Mario Hart confirma que Samantha Batallanos lo contacto para ir a correr karts: "Quizá en algún momento la invito"

Durante el programa, los conductores sorprenden a Mario Hart al revelarle que la modelo Samantha Batallanos lo considera muy atractivo y no dudaría en hacer 'match' con él en una aplicación de citas. Mira la divertida reacción del piloto y sus compañeros. Video: QTV / Sin que decir

Mario Hart confirmó en el programa de María Pía Copello, ‘Sin más que decir’, que Samantha Batallanos se comunicó con él para manifestarle su interés en salir a manejar karts, luego de que la modelo declarara públicamente que el piloto le parece atractivo y que le daría match en una aplicación de citas.

La revelación llegó cuando Copello le preguntó directamente si había habido algún tipo de contacto entre ambos. “Sí hemos hablado... la vez pasada hablamos porque todo el mundo sabe que yo soy piloto y me dijo que le gustaría ir a manejar karts. Me dijo que quería ir a correr karts y quizá en algún momento la invito”, respondió Hart.

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El piloto precisó que el mensaje de Batallanos llegó en el contexto de un pódcast que conducía junto al también exchico reality Hugo García, en el que invitaban a distintas personas a hacer karting. “Ahí me escribió a decirme que también quería ir, no se dio porque no seguimos grabando”, explicó.

Al ser consultado por qué la modelo se había dirigido específicamente a él y no a García, Hart respondió con humor: “Me escribió a mí, porque Huguito quizá es más difícil que le conteste, yo sí leo mis mensajes”.

Los conductores de 'Sin Que Decir' ponen en aprietos a Mario Hart al preguntarle sobre sus interacciones en Instagram con la modelo Samantha Batallanos. El piloto revela el curioso motivo por el que hablaron. Video: QTV / Sin que decir

Una posible salida con cámaras incluidas

Hart aclaró que el eventual encuentro no tendría un carácter romántico y que, de concretarse, estaría orientado a la difusión del deporte del karting. “Yo le dije, ‘claro, vamos’... pero está en veremos, ya se dará. Pero si vamos será para aprovechar y grabar contenido, que me ayude a difundir el deporte del karting”, señaló.

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El piloto descartó que luego del karting pudieran ir a tomar un café y dejó abierta la posibilidad de que el encuentro se realice con cámaras de algún medio de comunicación.

Las declaraciones de Batallanos que precedieron a esta revelación habían generado comentarios en el ambiente del espectáculo peruano. La modelo había señalado que Hart le resulta atractivo y que le daría match en una aplicación de citas, lo que motivó a Copello a indagar sobre el estado real del vínculo entre ambos durante la entrevista.

Quién es Samantha Batallanos

Samantha Batallanos es una modelo y figura mediática peruana con una extensa trayectoria en certámenes de belleza. Fue coronada Miss Grand Perú 2020 y representó al Perú en el Miss Grand International 2021, celebrado en Tailandia, tras una historia que incluyó una descalificación inicial por haber infringido el toque de queda durante la pandemia y una posterior reincorporación.

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Entre bromas y comentarios picantes, Mario Hart detalla cómo Samantha Batallanos le escribió para participar en su podcast de karts. El piloto no pudo escapar del divertido interrogatorio de sus colegas. Video: QTV / Sin que decir

Antes de ese certamen, participó en múltiples ediciones del Miss Perú Universo desde 2012 sin alcanzar la corona principal. En el ámbito del espectáculo, Batallanos ha incursionado como vedette, siendo parte del grupo ‘Las Vedettes Doradas de Rústica’, donde comparte escenario con otras figuras del entretenimiento nacional.

Su vida sentimental también ha recibido atención mediática: fue pareja del boxeador Jonathan Maicelo, relación que derivó en un proceso judicial por violencia que, según ella misma ha declarado, ya está cerrado. Actualmente, Batallanos mantiene una relación con un empresario alemán cuya identidad prefiere preservar fuera del foco público. “La gente no puede destruir lo que no ve”, declaró al respecto.

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El contexto sentimental de Hart

La aparición de Hart en el programa de Copello ocurre en un momento en que su relación con Korina Rivadeneira atraviesa rumores de crisis. En los últimos meses, las especulaciones sobre una posible separación se avivaron por la reducción de publicaciones conjuntas en redes sociales, viajes de Rivadeneira sola con sus hijos mientras Hart permanecía en Lima, y algunos mensajes en redes con dobles sentidos.

Mario Hart confirmó en 'Sin más que decir' que Samantha Batallanos le escribió para salir a manejar karts.

El propio Hart ha reconocido en distintas oportunidades que su matrimonio no está exento de altibajos. “No todo es color de rosa”, llegó a declarar, aunque sin confirmar ninguna ruptura.

La pareja se conoció en 2013 en el reality Combate y formalizó su relación en 2017, año en que también se casaron en una ceremonia civil en Huaral, que después fue declarada nula. Tienen dos hijos en común. Tanto Hart como Rivadeneira han señalado que cualquier comunicado oficial sobre el estado de su relación lo harán ellos mismos.

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