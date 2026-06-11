Perú

Cisterna de la Municipalidad de Jesús María lanza agua a simpatizantes de Roberto Sánchez acampados frente al JNE

Según la comuna distrital, la acción respondió a un mantenimiento programado dos veces por semana, destinado a conservar las áreas verdes del Parque Bausate y Meza

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Jesús María
Un camión cisterna de la Municipalidad de Jesús María arrojó agua sobre seguidores de Juntos por el Perú, que esperaban la resolución de actas impugnadas en las inmediaciones del Jurado Nacional de Elecciones

Una cisterna de la municipalidad del distrito limeño de Jesús María arrojó este miércoles agua sobre simpatizantes de Juntos por el Perú, agrupación que postula a la presidencia a Roberto Sánchez, quienes permanecían en los alrededores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aguardando la resolución de las actas impugnadas.

Las imágenes, difundidas inicialmente por el periodista Eloy Marchán de Hildebrandt en sus trece, muestran el camión rociando las carpas de algunos partidarios instalados sobre el césped del Parque Bausate y Meza.

El hecho provocó rechazo en diversos sectores políticos, especialmente porque involucra a la administración del alcalde Jesús Alberto Gálvez, integrante de Renovación Popular, partido que promovió el voto por Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el balotaje.

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“¿Era razonable realizar esas acciones en presencia de ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta?”, preguntó en X, antes Twitter, la congresista Ruth Luque.

De momento, Roberto Sánchez tiene una minúscula ventaja sobre Keiko Fujimori en el conteo oficial de la segunda vuelta electoral.
El hecho generó críticas en diferentes sectores políticos, centradas en la gestión del alcalde Jesús Alberto Gálvez, integrante de Renovación Popular, partido que apoyó a Keiko Fujimori

“Resulta difícil aceptar esta acción cuando existen otros espacios públicos del distrito y de la ciudad que presentan problemas evidentes de mantenimiento. Basta recorrer el Campo de Marte para observar áreas verdes afectadas por la falta de agua y cuidado, una situación que requiere una intervención mucho más decidida y una coordinación efectiva con la Municipalidad Metropolitana de Lima”, agregó.

Luque recordó que “seguidores de Rafael López Aliaga”, líder de Renovación Popular, “realizaron movilizaciones hacia la sede del JNE, denunciaron un supuesto fraude electoral y lanzaron duras acusaciones contra las autoridades electorales”.

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“En esos casos no vimos comunicados condenatorios de autoridades, acciones que pudieran interpretarse como disuasivas ni una preocupación similar por el uso del espacio público”, señaló.

Por su parte, la virtual diputada Indira Huilca también expresó su repudio ante la actuación de la comuna y señaló que “la libertad de reunión es un derecho fundamental”.

“Estas personas lo estaban haciendo de forma pacífica y miren la matonería con la que reacciona la Municipalidad de Jesús María. Con los manifestantes del partido del alcalde nunca hubo este trato”, afirmó.

Comunicado de Jesús María
La congresista Ruth Luque y la diputada virtual Indira Huilca señalaron que protestas previas de simpatizantes de Renovación Popular no recibieron acciones similares ni condenas oficiales, destacando un trato distinto según la afinidad política de los manifestantes

La municipalidad, por su parte, afirmó que “los riegos realizados (...) se deben a un cronograma regular de mantenimiento, programado dos veces por semana, con el fin de conservar las áreas verdes en óptimas condiciones para el disfrute de todos los vecinos”.

Según un comunicado difundido en la red social, “estas labores responden directamente a las solicitudes de mejora presentadas por los propios vecinos de la zona, y son ejecutadas por la Municipalidad como parte de su compromiso permanente con el cuidado de los espacios públicos y el bienestar de la comunidad”.

La comuna descartó vínculos políticos en estas acciones, al señalar que “estos trabajos no guardan relación alguna con temas de índole político” y sostuvo que “se trata únicamente de actividades técnicas de mantenimiento orientadas a garantizar la calidad y sostenibilidad de nuestras áreas verdes”.

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