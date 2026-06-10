Perú

Mario Hart confirma que Samantha Batallanos lo contacto para ir a correr karts: "Quizá en algún momento la invito"

El piloto confirmó que la exreina de belleza se contactó con él cuando tenía un podcast sobre karting junto a Hugo García luego que escuchara cuando afirmó que le parecía atractivo

Guardar
Google icon
Durante el programa, los conductores sorprenden a Mario Hart al revelarle que la modelo Samantha Batallanos lo considera muy atractivo y no dudaría en hacer 'match' con él en una aplicación de citas. Mira la divertida reacción del piloto y sus compañeros. Video: QTV / Sin que decir

Mario Hart confirmó en el programa de María Pía Copello, ‘Sin más que decir’, que Samantha Batallanos se comunicó con él para manifestarle su interés en salir a manejar karts, luego de que la modelo declarara públicamente que el piloto le parece atractivo y que le daría match en una aplicación de citas.

La revelación llegó cuando Copello le preguntó directamente si había habido algún tipo de contacto entre ambos. “Sí hemos hablado... la vez pasada hablamos porque todo el mundo sabe que yo soy piloto y me dijo que le gustaría ir a manejar karts. Me dijo que quería ir a correr karts y quizá en algún momento la invito”, respondió Hart.

PUBLICIDAD

El piloto precisó que el mensaje de Batallanos llegó en el contexto de un pódcast que conducía junto al también exchico reality Hugo García, en el que invitaban a distintas personas a hacer karting. “Ahí me escribió a decirme que también quería ir, no se dio porque no seguimos grabando”, explicó.

Al ser consultado por qué la modelo se había dirigido específicamente a él y no a García, Hart respondió con humor: “Me escribió a mí, porque Huguito quizá es más difícil que le conteste, yo sí leo mis mensajes”.

Los conductores de 'Sin Que Decir' ponen en aprietos a Mario Hart al preguntarle sobre sus interacciones en Instagram con la modelo Samantha Batallanos. El piloto revela el curioso motivo por el que hablaron. Video: QTV / Sin que decir

Una posible salida con cámaras incluidas

Hart aclaró que el eventual encuentro no tendría un carácter romántico y que, de concretarse, estaría orientado a la difusión del deporte del karting. “Yo le dije, ‘claro, vamos’... pero está en veremos, ya se dará. Pero si vamos será para aprovechar y grabar contenido, que me ayude a difundir el deporte del karting”, señaló.

PUBLICIDAD

El piloto descartó que luego del karting pudieran ir a tomar un café y dejó abierta la posibilidad de que el encuentro se realice con cámaras de algún medio de comunicación.

Las declaraciones de Batallanos que precedieron a esta revelación habían generado comentarios en el ambiente del espectáculo peruano. La modelo había señalado que Hart le resulta atractivo y que le daría match en una aplicación de citas, lo que motivó a Copello a indagar sobre el estado real del vínculo entre ambos durante la entrevista.

Quién es Samantha Batallanos

Samantha Batallanos es una modelo y figura mediática peruana con una extensa trayectoria en certámenes de belleza. Fue coronada Miss Grand Perú 2020 y representó al Perú en el Miss Grand International 2021, celebrado en Tailandia, tras una historia que incluyó una descalificación inicial por haber infringido el toque de queda durante la pandemia y una posterior reincorporación.

Entre bromas y comentarios picantes, Mario Hart detalla cómo Samantha Batallanos le escribió para participar en su podcast de karts. El piloto no pudo escapar del divertido interrogatorio de sus colegas. Video: QTV / Sin que decir

Antes de ese certamen, participó en múltiples ediciones del Miss Perú Universo desde 2012 sin alcanzar la corona principal. En el ámbito del espectáculo, Batallanos ha incursionado como vedette, siendo parte del grupo ‘Las Vedettes Doradas de Rústica’, donde comparte escenario con otras figuras del entretenimiento nacional.

Su vida sentimental también ha recibido atención mediática: fue pareja del boxeador Jonathan Maicelo, relación que derivó en un proceso judicial por violencia que, según ella misma ha declarado, ya está cerrado. Actualmente, Batallanos mantiene una relación con un empresario alemán cuya identidad prefiere preservar fuera del foco público. “La gente no puede destruir lo que no ve”, declaró al respecto.

El contexto sentimental de Hart

La aparición de Hart en el programa de Copello ocurre en un momento en que su relación con Korina Rivadeneira atraviesa rumores de crisis. En los últimos meses, las especulaciones sobre una posible separación se avivaron por la reducción de publicaciones conjuntas en redes sociales, viajes de Rivadeneira sola con sus hijos mientras Hart permanecía en Lima, y algunos mensajes en redes con dobles sentidos.

