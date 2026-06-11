Perú

¿Quieres ser tu propio jefe?: estas son cuatro opciones de emprendimiento que puedes iniciar con poca inversión

Más de 3.4 millones de negocios se mantienen activos en Perú, según cifras del INEI, reflejando el creciente interés por generar dinero extra

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Joven mujer peruana sonriente trabajando en una laptop y celular. Sobre la mesa, productos textiles, una libreta abierta y cajas de envío. Fondo con ventana.
Una joven emprendedora peruana sonríe mientras gestiona pedidos de su negocio desde casa, utilizando una laptop y un teléfono celular junto a productos y cajas de envío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más peruanos buscan alternativas para generar dinero extra a través de pequeños negocios o emprendimientos. Esta tendencia se refleja en el crecimiento del ecosistema emprendedor del país, donde actualmente existen más de 3.4 millones de negocios activos, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En el marco del Día Internacional de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), especialistas destacaron que hoy existen diversas oportunidades para iniciar una actividad económica sin necesidad de realizar una inversión elevada. El avance de las herramientas digitales y los nuevos modelos de negocio han reducido las barreras de entrada para quienes desean generar ingresos por cuenta propia.

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Según expertos consultados por la empresa Whatshome, el acceso a plataformas digitales, programas de capacitación y redes comerciales permite que más personas puedan desarrollar emprendimientos desde sus hogares o en horarios flexibles, sin asumir los costos que demanda un negocio tradicional.

Un hombre sonriente con delantal azul atiende a una mujer y una niña en una bodega, donde se ven estantes con productos y él sostiene una tablet.
Un emprendedor peruano sonriente atiende a una cliente y su hija, organizando productos como quinua y revisando una tablet en su bodega, reflejando el dinamismo de las microempresas en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro alternativas para emprender

Una de las opciones más accesibles es la venta de productos a través de redes sociales. Plataformas como Facebook, Instagram o TikTok permiten promocionar artículos, contactar clientes y concretar ventas sin necesidad de contar con una tienda física. Esta modalidad ayuda a reducir gastos operativos y facilita llegar a un público más amplio.

Otra alternativa consiste en ofrecer servicios basados en conocimientos o habilidades personales. Actividades como clases particulares, asesorías, diseño gráfico, creación de contenido digital o gestión de redes sociales pueden convertirse en fuentes de ingresos para quienes cuentan con experiencia o conocimientos especializados.

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Los especialistas también recomiendan participar en redes de venta directa, un modelo que permite comercializar productos respaldados por empresas ya establecidas. Este sistema suele incluir capacitaciones, herramientas de venta y acompañamiento para quienes buscan iniciar una actividad independiente.

Grupo de personas en un taller. Un hombre presenta en una pantalla "VENTAS, MARKETING DIGITAL, LIDERAZGO" mientras los asistentes toman notas y usan laptops.
Un grupo diverso de jóvenes y adultos participa activamente en un taller de emprendimiento, tomando notas y observando una presentación sobre ventas, marketing digital y liderazgo en un aula moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para consolidar un negocio

Además de elegir una actividad rentable, los expertos resaltan la importancia de desarrollar habilidades vinculadas a la gestión de negocios. Entre las áreas que pueden fortalecer un emprendimiento destacan:

  • Ventas y negociación.
  • Atención al cliente.
  • Comunicación efectiva.
  • Liderazgo y gestión de equipos.
  • Marketing digital.

La capacitación continua permite identificar nuevas oportunidades de mercado y responder con mayor facilidad a los cambios en las preferencias de los consumidores. Asimismo, contribuye a mejorar la organización del negocio y aumentar sus posibilidades de crecimiento.

Los especialistas coincidieron en que el aprovechamiento de las herramientas digitales y el desarrollo constante de nuevas competencias pueden marcar la diferencia entre una actividad ocasional y una fuente sostenible de ingresos. En un contexto donde cada vez más personas buscan independencia económica, estas alternativas aparecen como opciones viables para quienes desean iniciar un emprendimiento con recursos limitados.

Composición de cuatro escenas: una creadora de contenido en laptop, una vendedora peruana mostrando textiles por video, una profesora virtual con headset y un asesor interactuando con cliente.
Composición de emprendedores peruanos, con una creadora de contenido, una profesora virtual, una vendedora y un asesor, que ilustra el dinamismo del trabajo independiente y los ingresos adicionales en la economía digital del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi 90 mil negocios iniciaron o reiniciaron operaciones

Durante el primer trimestre de 2026, en Perú se crearon o reactivaron 89.737 empresas, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La cifra significó un incremento de 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior y se enmarca en un contexto de crecimiento de la actividad empresarial nacional. El sector Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas concentró el 41,6% de las nuevas altas, seguido por Otros servicios (15,3%) y Servicios prestados a empresas (10,1%). Lima Metropolitana lideró la dinámica, con 32.133 empresas creadas o reactivadas, equivalente al 35,8% del total nacional.

El informe también reportó 52.111 bajas empresariales durante el trimestre, lo que representó una disminución de 79,5% frente al mismo periodo de 2025, favoreciendo el balance de la demografía empresarial. La modalidad predominante entre las nuevas iniciativas fueron las personas naturales con negocio (61,4%), con una participación femenina del 50,9% en los registros de nuevas empresas. Salones de belleza, servicios de salud, servicios de comida y bebidas, y el comercio minorista fueron los sectores con mayor presencia de mujeres al frente de negocios, destacando regiones como Moquegua, Ica, Arequipa, Cusco y Tacna por su alta participación femenina en el emprendimiento formal

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