyas observaciones ya fueron resueltas. Solo estos documentos se incorporan al resultado oficial de la elección. En tanto, las actas observadas corresponden a documentos que presentan inconsistencias, datos ilegibles, errores numéricos, ausencia de firmas o impugnaciones formuladas por los personeros de las agrupaciones políticas.
¿Qué ocurre cuando un acta es observada?
Cuando una acta presenta algún tipo de inconsistencia, la ONPE la deriva al Jurado Electoral Especial (JEE) para que realice una evaluación individual del caso. Esta instancia tiene la facultad de determinar si las observaciones pueden ser subsanadas o si corresponde adoptar otra medida conforme a la normativa electoral vigente.
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Si el JEE resuelve favorablemente la observación, el documento retorna al sistema para ser contabilizado e incorporado a los resultados oficiales. En cambio, cuando los errores detectados no pueden corregirse mediante los procedimientos establecidos, el órgano electoral puede disponer la anulación del acta o su revisión complementaria.
La ONPE señaló que este mecanismo técnico y legal busca garantizar la integridad del proceso electoral y permitir que cada acta sea revisada antes de formar parte del cómputo definitivo. Asimismo, reiteró que los ciudadanos deben consultar únicamente los canales oficiales para seguir la evolución de los resultados y evitar la difusión de información inexacta sobre el conteo de votos.
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