Imagen dividida: Mario Hart con casco y buggy en el desierto; Samantha Batallanos posando en traje de baño naranja con fondo brillante
Mario Hart confirmó en 'Sin más que decir' que Samantha Batallanos le escribió para salir a manejar karts.

El propio Hart ha reconocido en distintas oportunidades que su matrimonio no está exento de altibajos. “No todo es color de rosa”, llegó a declarar, aunque sin confirmar ninguna ruptura.

La pareja se conoció en 2013 en el reality Combate y formalizó su relación en 2017, año en que también se casaron en una ceremonia civil en Huaral, que después fue declarada nula. Tienen dos hijos en común. Tanto Hart como Rivadeneira han señalado que cualquier comunicado oficial sobre el estado de su relación lo harán ellos mismos.

Temas Relacionados

Mario HartSamantha Batallanosperu-entretenimiento

Más Noticias

CANATUR y gremios turísticos denuncian riesgo de desmantelamiento técnico en el MINCETUR y PROMPERÚ

El gremio turístico advirtió que preservar el conocimiento y la experiencia de los profesionales del sector es clave para evitar retrocesos institucionales

CANATUR y gremios turísticos denuncian riesgo de desmantelamiento técnico en el MINCETUR y PROMPERÚ

Fuerza Popular presiona para aprobar el “REINFO pesquero” antes de que termine el Congreso

La bancada propone regularizar más de 2.000 embarcaciones pesqueras construidas fuera del marco legal, bajo el Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR

Fuerza Popular presiona para aprobar el “REINFO pesquero” antes de que termine el Congreso

Elecciones en Perú: El empate técnico marca el pulso de los comicios peruanos donde Keiko Fujimori es la tetra finalista

Resultados extremadamente ajustados y la fragmentación del electorado provocan que el término empate técnico gane relevancia periódicamente, generando tensiones sociales y económicas hasta el anuncio oficial

Elecciones en Perú: El empate técnico marca el pulso de los comicios peruanos donde Keiko Fujimori es la tetra finalista

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.949% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta. El escrutinio del voto extranjero avanza lento y reduce distancia entre ambos candidatos

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.949% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

ONPE desmiente tercera vuelta presidencial: “La ley no contempla una etapa más”

La entidad electoral desmintió la circulación de una imagen viral que anunciaba una nueva jornada de sufragio y recordó que el proceso presidencial solo contempla las etapas establecidas en la Constitución

ONPE desmiente tercera vuelta presidencial: “La ley no contempla una etapa más”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Elecciones en Perú: El empate técnico marca el pulso de los comicios peruanos donde Keiko Fujimori es la tetra finalista

Elecciones en Perú: El empate técnico marca el pulso de los comicios peruanos donde Keiko Fujimori es la tetra finalista

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.949% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

ONPE desmiente tercera vuelta presidencial: “La ley no contempla una etapa más”

PPK revela que asesoró a Keiko Fujimori y ofrece apoyar su eventual gobierno: “Estoy dispuesto a tragarme el trago amargo”

Aníbal Torres, expremier de Pedro Castillo: “Limpia o suciamente, (las elecciones) se las lleva Keiko Fujimori”

ENTRETENIMIENTO

Michelle Alexander celebra el éxito en taquilla de su primera película ‘Amando a Amanda’: “Nos anima a seguir apostando por el cine peruano”

Michelle Alexander celebra el éxito en taquilla de su primera película ‘Amando a Amanda’: “Nos anima a seguir apostando por el cine peruano”

Monique Pardo desmiente a Susy Díaz tras decir que ‘no tenía ni para el menú’: “Nunca le he pedido ayuda para nada”

Darinka Ramírez responde a Jefferson Farfán por acusarla de incluir gastos de su otra bebé: “Mezquino. Ni siquiera nacía”

Hugo García conmueve las redes al decorar la habitación de su bebé con Isabella Ladera: “Esperé tanto este momento”

Suheyn Cipriani deja atrás a Macarius y es captada con nuevo galán, expareja de Samantha Batallanos

DEPORTES

Roberto Carlos llenó de elogios a Mano Menezes y defendió su proceso con la selección peruana: “Es un excelente entrenador”

Roberto Carlos llenó de elogios a Mano Menezes y defendió su proceso con la selección peruana: “Es un excelente entrenador”

New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA

Universitario anunció la salida de Sekou Gassama tras un paso para el olvido en el club: ¿se abre la puerta para Raúl Ruidíaz?

La dura respuesta de Antonio García Pye tras las polémicas declaraciones del representante de Miguel Silveira: “Es una temeridad”

Atlético Grau reforzó su ataque con un goleador de la Liga 1 para luchar por la permanencia en el Torneo Clausura 2026