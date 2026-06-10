Solo en este lugar Keiko Fujimori y Roberto Sánchez obtuvieron un 50% de votación exacto para cada uno

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanza con la actualización de los resultados de la Segunda Elección Presidencial, en una jornada en la que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, mantienen una contienda ajustada por la primera magistratura del país.
De acuerdo con el reporte del organismo electoral, el único ámbito donde ambos candidatos registraron exactamente el 50,000% de los votos corresponde al extranjero. En esta jurisdicción, cada fórmula presidencial obtuvo 41 votos tras el procesamiento total de las actas.
Resultados interesantes en otros países del mundo
El comportamiento del voto peruano en el extranjero mostró resultados muy curiosos según el país. En Cuba, por ejemplo, Roberto Sánchez logró imponerse con una ventaja amplia, al obtener el 68,750% de los votos frente al 31,250% de Keiko Fujimori. En este caso, el resultado se definió con una sola mesa contabilizada, donde el candidato de Juntos por el Perú consiguió 11 votos.
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Otro resultado llamativo se registró en Vietnam, donde Sánchez obtuvo el 100% de la votación registrada. En ese país asiático, la única mesa procesada reportó 4 votos para el líder de Juntos por el Perú y ningún voto para la candidata de Fuerza Popular.
En contraste, Miami presentó uno de los respaldos más favorables para Keiko Fujimori fuera del territorio nacional. La candidata alcanzó el 88,794% de los votos contabilizados en esta ciudad estadounidense, con 9.310 votos frente a los 1.175 obtenidos por Sánchez.
Resultados de la votación en el extranjero
El proceso electoral fuera del país finalizó con el 100% de las 2.506 mesas de sufragio instaladas contabilizadas. La organización estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación de 119 oficinas consulares distribuidas en 219 locales de votación.
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La jornada del 7 de junio se desarrolló sin inconvenientes y permitió completar el escrutinio de las actas en las sedes consulares. El resultado mostró un empate exacto entre Fujimori y Sánchez en la votación exterior, según la información difundida por la ONPE.
Organización de la jornada electoral fuera del país
Durante esta segunda elección presidencial se aplicó la fusión de 490 mesas de votación, principalmente en ciudades de Europa y Estados Unidos. Esta medida se realizó bajo las disposiciones establecidas para el desarrollo del proceso electoral.
Además, las oficinas consulares cumplieron con la publicación de una copia del acta electoral en lugares visibles para la comunidad peruana, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Elecciones. Con ello, la jornada concluyó dentro del horario previsto por las autoridades electorales.
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Así va la segunda vuelta presidencial 2026 en Perú
Con el 97,884% de actas contabilizadas, la segunda vuelta presidencial continúa con una diferencia mínima entre los dos candidatos. Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, registra 9′016,971 votos, equivalente al 50,025%, mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, suma 9′008,038 votos, que representan el 49,975%.
La diferencia entre ambas fórmulas presidenciales se mantiene por debajo de los 9.000 votos, en un proceso donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún tiene actas en trámite. Hasta el último reporte, 1,741% de actas se encontraban pendientes de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y 0,375% permanecían pendientes de contabilización.
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El organismo electoral informó que, de un total de 92.766 actas, ya fueron procesadas 90.803. Las actas restantes continúan siguiendo el procedimiento correspondiente antes de cerrar el cómputo oficial de la elección.
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