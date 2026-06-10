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Michelle Alexander celebra el éxito en taquilla de su primera película ‘Amando a Amanda’: “Nos anima a seguir apostando por el cine peruano”

La comedia romántica alcanzó más de 115 mil espectadores y se consolida como una de las producciones nacionales más exitosas de la temporada.

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Michelle Alexander celebra el éxito en taquilla de su primera película ‘Amando a Amanda’
Michelle Alexander celebra el éxito en taquilla de su primera película ‘Amando a Amanda’

Michelle Alexander celebró que su primera película Amando a Amanda’ protagonizada por Gianella Neyra y Giovanni Ciccia superó los 115 mil espectadores en su segundo fin de semana en cartelera.

“Estamos muy complacidos por la acogida que está teniendo la película. En un momento tan competitivo y en el que resulta cada vez más difícil llevar al público a las salas, ver esta respuesta es enormemente gratificante. Saber que las personas están conectando con la historia y recomendándola nos llena de felicidad y nos anima a seguir apostando por el cine peruano”, señaló Michelle Alexander, productora y CEO de Del Barrio Producciones, al celebrar el desempeño de Amando a Amanda en cartelera.

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La comedia romántica dirigida por Ani Alva Helfer superó los 115 mil espectadores en apenas su segundo fin de semana, una cifra que la consolida como una de las películas nacionales con mejor rendimiento de la temporada. El equipo también destacó el crecimiento sostenido desde el estreno y la respuesta del público tanto en Lima como en distintas regiones del país.

Un hito en el segundo fin de semana: más de 115 mil espectadores

‘Amando a Amanda’ alcanzó un nuevo punto de inflexión en taquilla al superar los 115 mil espectadores en su segundo fin de semana. La cifra llega en un contexto marcado por una oferta amplia de estrenos y una competencia constante por atraer audiencia a las salas.

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La producción remarcó que la película viene mostrando una evolución positiva desde su llegada a los cines, con una asistencia que, según el equipo, se mantiene activa gracias al boca a boca. En ese escenario, el resultado funciona como un indicador clave para la continuidad de la cinta en cartelera y para futuras apuestas dentro del cine local.

La comedia romántica Amando a Amanda se mantiene en cartelera a nivel nacional tras superar los 115 mil espectadores.
La comedia romántica Amando a Amanda se mantiene en cartelera a nivel nacional tras superar los 115 mil espectadores.

Michelle Alexander y su primera película: apuesta en un escenario competitivo

Para Michelle Alexander, el logro tiene un peso particular: no solo por el número alcanzado, sino por lo que representa en un momento en el que el público enfrenta múltiples opciones de entretenimiento y las salas compiten por mantener flujo de espectadores.

En su declaración, Alexander puso el foco en el vínculo con la audiencia y en el valor de la recomendación. En su lectura, el crecimiento de la película responde a que la historia conectó y se transmitió de persona a persona, un factor decisivo para sostener la taquilla más allá del primer fin de semana.

El resultado también se interpreta como un respaldo a una estrategia de producción que busca ampliar el alcance del cine peruano en un circuito donde el rendimiento se define semana a semana.

Gianella Neyra, Ani Alva y Michelle Alexander en la primera escena de la película ‘Amando a Amanda’ . IG.
Gianella Neyra, Ani Alva y Michelle Alexander en la primera escena de la película ‘Amando a Amanda’ . IG.

Ani Alva Helfer: “Lo más bonito es comprobar que cada vez más personas se suman”

La directora y productora Ani Alva Helfer también celebró el desempeño del filme y se detuvo en el carácter progresivo del crecimiento de audiencia.

“Superar los 115 mil espectadores en nuestro segundo fin de semana es una noticia que nos entusiasma muchísimo. Lo más bonito es comprobar que cada vez más personas se suman a esta experiencia. Es una muestra de que las historias hechas con mucho corazón siguen encontrando su lugar”, comentó.

Su mensaje apuntó a una idea central: el impacto de la película no quedó restringido a la novedad del estreno, sino que se fortaleció con el avance de los días, un comportamiento que suele ser determinante para la permanencia en salas.

Gianella Neyra, productora, y Ani Alva Helfer, directora de 'Una semana nada más'.
Gianella Neyra, productora, y Ani Alva Helfer, directora de 'Una semana nada más'.

Dorian Fernández-Moris y el contacto con el público en regiones

Por su parte, el productor Dorian Fernández-Moris destacó el componente humano del proceso, especialmente durante las actividades promocionales realizadas en distintas ciudades del país.

“Lo que más nos emociona es sentir el entusiasmo de la gente. Hemos vivido encuentros muy especiales con el público y ver cómo las familias, las parejas y los amigos disfrutan de la película es la mejor recompensa para todo el equipo”, expresó.

Su declaración reforzó el eje de cercanía con los espectadores: la película no solo se midió en cifras, sino también en la experiencia de presentaciones, visitas y momentos de interacción que, según el equipo, alimentaron el impulso de la cinta.

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