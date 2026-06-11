Perú

¿Cómo votó Japón en la segunda vuelta de las elecciones peruanas 2026? Hay una marcada diferencia en el país asiático

Keiko Fujimori consiguió una amplia ventaja frente a su contendor en los comicios realizados en el exterior, en una jornada marcada por el peso de su vínculo familiar con la comunidad nikkei peruana

Guardar
Google icon
Roberto Sánchez obtuvo, hasta el momento, 775 votos en Japón.
Roberto Sánchez obtuvo, hasta el momento, 775 votos en Japón. Foto: Discover Nikkei

Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones peruanas 2026 en Japón mostraron una amplia diferencia entre las dos fórmulas presidenciales en competencia. De acuerdo con el reporte actualizado de las actas contabilizadas en el extranjero, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo una ventaja considerable frente a Roberto Sánchez en el país asiático.

Con el 97,531% de actas contabilizadas en Japón, Keiko Fujimori alcanzó 7.492 votos, equivalentes al 90,625% de los sufragios emitidos. En tanto, Roberto Sánchez registró 775 votos, lo que representa el 9,375%. El registro corresponde a un total de 81 actas electorales, de las cuales 79 ya fueron contabilizadas y 2 permanecían para envío al JEE.

PUBLICIDAD

El respaldo a Keiko Fujimori en Japón y sus vínculos familiares con la comunidad nikkei

La marcada diferencia registrada en Japón ocurre en un contexto donde la historia familiar de Keiko Fujimori está vinculada con la migración japonesa hacia el Perú. La candidata nació en Lima el 25 de mayo de 1975 dentro de una familia peruana con ascendencia nipona, debido a que tanto su padre, Alberto Fujimori, como su madre, Susana Higuchi, fueron hijos de inmigrantes japoneses.

La presencia de ciudadanos japoneses en el Perú comenzó a finales del siglo XIX y se consolidó durante el siglo XX con la llegada de personas que buscaban nuevas oportunidades económicas. Con el paso de los años, sus descendientes formaron la comunidad nikkei, integrada por peruanos con raíces japonesas que combinaron tradiciones de Japón con la cultura nacional.

PUBLICIDAD

Imágenes de la llegada de las maletas que contienen las actas de votación de peruanos residentes en el extranjero. Un convoy policial escoltó el vehículo desde el aeropuerto hasta la sede de la ONPE, donde se iniciará el proceso de contabilización. | Canal N

La familia Fujimori forma parte de esa historia migratoria. Alberto Fujimori nació en Lima en 1938, hijo de Naoichi Fujimori y Mutsue Inomoto, quienes llegaron desde Japón al Perú en la década de 1930. Aunque creció en un entorno familiar de origen japonés, desarrolló toda su trayectoria académica y profesional en el país, antes de ingresar a la política y convertirse en presidente en 1990.

Una identidad ligada a la historia política del fujimorismo

Por la rama materna, Susana Higuchi también tenía ascendencia japonesa y pertenecía a una familia vinculada a la comunidad nikkei peruana. Ese entorno mantuvo algunas referencias culturales japonesas relacionadas con valores familiares, costumbres y vínculos comunitarios, aunque sus integrantes desarrollaron principalmente una identidad peruana.

Keiko Fujimori creció en Lima y no tuvo una etapa de residencia o formación en Japón. Su relación con el país asiático proviene principalmente de sus raíces familiares y del origen de sus antepasados. Su educación se desarrolló en Perú y posteriormente continuó sus estudios en Estados Unidos, donde estudió administración de empresas.

La ascendencia japonesa de la familia Fujimori también tuvo relevancia simbólica cuando Alberto Fujimori llegó al poder, al convertirse en un descendiente de inmigrantes japoneses que alcanzaba la presidencia de un país latinoamericano. Ese elemento formó parte de la imagen pública del fujimorismo, aunque también estuvo acompañado por debates sobre identidad y representación.

La amplia ventaja obtenida en Japón se da en un escenario relacionado con los antecedentes familiares de Keiko Fujimori y la llegada de inmigrantes japoneses al Perú.
La amplia ventaja obtenida en Japón se da en un escenario relacionado con los antecedentes familiares de Keiko Fujimori y la llegada de inmigrantes japoneses al Perú. Foto: Archivo

En el caso de Keiko Fujimori, sus raíces niponas han sido un componente importante de su biografía y de los comentarios de algunas personalidades en el país, pero su actividad política se ha construido principalmente alrededor de su papel como dirigente peruana. Su apellido mantiene una conexión directa con la etapa de gobierno de su padre y con las distintas valoraciones que existen sobre ese periodo de la historia reciente del Perú.

