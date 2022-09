Karla Tarazona y Rafael Fernández: los acuerdos a los que llegaron en su conciliación

Magaly Medina lee los acuerdos en los que quedaron Karla Tarazona y Rafael Fernández | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina tuvo acceso directo al documento en el que se leen todos los acuerdos a los que llegaron Karla Tarazona y Rafael Fernández para entablar formalmente su divorcio. Como se recuerda, el empresario le había regalado una camioneta que no se encontraba a nombre de su aún esposa y además se comprometió a pagar la educación de los hijos de la conductora.

Sin embargo, su sorpresiva separación los ha llevado a revelar más de un detalle de su vida íntima, e incluso el popular ‘Huevero’ ha salido ante cámaras a dar más de una declaración sobre el fin de su matrimonio, mientras que la locutora ha preferido el silencio.

Tras un compromiso televisivo, este viernes durante horas de la tarde, ambos se volvieron a encontrar en un centro de conciliación y llegaron a diversos acuerdos para hacer de su divorcio un tema más ligero.

La abogada Karla Viso se presentó en el programa de Magaly Medina y contó detalles de lo que se vivió en la conciliación de estar tarde entre Rafael Fernández y Karla Tarazona. Según la letrada, ambos se mostraron bastante sensibles tras volver a verse a una semana de haber anunciado su separación.

“El día de hoy, la cultura de paz ha triunfado. Se llevó a cabo una gran hazaña que fue persuadir los problemas que los cónyuges suelen tener”, comentó al inicio. Además, reveló que los aún esposo confesaron que aún se amaban, aunque ya no se encuentran juntos.

Karla Tarazona terminó su matrimonio con Rafael Fernández. | Instagram

En otro momento, Magaly Medina habló de los acuerdos a los que había llegado la expareja. Señaló que la camioneta quedará a nombre de Karla Tarazona, además que se quedará con los muebles de la casa que compartieron, pero no se habló de dinero.

“En esta conciliación veo que él le va traspasar el carro en los próximos días, notarialmente. Le ha dejado todo el interior, todo lo que hay en la casa, todos los muebles, el menaje con inventario. Muebles, televisores, todo lo que ellos compraron para llevar a esa casa, todo eso se queda con ella”, señaló la ‘Urraca’.

Por otro lado, la abogada fue consultada sobre si quedó en algún acuerdo de dinero, pues el empresario había señalado que le dejaría un fideicomiso a los hijos de la locutora. La especialista aseguró que no se habló del tema. “No hubo móvil de dinero, no se acordó ni te doy ni me das. Al final, eso es algo que me sorprendió” , sentenció Viso.

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ consultó que había pasado con el plazo de retiro de Karla Tarazona de la casa que compartía con Fernández en La Molina. La jurista señaló que se han ampliado los días por lo que la exmodelo tendrá dos meses para retirarse y que, en caso no lo pueda cumplir, mantendrá el apoyo de su aún esposo.

“El plazo se amplió, en dos meses termina el contrato, Rafael estableció que si en dos meses ella no peude retirarse de la casa, no hay ningún problema, que no se preocupe. Que ella puede irse en el momento que ella desee y cuando encuentre un departamento donde establecerse”, sentenció.

El abogado Daniel Leyva contó que Karla y Rafael se separaron por bienes separados. (Instagram)

Karla Tarazona aceptó ir a conciliar

Durante el programa ‘Magaly TV: La Firme’ del martes 30 de agosto, Karla Tarazona entró en comunicación con la ‘Urraca’ y fue consultada sobre si tenía disponibilidad de ir a un centro de conciliación con su aún esposo en compañía de la abogada Karla Viso. De inmediato aceptó, asegurando que quería terminar con este tema.

“Magaly, si tú me dices que yo voy mañana, jueves o viernes y firmo esa conciliación, con mucho gusto iría, porque lo que quiero terminar en estos momentos es esta situación porque tengo 3 niños. Yo, quiero en estos momentos estar tranquila y estar bien por ellos, es lo único que me va a importar y lo que quiero hacer es terminar en paz y terminar tranquila”, sentenció.

Tras ello, la conductora de espectáculos se comprometió a comunicarse con el empresario de ‘Eggtreme’ para llegar a un acuerdo y que esta reunión se diera este viernes 2 de setiembre y así le pusieran fin a cualquier vínculo que tengan juntos.

