Cielo Torres revela que firmó contrato con Sergio George y le envía mensaje a Gabriela Herrera. (América Televisión)

No cabe duda que talento peruano hay de sobra. Este 16 de noviembre la cantante Cielo Torres reveló muy emocionada que está a punto de producir nuevos éxitos de la mano con Sergio George. Como se sabe, el estadounidense es un reconocido productor musical que ha trabajado con artistas internacionales como Marc Anthony, Tito Nieves, Víctor Manuelle, la India, entre otros cantantes.

Asimismo, entre sus filas se encuentra Yahaira Plasencia desde hace poco más de un año y ahora se le unirá la actriz y salsera que se está abriendo paso en la industria musical peruana. En una entrevista para ‘América Espectáculos’ la interprete de “El regalo más bonito” y “Te vas a arrepentir” señaló que está muy feliz por esta oportunidad que está consiguiendo fruto de su esfuerzo.

“Acabo de firmar y colgar el teléfono con Sergio George oficializando este inicio musical que augura muchas cosas bonitas. Trabajar al lado de Sergio es un honor y estoy muy agradecida. Estoy con ganas de trabajar ya. Sergio (George) viene en unos días y empezamos con la chamba de escoger los temas”, dijo Torres con una sonrisa en el rostro.

Asimismo, contó que ha conversado con Yahaira Plasencia en los últimos días y descartó que exista alguna rivalidad por compartir al mismo productor. Incluso, reveló que la salsera quiere que la música peruana tenga mayor reconocimiento en el extranjero. “Está convencida de que es necesario que más artistas peruanos salgan para que la industria musical aquí en Perú siga creciendo”, acotó.

Finalmente, Cielo Torres se animó a enviarle un consejo a Gabriela Herrera, quien estuvo en medio de la polémica por asegurar que también iba a firmar contrato con Sergio George. Sin embargo, el pianista indicó que nunca estuvo entre sus planes ser el mentor de la bailarina. Esto ocasionó que la exchica reality expresara toda su molestia con él por querer dejarla como mentirosa.

“Dicen que canta lindo, así que siga en su preparación, obviamente como cantante si es lo que ella quiere”, sentenció Cielo Torres.

Cielo Torres emocionada por trabajar con Sergio George. (Captura)

Gabriela Herrera tiene pruebas del contrato que iba a firmar con Sergio George

Gabriela Herrera mostró toda su indignación al escuchar que Sergio George no tenía planes de trabajar con ella. La ex concursante de ‘El Gran Show’ señaló que ella no tiene ningún motivo para salir a mentir, por lo que de ser necesario sacará todas sus pruebas, las cuales serían las conversaciones que tuvieron.

“A veces me quedo desconcertada con las palabras que dicen porque se contradice en muchas cosas. Quiero pensar que no se acuerda de lo que escribe, que tiene tantas cosas en la cabeza, que se olvida de lo que pasa. Maritza y yo hablamos con pruebas, las pruebas están, los mensajes con hora y fecha. No tengo por qué inventarme”, dijo para las cámaras de Amor y Fuego.

La bailarina remarcó que el equipo de trabajo de Sergio George se sentó al lado de ella para intentar llegar a un acuerdo; sin embargo, lamentablemente nunca pudieron firmar lo que se había propuesto en un principio. Incluso, reveló que la intención del productor era que el contrato se firme en el programa de Gisela Valcárcel, pero esto finalmente nunca sucedió.

