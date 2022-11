Yahaira Plasencia y su reacción al saber que Cielo Torres firmó con Sergio George

Yahaira Plasencia habla sobre Cielo Torres y su nueva relación laboral con Sergio George.

Yahaira Plasencia no dudó en referirse a Cielo Torres, quien recientemente anunció que firmó con Sergio George, productor de la intérprete de ‘La Cantante’. Como se sabe, el estadounidense ha producido trabajos de grandes artistas internacionales como Marc Anthony, Tito Nieves, Víctor Manuelle, la India, entre otros cantantes.

“Acabo de firmar y colgar el teléfono con Sergio George oficializando este inicio musical que augura muchas cosas bonitas. Trabajar al lado de Sergio es un honor y estoy muy agradecida. Estoy con ganas de trabajar ya. Sergio (George) viene en unos días y empezamos con la chamba de escoger los temas”, dijo Torres con una sonrisa en el rostro”, indicó a ‘América Espectáculos’.

Sergio George es productor y gran amigo de Yahaira Plasencia, es por ello que fue consultada al respecto. La joven no dudó en dedicarle unas palabras a su colega.

“Felicito a Cielo, será una etapa muy chévere para ella, Cielo se lo merece por todo su esfuerzo y vamos de la mano de alguien que tiene mucha trayectoria”, indicó la artista.

Plasencia también resaltó que no tiene problemas con nadie. Como se recuerda, hace poco señaló que le gustaría hacer un feat con Daniela Darcourt, sin embargo, hizo una aclaración.

“Me preguntaron por Daniela, por Cielo Torres, por Gaby Zambrano, por varias chicas, y yo no tengo ningún problema con nadie, puedo hacerlo con Daniela, con Cielo, con Amy, la unión es importante para que la industria pueda crecer”, dijo Yahaira, quien regresará al programa de Gisela Valcárcel este sábado 19 de noviembre.

Yahaira Plasencia visitará ‘El Gran Show’

La joven fue parte del programa ‘La Gran Estrella’ en el mes de agosto. Sin embargo, el espacio fue levantado del aire por bajo rating. Esta vez regresa como invitada en un formato diferente,. ‘El Gran Show’.

“Super agradecida por la invitación, siempre es muy emocionante volver, para mí siempre es lindo ver a Gisela (Valcárcel). Y esta vez llego para vivir una noche de salsa, de celebración. Estoy muy feliz”, señaló.

Consultada por si le gustaría participar en este espacio, la cantante indicó: “Si se da en algún momento, claro que sí me gustaría participar en “El gran show”, a mí me encanta el baile, me encanta el canto, ¡si me llaman, yo feliz!”.

Michelle Soifer, Ruby Palomino, Susan Ochoa y Yahaira Plasencia fueron las mentoras de La Gran Estrella. (GV Producciones)

Respecto a las sentenciadas Giuliana Rengifo y Leysi Suárez, Yahaira se animó a opinar. Para la salsera, las dos participantes “tienen que ponerse las pilas”, pues ambas son muy talentosas. Asimismo, expresó su sorpresa con Santiago Suárez, a quien calificó de “increíble” y “talentoso”.

“El que más me ha sorprendido es Santiago Suárez, que increíble, es muy talentoso, mis felicitaciones para él. Y Melissa (Paredes) también lo está haciendo super bien. Gino (Pesaressi) es un gran bailarín, es multifacético, y Milena (Zárate) es una bomba sexy. La competencia está dura”, indicó la expareja de Jefferson Farfán, quien no dudó en aconsejar a los demás concursantes.

“Los participantes de “El gran show” deben tener mucha concentración y disciplina, además, siempre debe existir respeto y compromiso”, señaló.

Finalmente, indicó que le gustaría mucho formar una familia más adelante, pues “es el sueño de toda mujer tener un hijo”. Sin embargo, no es su prioridad por ahora. Respecto al matrimonio, remarcó que no es algo que le quita el sueño.

SEGUIR LEYENDO