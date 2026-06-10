Darinka Ramírez responde a Jefferson Farfán por acusarla de incluir gastos de su otra bebé: “Mezquino. Ni siquiera nacía”

La madre de la hija de Jefferson Farfán, Darinka Ramírez, lo califica de 'ridículo' y 'mezquino' tras la objeción del futbolista a la pensión de alimentos solicitada. Conoce todos los detalles del expediente legal que presentó Farfán. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Con las boletas en la mano y ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, Darinka Ramírez respondió punto por punto a las acusaciones que la defensa del exfutbolista Jefferson Farfán incluyó en un expediente legal presentado dentro del proceso de manutención de la hija de 3 años que ambos tienen en común.

El argumento que más indignación generó en la influencer fue la insinuación de que habría incluido en los vouchers gastos de ropa para su segunda bebé, nacida en marzo de 2026.

“De verdad que me parece ridículo que quiera pensar que yo le voy a aumentar los gastos de mi otra hija, cuando tiene un padre, ella sí tiene un padre presente. Esa boleta es del 18 de marzo y mi hija nació el 27 de marzo, ni siquiera nacía”, afirmó Ramírez.

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La influencer también calificó la actitud del exseleccionado nacional con términos directos: “Si te digo lo que yo pienso es que es una persona ridícula, además, mezquino”, declaró ante las cámaras del programa de Magaly Medina. Sus declaraciones llegaron luego de que el propio programa difundiera el contenido del expediente legal presentado por Farfán, que cuestiona la validez de varios de los comprobantes entregados por Ramírez como sustento de los gastos de la menor.

El expediente de Farfán y los gastos cuestionados

El documento legal, al que ‘Magaly TV La Firme’ tuvo acceso y que la propia Ramírez mostró en el programa, contiene una serie de observaciones de la defensa del exjugador sobre los vouchers presentados. Según el escrito, algunos de los gastos consignados no estarían directamente vinculados a las necesidades de la niña.

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Darinka Ramírez rompe su silencio y acusa públicamente a Jefferson Farfán por la manutención de su hija. El reportaje muestra los argumentos legales de Farfán, quien asegura que ella se beneficia de la pensión. ¿Quién dice la verdad en esta guerra mediática? Video: ATV / Magaly TV La Firme

El expediente menciona específicamente conceptos como “consumo familiar, limpieza y mantenimiento del hogar, productos de uso general, delivery y alimentación compartida, servicios domésticos y gastos comunes”, señalando que estos corresponderían al funcionamiento ordinario del hogar materno y no a las necesidades exclusivas de la menor.

El punto más comentado del documento fue la referencia a comprobantes de ropa para bebé. La defensa de Farfán argumentó que dichos gastos “no son atribuibles razonablemente a una menor de tres años”, tomando en consideración que Ramírez dio a luz a su segunda hija en marzo de 2026.

El expediente también cuestiona que se atribuyan a una niña de esa edad gastos mensuales superiores a S/ 20 760, cifra que, según la defensa del exfutbolista, “desborda criterios mínimos de razonabilidad y proporcionalidad”. Ramírez respondió a ese punto con una prueba concreta.

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En sus historias de Instagram, la influencer compartió los comprobantes de compras realizadas en la tienda Zara y explicó que la palabra “bebé” que aparece en algunas boletas corresponde a una categoría interna de la tienda que también incluye prendas para niñas y niños de mayor edad.

Mostró las tallas de las prendas para demostrar que no correspondían a una recién nacida y pidió a otras madres que verificaran si sus propios comprobantes de Zara también incluían esa denominación, de acuerdo con América Televisión. Además, añadió una frase que circuló ampliamente en redes: “Qué feo reclamar Zara cuando no es LV, Gucci o Cartier”.

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En una reveladora entrevista con Magaly Medina, Darinka Ramírez, madre de la hija de Jefferson Farfán, expone la presunta tacañería del futbolista. Ramírez detalla cómo Farfán cuestiona cada gasto de la niña, mientras él disfruta de una vida de lujos con su actual pareja. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La defensa de sus gastos y el reclamo por el rol paterno

Más allá de los comprobantes, Ramírez defendió la totalidad de los gastos presentados y enumeró los rubros que incluyen: educación, ropa, alimentación, limpieza y salidas de la menor. “Yo he anexado todos los gastos que hago respecto a nuestra hija, de limpieza, ropa, colegios, salidas. Él piensa que con lo que manda mensualmente yo estoy al mismo status que él, que yo soy millonaria, yo no soy millonaria ni nada porque eso ni siquiera me abarca todo”, sostuvo.

La influencer también hizo referencia al vínculo de Farfán con su hija más allá de lo económico. Señaló que el exfutbolista no le pregunta por el estado de salud de la niña ni por su desempeño escolar. “Ni siquiera me pregunta cómo está, cómo le fue su primer año del colegio, si está bien de salud”, afirmó. Además, reveló que cuando la menor tuvo gripe, Farfán no se comunicó para preguntar qué necesitaba.

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El abogado de Ramírez también tomó la palabra en el programa y precisó que, en los procesos de alimentos, la capacidad económica de su patrocinada no es el factor determinante.

“En estos procesos no se va a valorar la capacidad económica de mi patrocinada. Mi clienta puede ser adinerada o no, no se va a valorar si ella tiene capacidad o no, se va a valorar la capacidad económica de él, del obligado. Se puede comprar una, dos o tres carteras, eso no significa que él no tiene que cumplir con una pensión de alimentos”, declaró.

La cartera de S/7.000 y la posición de Farfán

El detonante inmediato de la nueva polémica fue una declaración del conductor Rodrigo González, quien reveló públicamente ver a Ramírez comprando una cartera valorizada en aproximadamente S/ 7000 en el Jockey Plaza, mientras el proceso de manutención seguía activo. Farfán utilizó ese episodio para argumentar que la madre de su hija debería también aportar económicamente a la crianza de la menor.

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Darinka Ramírez respondió a Jefferson Farfán en 'Magaly TV La Firme' y rechazó que haya incluido gastos de su otra bebé en la manutención de su hija de 3 años.

Ramírez respondió a esa versión señalando que la cartera fue un regalo de su pareja, Sebastián González Guevara, por el Día de la Madre, y que no tiene relación con los fondos de manutención. Magaly Medina respaldó la postura de Ramírez en su programa y cuestionó la pertinencia del argumento de la cartera dentro del proceso judicial.

Mientras Farfán solicita que el proceso se mantenga en reserva, Ramírez optó por hacerlo público. La influencer explicó esa decisión señalando que teme que el caso pueda ser manipulado si se lleva en privado. “A mí no me has puesto ningún papel para poder firmarlo y callarme. Estoy cansada de todo lo que tuve que pasar y escuchar. Por eso lo hago público, para que sepa la gente cómo es”, declaró.

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