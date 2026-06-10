Perú Deportes

Roberto Carlos llenó de elogios a Mano Menezes y defendió su proceso con la selección peruana: “Es un excelente entrenador”

Acaso el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol ha cerrado filas con el seleccionador de Perú, quien fuera su entrenador en la última etapa de su carrera en el Corinthians

Guardar
Google icon
Roberto Carlos pondera a Mano Menezes, seleccionador de Perú. - Crédito: AFP /FPF
Roberto Carlos pondera a Mano Menezes, seleccionador de Perú. - Crédito: AFP /FPF

La gestión que viene realizando Mano Menezes como seleccionador de Perú no pasa desapercibida a nivel regional. Una leyenda de Brasil sigue su andadura y ha saludado su arrojo para meterse de lleno a una aventura inédita con la ‘bicolor’, en cuyas filas hay un problema marcado por el recambio generacional.

En declaraciones compartidas con ‘Hablemos de MAX’, el histórico Roberto Carlos recordó un pasaje muy particular con el estratega de Perú toda vez que respaldó su proceso, asegurando que es un profesional con notables capacidades para cumplir el propósito por el que fue contrato por la Federación Peruana de Fútbol.

PUBLICIDAD

“Ha sido mi entrenador en Corinthians, es un grandísimo amigo mío y un excelente entrenador. Tiene un buen staff técnico. Está en una grandísima selección y le deseo lo mejor a él y a la selección de Perú”, declaró el antiguo seleccionado brasileño que logró grandes éxitos con el ‘scratch’.

Mano Menezes recibió un comentario halagador por parte de Roberto Carlos. - Crédito: FPF / AFP
Mano Menezes recibió un comentario halagador por parte de Roberto Carlos. - Crédito: FPF / AFP

Temas Relacionados

Roberto CarlosSelección peruanaMano Menezesperu-deportes

Más Noticias

Atlético Grau reforzó su ataque con un goleador de la Liga 1 para luchar por la permanencia en el Torneo Clausura 2026

El Patrimonio de Piura terminó con la menor cifra de anotaciones a favor en 17 partidos, sumó 16 puntos y decidió ajustar el plantel para el Clausura con una llegada orientada a la definición

Atlético Grau reforzó su ataque con un goleador de la Liga 1 para luchar por la permanencia en el Torneo Clausura 2026

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

Las principales potencias del voleibol mundial ya entraron en acción. Consulta los marcadores actualizados y sigue el desarrollo de los 36 partidos correspondientes a la primera semana del certamen

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente

De ritmo prodigioso en el circuito de reservas en Portugal, el goleador de los ‘gallos’ podría hacer maletas muy pronto con destino a Inglaterra. El movimiento sería avalado por el club luso

Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente

A qué hora juega México vs Sudáfrica en Perú: partido por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026

El ‘tri’ tiene la consigna de conseguir un triunfo ante sus hinchas en el estadio Azteca contra los ‘bafana bafana’, que quiere dar el golpe en la cita mundialista. Conoce los detalles del cotejo

A qué hora juega México vs Sudáfrica en Perú: partido por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026

Ignacio Buse accede al cuadro principal del ATP 500 de Queen’s en la antesala de Wimbledon y de su debut profesional en césped

Dadas las bajas de los italianos Lorenzo Musetti (16°) y Luciano Darderi (18°), el ‘Colorado’ se hará con un lugar en el ‘main draw’ de uno de los certámenes más relevantes de la gira sobre hierba rumbo al Grand Slam londinense

Ignacio Buse accede al cuadro principal del ATP 500 de Queen’s en la antesala de Wimbledon y de su debut profesional en césped
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

José Balcázar pide permiso al Congreso para reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano y directivo de la OCDE en Francia

José Balcázar pide permiso al Congreso para reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano y directivo de la OCDE en Francia

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.910% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

Comisión Gracias Presidenciales se reúne para analizar si concede indulto a Pedro Castillo en medio del escrutinio

Solo en este lugar Keiko Fujimori y Roberto Sánchez obtuvieron un 50% de votación exacto para cada uno

Aníbal Torres, expremier de Pedro Castillo: “Limpia o suciamente, (las elecciones) se las lleva Keiko Fujimori”

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez responde a Jefferson Farfán por acusarla de incluir gastos de su otra bebé: “Mezquino. Ni siquiera nacía”

Darinka Ramírez responde a Jefferson Farfán por acusarla de incluir gastos de su otra bebé: “Mezquino. Ni siquiera nacía”

Hugo García conmueve las redes al decorar la habitación de su bebé con Isabella Ladera: “Esperé tanto este momento”

Suheyn Cipriani deja atrás a Macarius y es captada con nuevo galán, expareja de Samantha Batallanos

¿Quién es el nuevo galán de Suheyn Cipriani? El empresario con antecedentes por secuestro e intento de homicidio

Andrea Llosa aclara rumores sobre supuesto enfrentamiento con Magaly Medina: “La gente fantasea, nunca me la he cruzado.... mejor”

DEPORTES

Atlético Grau reforzó su ataque con un goleador de la Liga 1 para luchar por la permanencia en el Torneo Clausura 2026

Atlético Grau reforzó su ataque con un goleador de la Liga 1 para luchar por la permanencia en el Torneo Clausura 2026

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente

A qué hora juega México vs Sudáfrica en Perú: partido por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026

Ignacio Buse accede al cuadro principal del ATP 500 de Queen’s en la antesala de Wimbledon y de su debut profesional en césped