Roberto Carlos llenó de elogios a Mano Menezes y defendió su proceso con la selección peruana: “Es un excelente entrenador”

La gestión que viene realizando Mano Menezes como seleccionador de Perú no pasa desapercibida a nivel regional. Una leyenda de Brasil sigue su andadura y ha saludado su arrojo para meterse de lleno a una aventura inédita con la ‘bicolor’, en cuyas filas hay un problema marcado por el recambio generacional.
En declaraciones compartidas con ‘Hablemos de MAX’, el histórico Roberto Carlos recordó un pasaje muy particular con el estratega de Perú toda vez que respaldó su proceso, asegurando que es un profesional con notables capacidades para cumplir el propósito por el que fue contrato por la Federación Peruana de Fútbol.
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“Ha sido mi entrenador en Corinthians, es un grandísimo amigo mío y un excelente entrenador. Tiene un buen staff técnico. Está en una grandísima selección y le deseo lo mejor a él y a la selección de Perú”, declaró el antiguo seleccionado brasileño que logró grandes éxitos con el ‘scratch’.
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