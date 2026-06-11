Universitario confirmó la renovación de Taya Beller para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

La bloqueadora de 24 años continuará en el plantel crema para la siguiente campaña, una decisión que deja al equipo con cinco foráneas y redefine la rotación de centrales tras dos salidas (Universitario Vóley)

Se queda. La central estadounidense Taya Beller continuará en Universitario para la siguiente edición de la Liga Peruana de Vóley, según el anuncio difundido por el club. La jugadora llegó en enero de 2026, con 24 años y 1,88 metros, y el cuadro crema ya reúne cinco extranjeras en su lista.

El movimiento se enmarca en la continuidad del proceso de renovaciones que el club viene ejecutando con miras a la siguiente temporada. Beller se sumó al equipo en la segunda parte de la campaña anterior y alternó en la zona de centrales con Mara Leao y Alexandra Machado, quienes ya no seguirán en la institución.

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Para el nuevo curso, la estadounidense compartirá la responsabilidad en la red con la brasileña Sarah Evaristo, que regresará a la ‘U’, y con la peruana Claudia Palza, que volverá al campeonato luego de su experiencia en Venezuela. Con esta decisión, Universitario sostuvo su apuesta por una estructura con presencia extranjera definida y una base local que retoma protagonismo.

La renovación de Taya Beller y el cupo extranjero en el plantel

Universitario reforzó su estructura para la próxima Liga Peruana de Vóley al asegurar la continuidad de Taya Beller, una decisión que elevó a cinco el número de extranjeras confirmadas en el plantel. (Universitario Vóley)

La continuidad de Beller elevó a cinco la cantidad de jugadoras extranjeras confirmadas por Universitario para la próxima temporada. Además de la central estadounidense, el elenco crema cuenta con Sarah Evaristo, Catherine Flood, Maluh Oliveira y Seleisa Elisaia.

En la campaña anterior, Beller llegó cuando el torneo entraba en una fase decisiva. Su incorporación apuntó a ampliar alternativas en la red y a sostener la intensidad en la rotación de la posición de central, un sector en el que había competencia interna. En ese tramo, alternó minutos con Leao y Machado, dos jugadoras que ya no forman parte del plantel para el siguiente curso.

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La permanencia de la estadounidense se integra, además, a un armado que incluye el regreso de Evaristo y la presencia de Palza, quien retorna a la Liga Peruana de Vóley luego de su paso por el voleibol de Venezuela. En ese escenario, Universitario configuró una línea de centrales con opciones distintas para sostener el bloqueo y el ataque por el medio.

El mensaje del club y el anuncio difundido para la LPV

Con un mensaje de respaldo y entusiasmo, Universitario anunció que Taya Beller seguirá defendiendo la camiseta crema en una temporada marcada por la renovación del plantel. (Universitario Vóley)

Universitario comunicó la renovación con un mensaje breve dirigido a la jugadora y a la afición. “¡Seguimos con todo, Taya!”, publicó la institución en su anuncio, acompañado por la frase “Taya Beller asegura su lugar” con las Pumas para la próxima temporada de la LPV.

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En el mismo texto, el club añadió: “¡Let’s do this, Taya!”, en una línea que el equipo utilizó para reforzar el tono de respaldo a la continuidad de la central.

El anuncio se dio mientras Universitario mantiene una secuencia de decisiones vinculadas a la conformación del plantel. En esa lógica, la renovación de Beller funcionó como una confirmación de continuidad respecto del tramo final del curso anterior, cuando el equipo decidió incorporar a la estadounidense como parte de su planificación para competir en la etapa decisiva del torneo.

Cómo llegó a Universitario: presentación en enero y recorrido previo

La central estadounidense llegó procedente del voleibol de su país para afrontar la recta final del campeonato y convenció a Universitario de extender su permanencia una temporada más. (Universitario Vóley)

Beller se integró a Universitario durante la campaña 2025/26. El club la presentó oficialmente el jueves 15 de enero, fecha en la que se cerró el libro de pases del torneo, y la incorporó como pieza final del plantel para afrontar la recta final del campeonato.

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En ese momento, Universitario la describió como una central estadounidense de 24 años y 1,88 metros. Antes de llegar al Perú, la jugadora actuó en el Atlanta Vibe, equipo de la Major League Volleyball (MLV) de Estados Unidos.

El fichaje apuntó a potenciar el juego por el centro de la red por sus características físicas y su capacidad para intervenir en bloqueo y ataque. Con el paso de las semanas, su presencia se integró a la rotación junto a otras centrales del plantel, en un contexto en el que el equipo buscó sostener rendimiento y alternativas en partidos de exigencia creciente.

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Para la próxima temporada, Universitario mantendrá a Beller dentro de una estructura con cinco extranjeras y con incorporaciones y retornos que modificaron la configuración del plantel respecto del curso anterior, especialmente en la zona de centrales tras las salidas ya confirmadas de Leao y Machado.