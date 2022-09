El Gran Show: Rafael Fernández, Olenka Zimmermann y más figuras que niegan su participación en el reality

Rafael Fernández, Olenka Zimmermann y otras figuras que no estarán en el reality de Gisela Valcárcel. (Composición)

El sábado 01 de octubre se estrenará una nueva temporada de ‘El Gran Show’. Desde que se emitió el último programa de ‘La gran Estrella’ y se anunció que volvería el reality de baile de Gisela Valcárcel, las especulaciones de los posibles integrantes no dejaron de surgir e, incluso, el magazine ‘América Hoy’ se unió a los rumores, pues también empezaron a dar algunos nombres.

Diversos personajes del espectáculo peruano se mencionaron durante los últimos días, pero hay algunos que no han dudado en dar a conocer que no formarán parte del espacio sabatino de la popular ‘Señito’. Entre los primeros en pronunciarse fue Rafael Fernández y utilizó sus redes sociales para dejar en claro que su posible ingreso es falso.

Como se recuerda, el empresario tomó mayor protagonismo en la farándula peruana cuando le puso fin a su matrimonio con Karla Tarazona hace poco más de un mes. Esto ocasionó que el popular ‘Rey de los Huevos’ se convierta en portada de varios medios de comunicación y al parecer, su presencia habría sido de interés para Gisela Valcárcel.

Rafael Fernández fue cuestionado en Twitter luego de emitirse su entrevista con Magaly Medina. (Instagram)

Los chicos reality no faltaron en la lista de los posibles convocados y entre ellos, se especuló que Facundo González y Pancho Rodríguez podrían pisar la pista del set de Pachacamac. Por ello, las cámaras de “Más Espectáculos” abordaron a los integrantes de Esto es Guerra para consultarles si ya los habían llamado.

Por el lado del argentino, señaló que a dos días del estreno de ‘El Gran Show’ aún no ha recibido una propuesta, dejando por entendido que la producción del concurso no contará con su presencia para esta temporada. “No sé todavía, a mí no me han llamado, a veces juegan con algunos nombres, pero todavía no me han llamado. Que se pongan las pilas. Si me van a llamar, que me avisen para comenzar a mover los pies”.

En tanto, el chileno aseguró que sería hermoso estar en el espacio televisivo de la rubia conductora, a pesar de no saber bailar. “Sería hermoso, aunque no bailo nada. Solo reggaetón, tendría que aprender a bailar otro ritmo. Sí claro (evaluaría la propuesta). Poder estar en el escenario de Gisela es un privilegio para todos nosotros”.

Facundo González y Pancho Rodríguez hablan sobre su posible participación en El Gran Show. (América TV)

El nombre de Olenka Zimmermann también sonó entre las ‘bombas’ que entrarían a la pista de baile. Sin embargo, en conversación con Infobae, la exconductora de ‘Crónicas de Impacto’ reveló que no tendría el tiempo necesario para estar en el reality que se emitirá todos los sábados y que amerita ensayos varios días a la semana.

“No voy a participar. No llego a tener tiempo”, explicó la recordada presentadora de ‘Al Sexto Día’, descartando definitivamente su aparición en ‘El Gran Show’. Esto debido a que se está dedicando a mejorar el contenido de su OnlyFans para satisfacer a todos sus seguidores. Además, está trabajando en el lanzamiento de su nueva línea de su propia marca de bikinis.

Olenka Zimmermann no formará parte de la nueva temporada de 'El Gran Show'.

A pesar de no haber negado ni confirmado su ingreso al programa, Melissa Paredes reveló a nuestro medio que los encargados del concurso aún no se han comunicado con ella. La exreina de belleza se mostró sorprendida por todas las especulaciones que han puesto su nombre en la primera fila de los posibles convocados.

“La verdad, no te puedo decir si sí ni no, porque no tengo idea. Realmente no he estado viendo mucho tele. Me han contado que han hablado sobre eso en ‘Amor y Fuego’, y que hay un video (promoción de El Gran Show), pero qué te puedo decir. No puedo afirmarlo o negarlo, no sé ni qué decirte, me da risa todo (las especulaciones)”, dijo a Infobae.

Melissa Paredes ha sido voceada como participante de El Gran Show.

