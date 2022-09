Susan Ochoa confiesa que Sergio George se declaró admirador de su música: “Me emocioné”

Susan Ochoa confiesa que Sergio George se declaró admirador de su música | YouTube

Susan Ochoa es parte de ‘La Gran Estrella’ como una de las reinas del programa. En este espacio ha tenido la oportunidad de conocer al reconocido productor musical Sergio George, quien además de ser jurado del programa, trabaja de la mano con la salsera Yahaira Plasencia.

Sin embargo, el paso del músico por tierras peruanas, además de ser parte del programa, es para conocer más talento nacional y, de ser posible, trabajar con ellos hacia su internacionalización. Por lo que todo parece indicar que tiene a Susan Ochoa en su radar.

La ganadora de dos Gaviotas de Plata fue invitada al programa de YouTube, ‘Edson Pa qué Más’, dónde habló de más de un tema. Pero, sorprendió al revelar que Sergio George se declaró admirador de su música y que había escuchado sus temas.

“En el primer programa, se acercó de frente el maestro, bajó las escaleras y se acercó y me dijo te admiro y yo dije: ¿qué?, ay, escucha mis canciones”, comentó al inicio muy emocionada por lo sucedido.

Susan Ochoa habla de su encuentro con Sergio George.

Seguido, en conversación con Edson Dávila, Ochoa se mostró muy feliz por recibir este reconocimiento. Además, recalcó que ha sido muy difícil sacar adelante su música en nuestro país dónde la industria aún es pequeña.

“Después de haber trabajado con grandes artistas internacionales, de haber hecho unas producciones A1 y me admira. Sobre todo, que haya escuchado mis temas. Sabes cómo lo he sacado adelante y lo sigo haciendo, que no hay industria en nuestro país y que un productor como él haya escuchado mi música, me emocioné”, confesó.

Además, señaló que se había emocionado por estas palabras en un primer momento. Pero, dos galas después tuvieron la oportunidad de conversar con él fuera del escenario y el productor le dijo que tenía intenciones de que puedan hacer algún trabajo juntos.

“Repetí muchas veces lo que me había dicho. Le agradecí. En la tercera gala pude conversar con él en interno y me dijo que estaba encantado de poder hacer algo bonito conmigo y yo, como vi una cámara, pedí que lo graben. Qué bonito sería (trabajar juntos)”, expresó feliz.

Finalmente, Edson Dávila le cuestionó a la cantante si se animaría a hacer otro tipo de ritmo, ya que Sergio George es un músico que trabaja mucho con lo que vende más. Ante ello, la artista aseguró que no tiene problema con los géneros, peor algunas veces sí con las letras.

“Yo con ningún género musical tengo problema, sino que lo que muchas veces (no me gusta) es la letra, lo que dice. El doble sentido muy fuerte ya no me gusta”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO