La FIFA asignó a los peruanos Kevin Ortega y Michael Orué para la terna arbitral de Turquía vs Australia del Mundial 2026

Los jueces peruanos integran el equipo arbitral del Australia–Turquía del 13 de junio en Vancouver, con Jesús Valenzuela como central; Kevin Ortega estará de cuarto árbitro y Michael Orué como reserva (Conmebol)

La FIFA comunicó las funciones que cumplirán los árbitros peruanos Kevin Ortega y Michael Orué en la jornada inicial de la Copa del Mundo 2026. Ambos integrarán el equipo arbitral del partido entre Australia y Turquía, programado para el sábado 13 de junio en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá, por la primera fecha del Grupo D.

El venezolano Jesús Valenzuela quedó a cargo como árbitro principal y trabajará con sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno como asistentes. En esa estructura, Ortega actuará como cuarto árbitro y Orué figurará como asistente de reserva, de acuerdo con la designación difundida por la FIFA.

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Designación de la terna para el Australia–Turquía

Con presencia peruana en funciones arbitrales, el Australia–Turquía del Grupo D contará con Kevin Ortega como cuarto árbitro y Michael Orué como asistente de reserva. (FIFA)

El encuentro Australia–Turquía fue fijado para el sábado 13 de junio, desde las 23:00 horas, en el Estadio BC Place de Vancouver (04:00 GMT). La FIFA asignó a Jesús Valenzuela como juez central y completó la terna con Jorge Urrego como primer asistente y Tulio Moreno como segundo asistente, todos de Venezuela.

Para ese mismo compromiso, la entidad incorporó a los peruanos Kevin Ortega y Michael Orué en roles de apoyo: Ortega como cuarto árbitro y Orué como árbitro asistente de reserva. El partido corresponde a la primera jornada del Grupo D, zona que también integran Paraguay y el anfitrión Estados Unidos.

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La confirmación se conoció en el marco de la publicación de los árbitros para los primeros partidos del torneo, en una Copa del Mundo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Proceso de selección y la palabra de Collina

La FIFA destacó que los jueces seleccionados para la Copa del Mundo superaron años de seguimiento y preparación, un camino que también recorrieron Ortega y Orué. (FIFA)

La FIFA señaló que la nómina de árbitros para el Mundial 2026 surgió tras un periodo prolongado de control y evaluación. En un balance institucional sobre el proceso, el organismo precisó que la lista incluyó 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de video.

En ese contexto, Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, afirmó: “Los árbitros designados son los mejores del mundo. Han participado en seminarios y torneos FIFA durante los últimos años”. La declaración formó parte del anuncio con el que el máximo ente del fútbol presentó a los jueces elegidos para la competencia.

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La presencia de Ortega y Orué se confirmó pese a que la selección peruana no obtuvo la clasificación al Mundial 2026, por lo que la representación del país en el torneo llegará a través del arbitraje.

Antecedentes de los jueces peruanos

Mientras el Mundial 2026 se prepara para iniciar su fase de grupos, los árbitros peruanos suman una nueva designación internacional respaldada por experiencia reciente. (Conmebol)

El recorrido internacional de los árbitros peruanos ya tuvo un antecedente en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En aquella edición, Kevin Ortega y Michael Orué formaron parte de las designaciones, junto con el árbitro asistente Jesús Sánchez, quien no apareció en la nueva nómina para 2026.

Durante el primer semestre del año, Ortega registró 18 partidos dirigidos entre competiciones locales e internacionales: Torneo Apertura (11), Copa Sudamericana (4), Copa Libertadores (2) y Liga Profesional Saudí (1). En ese tramo, mostró 79 tarjetas amarillas, cuatro rojas y sancionó cinco penales, según el recuento incluido en el reporte sobre su actividad.

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En paralelo al anuncio arbitral, el calendario del Mundial 2026 estableció que la fase de grupos comenzará el 11 de junio y que la última jornada de esa etapa se jugará el 26 de junio. La fase eliminatoria se iniciará el 28 de junio con los dieciseisavos; los octavos irán del 4 al 7 de julio; los cuartos se disputarán del 9 al 10; las semifinales quedaron previstas para el 14 y 15 de julio; y la final se programó para el 19 de julio.

En el ámbito sudamericano, la lista de árbitros Conmebol mencionada para el torneo incluyó a Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello (Argentina); Raphael Claus, Wilton Sampaio y Ramon Abatti (Brasil); Cristian Garay (Chile); Juan Gabriel Benítez (Paraguay); Kevin Ortega (Perú); Gustavo Tejera (Uruguay) y Jesús Valenzuela (Venezuela).

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