Temas Relacionados

Segunda vuelta electoralElecciones 2026Elecciones Perú 2026Keiko FujimoriRoberto SánchezJapónperu-politica

Más Noticias

Convocan a nueva marcha ‘La toma de Lima’ para este viernes en apoyo de Roberto Sánchez: “Hay que defender el voto popular”

La movilización prevista para el viernes busca respaldar el resultado de las urnas, mientras la diferencia entre los candidatos se reduce y ambos comandos refuerzan estrategias de vigilancia

Convocan a nueva marcha ‘La toma de Lima’ para este viernes en apoyo de Roberto Sánchez: “Hay que defender el voto popular”

Universitario confirmó la renovación de Taya Beller para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

La central estadounidense seguirá con las Pumas en la próxima temporada tras llegar en enero de 2026, y el club consolida su armado en la red con cinco jugadoras foráneas confirmadas

Universitario confirmó la renovación de Taya Beller para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Cisterna de la Municipalidad de Jesús María lanza agua a simpatizantes de Roberto Sánchez acampados frente al JNE

Según la comuna distrital, la acción respondió a un mantenimiento programado dos veces por semana, destinado a conservar las áreas verdes del Parque Bausate y Meza

Cisterna de la Municipalidad de Jesús María lanza agua a simpatizantes de Roberto Sánchez acampados frente al JNE

Por qué Keiko Fujimori aún puede revertir la mínima ventaja de Roberto Sánchez, según Ipsos

El organismo electoral aún procesa sufragios del extranjero y actas observadas, elementos clave que, según la encuestadora, pueden modificar la ventaja mínima que mantiene a Sánchez al frente de la segunda vuelta

Por qué Keiko Fujimori aún puede revertir la mínima ventaja de Roberto Sánchez, según Ipsos

CANATUR y gremios turísticos denuncian riesgo de desmantelamiento técnico en el MINCETUR y PROMPERÚ

El gremio turístico advirtió que preservar el conocimiento y la experiencia de los profesionales del sector es clave para evitar retrocesos institucionales

CANATUR y gremios turísticos denuncian riesgo de desmantelamiento técnico en el MINCETUR y PROMPERÚ
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Convocan a nueva marcha ‘La toma de Lima’ para este viernes en apoyo de Roberto Sánchez: “Hay que defender el voto popular”

Convocan a nueva marcha ‘La toma de Lima’ para este viernes en apoyo de Roberto Sánchez: “Hay que defender el voto popular”

Cisterna de la Municipalidad de Jesús María lanza agua a simpatizantes de Roberto Sánchez acampados frente al JNE

Por qué Keiko Fujimori aún puede revertir la mínima ventaja de Roberto Sánchez, según Ipsos

Elecciones en Perú: El empate técnico marca el pulso de los comicios peruanos donde Keiko Fujimori es la tetra finalista

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.949% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart confirma que Samantha Batallanos lo contacto para ir a correr karts: "Quizá en algún momento la invito"

Mario Hart confirma que Samantha Batallanos lo contacto para ir a correr karts: "Quizá en algún momento la invito"

Michelle Alexander celebra el éxito en taquilla de su primera película ‘Amando a Amanda’: “Nos anima a seguir apostando por el cine peruano”

Monique Pardo desmiente a Susy Díaz tras decir que ‘no tenía ni para el menú’: “Nunca le he pedido ayuda para nada”

Darinka Ramírez responde a Jefferson Farfán por acusarla de incluir gastos de su otra bebé: “Mezquino. Ni siquiera nacía”

Hugo García conmueve las redes al decorar la habitación de su bebé con Isabella Ladera: “Esperé tanto este momento”

DEPORTES

Roberto Carlos llenó de elogios a Mano Menezes y defendió su proceso con la selección peruana: “Es un excelente entrenador”

Roberto Carlos llenó de elogios a Mano Menezes y defendió su proceso con la selección peruana: “Es un excelente entrenador”

New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA

Universitario anunció la salida de Sekou Gassama tras un paso para el olvido en el club: ¿se abre la puerta para Raúl Ruidíaz?

La dura respuesta de Antonio García Pye tras las polémicas declaraciones del representante de Miguel Silveira: “Es una temeridad”

Atlético Grau reforzó su ataque con un goleador de la Liga 1 para luchar por la permanencia en el Torneo Clausura 2026