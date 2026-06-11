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Copa del mundo 2026: Entérate aquí todo lo que debes conocer sobre la cita mundialista que iniciará en 1 día

La inauguración del nuevo campeonato de fútbol, con sede en tres países y récord de equipos participantes, tendrá lugar en la Ciudad de México, donde el estadio Azteca recibirá por tercera vez el partido inicial

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Fútbol Copa Mundial de la FIFA 2026 Concierto de cuenta regresiva Toronto, Canadá 10 de junio de 2026 Los aficionados vitorean fuera del estadio antes del concierto de cuenta regresiva. Reuters/John E Sokolowski
Fútbol Copa Mundial de la FIFA 2026 Concierto de cuenta regresiva Toronto, Canadá 10 de junio de 2026 Los aficionados vitorean fuera del estadio antes del concierto de cuenta regresiva. Reuters/John E Sokolowski

La cuenta regresiva hacia una nueva era del fútbol mundial ya tiene fecha y escenario definidos. Según la información oficial de la FIFA, el jueves 11 de junio de 2026 comenzará el primer Mundial de fútbol con 48 selecciones y 104 partidos, una cifra inédita en la historia de la competencia. El evento inaugural se realizará en el Estadio de la Ciudad de México, conocido históricamente como Estadio Azteca, que se convertirá en el primer estadio del mundo en recibir tres partidos inaugurales de Copa del Mundo.

La ceremonia de apertura, que dará inicio a la mayor cita del fútbol internacional, está programada para las 11:30, hora del Centro de México (12:30 pm hora de Perú). El acto antecederá al partido inaugural entre México y Sudáfrica, cuyo inicio está fijado para las 13:00 en el mismo recinto (14:00 pm hora peruana). De acuerdo con el cronograma del organismo rector, el espectáculo incluirá un festival musical y cultural con artistas internacionales, diseñado para resaltar la diversidad del certamen.

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Ilustración de aficionados usando móviles y tabletas conectados por WiFi a los estadios BBVA y Akron, con un balón de fútbol gigante en el centro.
Aficionados disfrutan de la conexión WiFi de última generación en los estadios BBVA y Akron de México, preparándose para el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un formato ampliado, tres países sede y una logística inédita

El Mundial 2026 marcará un punto de inflexión con la implementación de un nuevo esquema de competencia. Por primera vez, participarán 48 selecciones nacionales, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. El torneo se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, con partidos en 16 ciudades anfitrionas combinando estadios históricos y recintos de última generación.

Una mujer sonriente con una camiseta de USA y un trofeo dorado, en hombros de un hombre, rodeada de una multitud jubilosa, banderas y confeti en Dallas.
Miles de aficionados vibran de alegría en Dallas durante la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, con una mujer levantando un trofeo mientras cae confeti sobre la multitud entusiasta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con lo publicado por la FIFA, esta edición extenderá la duración del campeonato a 39 días, concluyendo el domingo 19 de julio. El calendario fue diseñado para garantizar tres días de descanso entre partidos, una medida orientada a preservar la integridad física de los futbolistas. La nueva estructura permitirá el avance de los dos mejores equipos por grupo y de los ocho mejores terceros, lo que habilitará, por primera vez, una ronda de dieciseisavos de final.

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Multitud de personas en un bar de Dallas con los brazos en alto, gritando de alegría bajo una lluvia de confeti, mientras ven un partido de fútbol en grandes pantallas.
Entusiastas aficionados de diversas nacionalidades se reúnen en bares de Dallas para celebrar con euforia la Copa Mundial FIFA 2026, con confeti y bebidas en un ambiente festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estadio Azteca: historia y récords para la Copa del Mundo

El Estadio de la Ciudad de México, identificado en la programación oficial como sede de la apertura, suma un nuevo hito a su legado. Según datos difundidos por la FIFA, el recinto será el primero en albergar el acto inaugural de tres mundiales: 1970, 1986 y 2026. México volverá a ser el epicentro del fútbol global, situando a la capital mexicana como testigo de acontecimientos históricos del deporte.

La ceremonia inaugural contempla un despliegue artístico con figuras destacadas de la música latina e internacional, quienes interpretarán temas del Álbum Oficial del Mundial. Aunque los nombres de los artistas no han sido detallados, la organización ha anticipado un espectáculo de gran escala que buscará representar el espíritu multicultural de esta edición.

Una calle concurrida en Miami con peatones, algunos con camisetas de Portugal. Un cartel anuncia propiedades para la Copa Mundial 2026, con palmeras y rascacielos.
Aficionados al fútbol y agentes inmobiliarios se encuentran en las calles de Miami, mientras un gran cartel promociona propiedades de lujo ante la inminente Copa Mundial FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cobertura televisiva y acceso global al torneo

La transmisión en vivo del Mundial 2026 estará disponible en múltiples plataformas y canales. En México, la apertura y los partidos se podrán ver por Televisa en Canal 5 y Las Estrellas, además de TV Azteca en Canal 7 y la plataforma digital ViX. Para el público de Perú, la señal abierta corresponderá a América TV en Canal 4. También se podrá ver mediante la cadena internacional Directv, a través de su plataforma DGO

En el resto de América Latina, la cobertura se realizará a través de DIRECTV/DGO, DSports, Disney Plus y televisoras locales con derechos adquiridos, de acuerdo con la información oficial difundida. Esta red de transmisión garantiza el acceso a los 104 partidos del campeonato bajo el nuevo formato.

Balón inteligente Adidas TRIONDA flotando sobre un campo de fútbol. Se aprecian sensores, datos holográficos y pantallas de VAR, con luces de estadio al fondo.
Un balón inteligente Adidas TRIONDA flota sobre una cancha de fútbol iluminada, mostrando datos holográficos, sensores digitales y conectividad VAR en tiempo real, reflejando la avanzada tecnología para el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fechas, horarios y datos logísticos para el partido inaugural

Los organizadores han detallado que las puertas del Estadio Azteca abrirán cuatro horas antes del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica. La ceremonia de apertura se iniciará a las 11:30, seguida por el partido a las 13:00, ambos en horario del Centro de México. La fiesta deportiva se extenderá durante 39 días, con más de un mes de competencia, una cifra récord para la historia de la Copa del Mundo.

Según los comunicados de la FIFA, la extensión del campeonato y el sistema de descanso buscan proteger la salud y el rendimiento de los futbolistas, además de ofrecer un espectáculo sostenido en el tiempo para aficionados de todo el mundo. La logística de la competencia supone un desafío inédito, al distribuir los encuentros en tres países y 16 sedes.

Multitud de personas animan en un bar abarrotado de Dallas, con pantallas mostrando un partido de fútbol, confeti cayendo y camareros sirviendo bebidas.
Aficionados del fútbol celebran con entusiasmo la Copa Mundial FIFA 2026 en un abarrotado bar de Dallas, Texas, con confeti en el aire y la acción del partido en las pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un campeonato que redefine el fútbol internacional

La edición de 2026 se presenta como la más extensa y diversa, tanto en número de equipos como en distribución geográfica. Con la inclusión de nuevas selecciones y una fase adicional de eliminación directa, el torneo promete una agenda repleta de partidos y emociones repartidas en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro inaugural entre México y Sudáfrica abrirá el certamen en el Estadio Azteca, marcando el inicio de una Copa del Mundo que, según la FIFA, buscará reflejar la multiculturalidad y la innovación en cada detalle de su organización. Este evento establecerá nuevos precedentes en cuanto a participación, logística y cobertura mediática, consolidando el papel del fútbol como fenómeno global.

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