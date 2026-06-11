Solo 2 de cada 10 donaciones de sangre en Perú provienen de voluntarios, alerta el Ministerio de Salud

Perú padece por baja tasa de donación de sangre. (Andina)

Una cirugía, un accidente o un tratamiento contra el cáncer pueden depender de una transfusión de sangre. En el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, figuras disfrazadas de superhéroes recorrieron sus pasillos para difundir un mensaje: la donación voluntaria de sangre puede salvar vidas y es una acción clave para la atención de emergencias y enfermedades complejas en todo el país.

La actividad, organizada en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, buscó visibilizar la realidad de las donaciones en el Perú. Según datos del Ministerio de Salud (Minsa), solo 2 de cada 10 unidades de sangre recolectadas provienen de donantes voluntarios. El resto corresponde a personas que donan por reposición, es decir, por la necesidad de un familiar o amigo internado.

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Durante 2024, en todo el territorio nacional se recolectaron 481.232 unidades de sangre, pero únicamente el 20% correspondió a donaciones voluntarias. Hasta julio de 2025, la tendencia persiste: de 231.741 unidades recolectadas, apenas 47.130 fueron aportadas por ciudadanos que acudieron de manera voluntaria.

Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. ANDINA

Campañas y requisitos para la donación voluntaria

El desafío de incrementar la donación voluntaria de sangre se vuelve más urgente en hospitales especializados como el INSN Breña, donde cada mes se realizan cerca de 500 pruebas de compatibilidad sanguínea para garantizar transfusiones seguras a pacientes pediátricos.

En este establecimiento, se usan entre 60 y 80 fracciones de aféresis de plaquetas mensualmente, vitales para niños con cáncer, trasplantes y enfermedades hematológicas.

La institución recordó que, para donar, es necesario tener entre 18 y 60 años (hasta 65 en donantes habituales), pesar más de 50 kilogramos y gozar de buena salud al momento de la evaluación.

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La doctora Mirtha Durán, responsable de la campaña en el INSN Breña, explicó que estos requisitos buscan asegurar la seguridad del donante y del receptor.

Con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, el INSN Breña organiza campañas en varios puntos de Lima para estimular la participación ciudadana.

Las unidades recolectadas se destinan a la atención de niños de la capital y de otras regiones, quienes requieren transfusiones para cirugías, tratamientos oncológicos y emergencias.

Puntos de donación y próximas actividades en Lima

La campaña de donación voluntaria de sangre continuará el jueves 11 de junio en la avenida Bolivia 1157-1161, distrito de Breña, en coordinación con la empresa Eurofarma. El viernes 12 de junio, la colecta se trasladará al Hotel Hyatt, en la avenida Jorge Basadre 367, en San Isidro, donde se podrá donar entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m.

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El Ministerio de Salud y el INSN Breña llaman a la población a informarse sobre los requisitos y acercarse a los puntos habilitados para donar sangre. La meta es fortalecer el banco de sangre y garantizar la atención oportuna de pacientes pediátricos y adultos en todo el país.

En cada jornada, los donantes reciben orientación sobre el proceso y el destino de cada unidad recolectada. El banco de sangre del INSN Breña abastece a niños que llegan desde diversas regiones para recibir tratamientos que dependen directamente de la disponibilidad de este recurso.