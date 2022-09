Olenka Zimmermann descartó participar en ‘El Gran Show’ por estos motivos

Olenka Zimmermann no formará parte de la nueva temporada de 'El Gran Show'.

Gisela Valcárcel estrenará este sábado 1 de octubre una nueva temporada de ‘El Gran Show’, polémico reality de baile. El nombre de Olenka Zimmermann ha sonado con fuerza en esta última semana debido al último avance promocional emitido, en donde supuestamente se la escucha decir que el programa de América TV “será de impacto”.

Los usuarios rápidamente afirmaron que la voz era nada más ni nada menos que de Olenka, quien hace poco renunció a la conducción de ‘Crónicas de Impacto’ para dedicarse a tiempo completo a su OnlyFans. Sin embargo, la exconductora de Willax TV precisó a Infobae que no formará parte del concurso de baile de la ‘Señito’.

“No voy a participar. No llego a tener tiempo”, explicó la recordada presentadora de ‘Al Sexto Día’, descartando definitivamente su aparición en la pista de baile. Como se sabe, Zimmermann se encuentra cautivando a sus seguidores con sus fotos y videos publicados en la plataforma de pago, los cuales le demandan tiempo de producción.

Olenka Zimmermann negó participar en la nueva temporada de 'El Gran Show'. (Carlo Fernández/Infobae)

“OnlyFans no es tanto de competencia, sino son tus fans, es como un club privado donde te van a seguir siempre. Además, no censura un desnudo, no censura un pezón, no censura un traje fetiche, como TikTok que me ha censurado un video donde salgo vestida como una mucama en mi baño, con una copa de vino y digo: “Hoy voy a lavar la ropa”, una broma así, pero me lo censuraron, solo duró cuatros días, me lo catalogaron como explotación sexual, entonces el OnlyFans es mucho más maduro, hay más filtros”, comentó en entrevista con Infobae.

Cabe resaltar que Olenka Zimmermann se ha tomado una breve pausa de la pantalla chica y, según dijo, solo volverá cuando encuentre una propuesta interesante. “Me gustaría regresar con una producción propia y con un productor con el que me sienta cómoda y aprenda, como mi primer productor que tuve en Al sexto Día, Adolfo Gamarra que amé trabajar con él”, precisó en diálogo con El Popular.

¿Quiénes estarán en ‘El Gran Show’?

Hasta el momento, la única concursante confirmada es Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug. La influencer fue vista en las historias de Instagram de Gisela Valcárcel, en donde aparece ensayando uno de los bailes que presentará en ‘El Gran Show’. La pareja de Youna no se ha pronunciado al respecto.

‘América Hoy’ indicó que las figuras que podrían aparecer este sábado en pantalla son Óscar del Portal, Néstor Villanueva, Florcita Polo Díaz, Cachaza, Rafael Cardozo, Rafael Fernández, Giuliana Rengifo, Ethel Pozo, Shirley Arica, Pancho Rodríguez, Dalia Durán, Sofía Franco, Jamila Dahabreh y Melissa Paredes.

La aparición de la exesposa de Rodrigo Cuba es la ‘bomba’ que muchos esperan ver este sábado. Como se recuerda, la modelo dejó de aparecer en ‘Reinas del Show’, luego que Magaly Medina difundiera un sonado ampay besando a Anthony Aranda, quien era su pareja de baile. El escándalo de infidelidad la alejó de América TV por un buen tiempo y, ahora que ya no está siendo investigada por el Ministerio Público, podría volver a su excasa televisiva.

Melissa Paredes, Óscar del Portal y Giuliana Rengifo serían parte de 'El Gran Show'.

