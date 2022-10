Gabriela Herrera aclara contrato con Sergio George: “No se ha firmado todavía porque faltan temas legales”

Gabriela Herrera aclara que aún no ha firmado contrato con Sergio George. América TV/ América Espectáculos.

Luego de que el productor Sergio George se molestó con Gabriela Herrera por asegurar que ya habían firmado un contrato para trabajar juntos y lanzar su carrera como cantante. La bailarina de ‘El Gran Show’ comentó que se había dejado llevar por la emoción, pero que todavía faltan culminar temas legales para que se concrete la firma de dicho contrato de trabajo.

“Obviamente, tiene toda la razón (Sergio George). No se ha firmado un contrato todavía porque los temas legales lo ven los abogados, yo no me encargo de ver esas cosas. Pero si creo, me emocioné al decir que vamos a trabajar porque ya se ha conversado todo eso”, aclaró

Con respecto a la molestia del productor boricua por los dimes y diretes que existe hace varias semanas entre la cantante Yahaira Plasencia y Gabriela Herrera. La exguerrera comentó que ella solo dio su opinión sobre hechos que han salido en televisión nacional y que todo el público conoce.

“Los dimes y diretes no han sido tan fuerte. Lo único que dije fue mi opinión a cerca de lo que ella ha hecho, yo no he inventado nada. No he hecho nada en contra de nadie. Simplemente, he dicho lo que se reflejó y se vio frente a cámaras durante varios años. No es que esté inventando o maleteando a alguien porque no va por ese lado”, aseveró exchica reality.

Además, descartó que el productor Sergio Gorge haya desplazado a Yahaira por ella. “Él ha venido aquí trabajar, así como Yahaira, como yo, puede venir diez chicos más y cada uno viene a trabajar y tiene una esencia distinta”, expresó la guapa rubia.

Sergio George desmiente declaraciones de Gabriela Herrera

Sergio George: “No es la forma de hacer las cosas”

Sergio George, productor de Yahaira Plasencia, se incomodó bastante por las declaraciones de Gabriela Herrera al asegurar que había firmado contrato con el productor internacional. Aclaró que no tiene firmado contrato con nadie y que le molesta que se hablen cosas que no.

“No he firmado a nadie. Es un proceso que me gustaría tomarlo con más calma, creo que muchas personas se echan a correr sin permiso, sin conversar conmigo y empiezan a anunciar cosas que no se han dado”, señaló el músico.

Sergio George fastidiado con Gabriela Herrera por asegurar que la firmó como artista | América TV

Además, indicó que no todo está dicho porque las declaraciones de Herrera podrían interferir en sus próximas decisiones. “Ojalá que se dé, porque no hay garantía aquí y más cuando trabajan así. No es la forma de hacer las cosas, porque es un proceso lento, no se puede vender algo que no hay”, agregó.

Finalmente, también habló de la rivalidad mediática entre Yahaira Plasencia y Gabriela Herrera. En ese sentido, respaldo a su presentada y aclaró que la popular ‘Reina del Totó’ no fue quien inició con este tipo de escándalos.

“No sé quien creó eso, pero no fue Yahaira para nada, a Yahaira no le importa eso, nunca opinó ella de nada, no sé quien creó eso. Gente creando cosas, creando morbo para tratar de vender, aquí se vende música, se venden canciones, no se vende eso”, finalizó.

