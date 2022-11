Sergio George aclaró qué fue lo que realmente pasó con Gabriela Herrera. | Amor y Fuego.

Ahora se ríe. Sergio George se refirió al ‘precontrato’ que supuestamente rechazó Gabriela Herrera, pues la bailarina ahora dice que no quiere saber nada del productor musical. De acuerdo al músico, nunca hubo un acuerdo con la bailarina y que no le gusta hablar de más.

“Es muy chistoso al leer esta información en los medios. Me parece incorrecto hablar por hablar y no sacar música. No hubo negociación. Le pusieron las cámaras y le dije que tenga mucho cuidado al hablar”, comentó a ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, Sergio George comentó que le pareció incorrecto que Gabriela Herrera se haya puesto a hablar sobre la propuesta que le hizo en algún momento, pues en ese momento no había nada que promocionar como para que ella saliera ante cámaras.

El productor musical no dudó en decir que probablemente la bailarina solo haya buscado fama a raíz del ‘precontrato’ que en algún momento le hizo llegar. “Luce como algo mediático, como buscando fama”, agregó.

De otro lado, Sergio George precisó que conoció a la exchica reality durante su paso por el programa de Gisela Valcárcel, donde vio que podría tener un potencial en los escenarios, por lo que intentó tenerla entre sus filas.

Además, el productor musical señaló que él directamente no se puso en contacto con la bailarina, sino lo hizo mediante su abogado. En ese sentido, el músico dejó en claro que nunca hubo nada concreto y que tampoco le hizo un seguimiento.

“No hice un seguimiento con el contrato que le mandé, no llamé abogados porque no había nada”, sostuvo en clara alusión de que no tenía la intención de incorporarla a sus filas debido a que no tenía un proyecto preparado para ella.

Sergio George desmiente declaraciones de Gabriela Herrera

Siempre estuvo incómodo

Sergio George no pudo evitar mostrarse incómodo con las declaraciones de Gabriela Herrera, por lo que salió a aclararle varios puntos, comenzando por el hecho que nunca hubo un contrato de por medio entre ambos.

“No he firmado a nadie. Es un proceso que me gustaría tomarlo con más calma, creo que muchas personas se echan a correr sin permiso, sin conversar conmigo y empiezan a anunciar cosas que no se han dado”, señaló.

En su momento también se refirió a la rivalidad que existe entre Yahaira Plasencia y Gabriela Herrera, quienes dejaron en claro en la pista de baile que ellas que no podrían ser amigas.

“No sé quien creó eso, pero no fue Yahaira para nada, a Yahaira no le importa eso, nunca opinó ella de nada, no sé quien creó eso. Gente creando cosas, creando morbo para tratar de vender, aquí se vende música, se venden canciones, no se vende eso”, señaló.

