¿Cómo votó Japón en la segunda vuelta de las elecciones peruanas 2026? Hay una marcada diferencia en el país asiático

Roberto Sánchez obtuvo, hasta el momento, 775 votos en Japón. Foto: Discover Nikkei

Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones peruanas 2026 en Japón mostraron una amplia diferencia entre las dos fórmulas presidenciales en competencia. De acuerdo con el reporte actualizado de las actas contabilizadas en el extranjero, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo una ventaja considerable frente a Roberto Sánchez en el país asiático.

Con el 97,531% de actas contabilizadas en Japón, Keiko Fujimori alcanzó 7.492 votos, equivalentes al 90,625% de los sufragios emitidos. En tanto, Roberto Sánchez registró 775 votos, lo que representa el 9,375%. El registro corresponde a un total de 81 actas electorales, de las cuales 79 ya fueron contabilizadas y 2 permanecían para envío al JEE.

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El respaldo a Keiko Fujimori en Japón y sus vínculos familiares con la comunidad nikkei

La marcada diferencia registrada en Japón ocurre en un contexto donde la historia familiar de Keiko Fujimori está vinculada con la migración japonesa hacia el Perú. La candidata nació en Lima el 25 de mayo de 1975 dentro de una familia peruana con ascendencia nipona, debido a que tanto su padre, Alberto Fujimori, como su madre, Susana Higuchi, fueron hijos de inmigrantes japoneses.

La presencia de ciudadanos japoneses en el Perú comenzó a finales del siglo XIX y se consolidó durante el siglo XX con la llegada de personas que buscaban nuevas oportunidades económicas. Con el paso de los años, sus descendientes formaron la comunidad nikkei, integrada por peruanos con raíces japonesas que combinaron tradiciones de Japón con la cultura nacional.

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Imágenes de la llegada de las maletas que contienen las actas de votación de peruanos residentes en el extranjero. Un convoy policial escoltó el vehículo desde el aeropuerto hasta la sede de la ONPE, donde se iniciará el proceso de contabilización. | Canal N

La familia Fujimori forma parte de esa historia migratoria. Alberto Fujimori nació en Lima en 1938, hijo de Naoichi Fujimori y Mutsue Inomoto, quienes llegaron desde Japón al Perú en la década de 1930. Aunque creció en un entorno familiar de origen japonés, desarrolló toda su trayectoria académica y profesional en el país, antes de ingresar a la política y convertirse en presidente en 1990.

Una identidad ligada a la historia política del fujimorismo

Por la rama materna, Susana Higuchi también tenía ascendencia japonesa y pertenecía a una familia vinculada a la comunidad nikkei peruana. Ese entorno mantuvo algunas referencias culturales japonesas relacionadas con valores familiares, costumbres y vínculos comunitarios, aunque sus integrantes desarrollaron principalmente una identidad peruana.

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Keiko Fujimori creció en Lima y no tuvo una etapa de residencia o formación en Japón. Su relación con el país asiático proviene principalmente de sus raíces familiares y del origen de sus antepasados. Su educación se desarrolló en Perú y posteriormente continuó sus estudios en Estados Unidos, donde estudió administración de empresas.

La ascendencia japonesa de la familia Fujimori también tuvo relevancia simbólica cuando Alberto Fujimori llegó al poder, al convertirse en un descendiente de inmigrantes japoneses que alcanzaba la presidencia de un país latinoamericano. Ese elemento formó parte de la imagen pública del fujimorismo, aunque también estuvo acompañado por debates sobre identidad y representación.

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La amplia ventaja obtenida en Japón se da en un escenario relacionado con los antecedentes familiares de Keiko Fujimori y la llegada de inmigrantes japoneses al Perú. Foto: Archivo

En el caso de Keiko Fujimori, sus raíces niponas han sido un componente importante de su biografía y de los comentarios de algunas personalidades en el país, pero su actividad política se ha construido principalmente alrededor de su papel como dirigente peruana. Su apellido mantiene una conexión directa con la etapa de gobierno de su padre y con las distintas valoraciones que existen sobre ese periodo de la historia reciente del Perú.