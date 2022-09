Susan Ochoa enfrenta a Sergio George por criticar a su equipo y Gisela Valcárcel la aplaude

Susan Ochoa enfrenta a Sergio George por defender a su equipo. | América TV

Susa Ochoa, una de las reinas de ‘La Gran Estrella’, no pudo contener su indignación al escuchar a Sergio George criticando a uno de los integrantes de su equipo. La cantante tomó la palabra para mostrarse en desacuerdo con el productor, quien tampoco se quedó callado.

Este último sábado, 17 de septiembre, el participante Manuel Aumaitre hizo su presentación junto a Brunella Horna, sin embargo, no logró convencer a Sergio George.

“No me gustó la verdad, me pareció la actuación pésima, la canción no entendí ni papa lo que dijo”, indicó el hitmaker.

Estas palabras lograron la rápida reacción de Susan Ochoa, quien pidió la palabra para defender a su equipo. La cantante señaló que está preocupada por la forma de calificar de Sergio George, pues a los que cantan mal les da un buen puntaje, mientras que a otros que lo hacen bien, se les cuestiona.

“Maestro me siento preocupada porque cuando el participante canta mal, usted se emociona y ponen un 11, pero cuando canta bien, no.... porque mi participante está vocalizando, está afinando, está bailando, porque por ejemplo la participante de Yahaira no lo hizo y mi participante sí, así que con todo respeto, es mi participantes y quiero que se quede, ‘por favor, escuchen bien’”, dijo muy mortificada.

Ante ello, Sergio George defendió su posición e indicó que no entendió la pronunciación en inglés de Manuel Aumaitre. “Este puntaje es para todo el show, para mi la actuación no me pareció para nada, no entendí lo que cantó, el inglés no es, pero bailó bien. A mi no me gustó mucho, me pareció un poco débil, menos el baile

Susan Ochoa continuó defendiendo a su concursante, señalando que espera que se califique también la voz, pues Manuel Aumaitre canta muy bien. Ante ello, Adolfo Aguilar intervino e indicó que no estaba muy de acuerdo con Sergio George, pero sí cuando habla de la pronunciación. “Si el inglés no es lo tuyo, tratemos de no cantar en inglés”, le aconsejó el actor a Manuel Aumaitre.

Después de esta intervención, el jurado procedió a darle su calificación. El concursante logró 8-8-8 más el voto secreto.

Susan Ochoa cuestiona a Sergio George por criticar a su equipo. | La Gran Estrella

Gisela Valcárcel felicita a Susan Ochoa

Después que Susan Ochoa defendiera a su concursante, la conductora de ‘La Gran Estrella’ no dudó en felicitarla, pues con respeto supo expresar su desacuerdo con el jurado.

“Yo quiero aplaudir a Susan Ochoa, así es como debemos debatir. A veces bajamos la cabeza y no decimos lo que pensamos por temor a ser mal interpretados, pero Susan Ochoa con respeto ha dicho, ‘yo no estoy de acuerdo’. Ha mostrado su posición, y ceo que es la forma en que los peruanos debemos hablar. A veces llegamos a los insultos o a la agresiones sin ninguna necesidad. Gracias Susan, muy defendido tu equipo”, indicó.

SEGUIR LEYENDO