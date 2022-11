Gabriela Herrera furiosa con Sergio George por dejarla como mentirosa: “Tengo pruebas”. | Amor y Fuego.

Gabriela Herrera mostró toda su indignación con Sergio George luego que el productor musical saliera a desmentirla. De acuerdo a las declaraciones de la bailarina para ‘Amor y Fuego’, no le gustó para nada que el mentor de Yahaira Plasencia intente dejarla como una mentirosa a nivel nacional.

La actual concursante de ‘El Gran Show’ señaló que ella no tiene ningún motivo para salir a mentir, por lo que de ser necesario sacará todas sus pruebas, las cuales serían las conversaciones que tuvieron.

“A veces me quedo desconcertada con las palabras que dicen porque se contradice en muchas cosas. Quiero pensar que no se acuerda de lo que escribe, que tiene tantas cosas en la cabeza, que se olvida de lo que pasa. Maritza y yo hablamos con pruebas, las pruebas están, los mensajes con hora y fecha. No tengo por qué inventarme”, dijo.

Gabriela Herrera remarcó que el equipo de trabajo de Sergio George, al lado del productor musical, se sentaron al lado de ella para intentar llegar a un acuerdo; sin embargo, lamentablemente nunca pudieron firmar lo que se había propuesto en un principio.

Asimismo, la bailarina señaló que la intención del productor era que el contrato se firme en el programa de Gisela Valcárcel, pero esto finalmente nunca sucedió. En ese mismo sentido, la exchica reality comentó que incluso le propusieron limar asperezas con Yahaira Plasencia.

Finalmente, Gabriela Herrera señaló que todo lo que hablaron durante la reunión no las va a comentar por respeto a la salsera, pues de acuerdo a la bailarina, el equipo de Sergio George no tendría un buen concepto sobre ella.

“Me adelanté, pero faltaba unas horas para firmar el contrato, no estaba por verse, él quería firmarlo para sacarlo en el programa que estoy ahorita. Mi carrera sigue con él o sin él. Me fastidia porque me está tratando de dejar como la alucinada, la que pensó y creyó una cosa que no es, cuando hice una reunión con él no con su holograma. Dijo muchas cosas, pero no las diré porque sino deja muy mal parada a la artista que tiene a su costado”, precisó.

Gabriela Herrera no tuvo el respaldo de ninguno de sus compañeros en el versus de confianza. GV Producciones.

Sus indirectas a Gisela Valcárcel

Gabriela Herrera podría ser eliminada de ‘El Gran Show’ en la próxima gala y no dudó en salir a referirse a los malos tratos que hay en el programa, así como en ‘América Hoy’. La bailarina no dudó en mandarle una indirecta a Gisela Valcárcel.

“Que sean tal cual delante y detrás de cámaras, no inventen una cosa y sean otras delante de. Entonces, yo digo, me empezaron a atacar las conductoras así como los que estaban sentados”, comentó.

“No me gusta fingir que soy la buenita que sí los quiero a todos y atrás de soy la mala del cuento. Yo no más puedo decirles que la que la ustedes piensan que son las tranquilitas, las buenitas, las aguas mansas atrás de, son las peores, son las más lobas y las más fieras, con las personas”, sentenció.

