Claudia Domínguez valora el quinto lugar de Perú en la Liga de Naciones Femenina 2026: “Hemos conseguido que nos respeten más”

La selección peruana femenina cerró su participación en la Liga de Naciones de la Conmebol con una sensación agridulce. El contundente triunfo por 4-0 sobre Bolivia en el estadio Miguel Grau del Callao no fue suficiente para alcanzar el repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2027, pero sí dejó múltiples señales positivas sobre el crecimiento de un equipo que, hace apenas unos meses, parecía condenado a seguir ocupando los últimos lugares del continente.
Una de las voces más autorizadas para analizar el proceso fue Claudia Domínguez. La mediocampista de Universitario de Deportes, formada en clubes españoles como Atlético de Madrid, Olympia Las Rosas, Madrid CFF y Pozuelo de Alarcón, destacó el cambio de percepción que ha generado el combinado nacional entre sus rivales.
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“Hemos conseguido que a Perú lo respeten más o que no vayan diciendo: ‘Bueno, vamos a jugar contra Perú, ya son tres puntos ganados’. Creo que ahora Perú se está haciendo respetar más y poco a poco vamos a seguir haciendo que nos sigan respetando”, señaló la volante de 23 años.
La futbolista peruana Claudia Domínguez resaltó la labor de la selección peruana femenina luego que el equipo nacional se quede fuera del repechaje del Mundial 2027 por diferencia de gol. Crédito: Instagram Willax.
Domínguez también aprovechó para agradecer el respaldo recibido por parte de la afición durante todo el torneo, un apoyo que considera fundamental para continuar impulsando el desarrollo del fútbol femenino peruano. “Quiero agradecer mucho a todos. Se ve que el fútbol femenino también está creciendo”, manifestó.
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La seleccionado nacional reconoció además que la respuesta del público ha sido una de las experiencias más gratificantes de este proceso. “A mí me impacta un poco ver que hay gente que de verdad nos sigue, que hay gente que de verdad está orgullosa de nuestro proceso, que hay gente que de verdad nos apoya. Eso nos llena de orgullo y creo que nos motiva a todas para seguir luchando por seguir haciendo historia”, agregó.
A un paso de la clasificación
El desenlace de la jornada final dejó la sensación de que Perú estuvo más cerca de lo imaginado de alcanzar una clasificación histórica. Antes de iniciar las acciones en el Callao, el panorama parecía poco menos que imposible. La selección necesitaba que Paraguay perdiera en condición de local y que Ecuador no consiguiera una victoria, además de golear a Bolivia por una diferencia cercana a los diez tantos.
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Contra todo pronóstico, los resultados externos acompañaron. Paraguay cayó en Asunción y Ecuador terminó sucumbiendo de manera agónica frente a Argentina en el estadio Atahualpa. De pronto, el milagro parecía tomar forma.
Sin embargo, la tarea pendiente estaba en manos de las dirigidas por Antonio Spinelli. Perú necesitaba vencer por 9-0 a una selección boliviana que atraviesa serias dificultades estructurales y carece de una competencia profesional consolidada. El marcador final de 4-0 terminó dejando a la ‘bicolor’ a solo cinco goles de una clasificación que durante gran parte de la campaña parecía inalcanzable.
Ver el vaso medio lleno
Más allá de la eliminación, el balance general del proceso es ampliamente favorable. Perú consiguió romper una dolorosa racha de 19 años sin ganar un partido oficial, una estadística que reflejaba la profunda crisis que atravesaba el seleccionado femenino.
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La llegada de Antonio Spinelli marcó un punto de inflexión. El entrenador encontró en la altura una herramienta competitiva que permitió potenciar las virtudes de sus futbolistas. El estadio Garcilaso de la Vega de Cusco se convirtió en una auténtica fortaleza para la selección, que allí derrotó a Chile y Uruguay, además de rescatar un valioso empate frente a Paraguay en su última presentación en la ‘Ciudad Imperial’.
A ello se sumó una apuesta decidida por futbolistas provenientes de la Liga Femenina peruana y un importante trabajo de scouting para identificar jugadoras con potencial dentro y fuera del país. Esa combinación permitió construir una base competitiva que devolvió ilusión a una selección que venía de años muy difíciles.
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Perú no logró el objetivo de clasificar al repechaje, pero estuvo sorprendentemente cerca de conseguirlo. Más importante aún, recuperó competitividad, volvió a ganar partidos oficiales y logró que sus rivales la miren con otros ojos. Como resumió Claudia Domínguez, la ‘bicolor’ ha dado un paso fundamental: hacerse respetar nuevamente en el continente.
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