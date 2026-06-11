Cayó exgeneral PNP de “Los Más Buscados” condenado por corrupción, soborno y fraude a 8.000 pensionistas

Las pesquisas sostienen que habría utilizado una red de terceros y empresas para realizar operaciones con recursos que pertenecían a asociados de una entidad mutualista vinculada a la Policía Nacional. // Video: Difusión

El general PNP en retiro Adolfo Mattos Vinces, incluido en el programa de recompensas “Los más buscados”, fue capturado el 9 de junio por agentes de la División de Policía Judicial en el distrito de La Molina. El exoficial era requerido por la justicia tras quedar firme una condena por corrupción vinculada a su gestión en la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (AMOF-PNP), entidad cuestionada desde hace años por el manejo de fondos de miles de asociados.

La detención ocurre en medio de las denuncias de oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) que aseguran no haber recibido los aportes acumulados durante décadas de servicio. De acuerdo con estimaciones difundidas por asociados de la mutual, más de 8.000 policías en retiro resultarían afectados y la deuda pendiente superaría los S/100 millones, mientras continúan las investigaciones por presunto lavado de activos y otras irregularidades relacionadas con la administración de la institución.

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Capturan a Adolfo Mattos Vinces tras orden judicial y condena por corrupción

Composición: Infobae Perú

La intervención policial se realizó el 9 de junio en una vivienda ubicada en la urbanización Huertos de La Molina. De acuerdo con información policial, la ubicación de Mattos Vinces fue posible gracias a datos proporcionados por un colaborador ciudadano. Tras su captura, fue trasladado a dependencias de la Policía Judicial y posteriormente al Departamento de Requisitorias para continuar con los procedimientos correspondientes.

El excurador judicial de la AMOF-PNP era requerido por la justicia luego de que se confirmara una condena de cinco años de prisión efectiva por el delito de cohecho activo específico. Según la resolución judicial, Mattos habría entregado dinero a una magistrada con el propósito de obtener decisiones favorables que le permitieran conservar el control de la administración de los bienes de la asociación mutualista.

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La investigación judicial estableció que entre 2012 y 2014 se habrían realizado pagos ilícitos por hasta S/100.000 a la entonces jueza Olga Lourdes Palacios Tejada. El objetivo, según el expediente, era asegurar resoluciones que beneficiaran la permanencia de Mattos como curador especial de la institución y ampliar sus facultades sobre la administración de los recursos de la mutual.

La defensa del exoficial intentó evitar el cumplimiento efectivo de la condena solicitando que esta fuera sustituida por servicios comunitarios o suspendida debido a su edad y estado de salud. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó el pedido al considerar que la gravedad de los hechos afectó la credibilidad del sistema de justicia y que no existían elementos suficientes para prever una conducta favorable en el futuro.

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Otro aspecto que fue valorado por los magistrados fue que, pese a la existencia de una sentencia firme y órdenes de captura, Mattos Vinces habría continuado realizando actos relacionados con la administración de la AMOF-PNP, incluyendo la emisión y revocación de poderes mediante escrituras públicas.

Investigación por lavado de activos y reclamos de miles de oficiales

Policías y militares activos y en retiros recibirán un aumento en sus salarios y pensiones a partir del tercer trimestre del 2024, anunció el Mininter | Foto composición: Infobae Perú

Además de la condena por corrupción, el general PNP en retiro enfrenta una investigación por lavado de activos. En 2025, la Fiscalía solicitó una pena de ocho años de prisión al sostener que habría utilizado recursos de presunta procedencia ilícita obtenidos durante su gestión al frente de la mutual policial.

Según la tesis fiscal, Mattos Vinces habría recurrido a terceros y empresas vinculadas a su entorno para adquirir bienes utilizando dinero que pertenecería a los fondos administrados por la asociación. El Ministerio Público sostiene que estas operaciones buscaban incorporar al sistema financiero recursos obtenidos de manera irregular.

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Entre las transacciones bajo investigación figura la compra y posterior transferencia de un inmueble ubicado en el distrito de Breña. Los fiscales consideran que esta operación formaría parte de una serie de movimientos destinados a ocultar el origen de los fondos.

Asimismo, la acusación fiscal señala que determinadas empresas fueron creadas inicialmente para brindar servicios a la AMOF-PNP y posteriormente pasaron a estar relacionadas con personas cercanas al exoficial. Por ello, además de las penas solicitadas para los investigados, también se ha planteado la disolución y liquidación de compañías que habrían participado en las operaciones cuestionadas.

La captura de Mattos Vinces también ha reavivado los reclamos de cientos de asociados que denuncian no haber recibido los beneficios económicos que les corresponderían tras pasar al retiro. Entre ellos se encuentra el comandante PNP en retiro John Adolfo Káser Ocharán, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), quien afirmó que forma parte de los oficiales afectados por la situación de la mutual.

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De acuerdo con sus declaraciones, numerosos policías retirados continúan esperando la devolución de aportes acumulados durante décadas de servicio. También señaló que varios exintegrantes de la institución fallecieron sin recibir dichos recursos, mientras que otros atraviesan problemas de salud y dificultades económicas.