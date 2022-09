Melissa Paredes sobre su posible ingreso a ‘El Gran Show’: “No hay nada concreto”

Melissa Paredes ha sido voceada como participante de El Gran Show.

‘El Gran Show’ se estrena este sábado 1 de octubre, y la producción no ha dudado en jugar con la posibilidad del regreso de Melissa Paredes a la pista de baile. Como se recuerda, la modelo fue parte de ‘Reinas del Show’ en el 2021. Sin embargo, su participación quedó inconclusa tras salir a la luz un ampay entre ella y Anthony Aranda.

Además, salió de un momento a otro de la conducción de ‘América Hoy’, espacio que compartía con Ethel Pozo y Janet Barboza. Desde aquel momento, Melissa Paredes no ha sido convocada para otra producción.

Meses después, y tras confirmarse el regresó de ‘El Gran Show’, la producción de Gisela Valcárcel no ha dudado en vocear el nombre de Melissa Paredes como una de las participantes. Incluso, en su última promoción, se escucha decir supuestamente a la modelo: “El momento de volver ha llegado”.

Este video no tardó en generar revuelo, son muchos los usuarios quienes han reconocido la voz y hasta su perfil, sin embargo, lo único cierto es que aún es solo un rumor.

Infobae se comunicó con Melissa Paredes, quien se mostró sorprendida con la pregunta y señaló que no podría hablar a respecto. Sin embargo, no aclaró ni descartó que se hayan comunicado con ella. Como se recuerda, en una anterior ocasión, cuando se especulaba su ingreso a Al fondo Hay Sitio, la joven no tuvo ningún problema en aclarar que no estaba en dicha producción, pero que le encantaría ser convocada.

Melissa, se está voceando tu nombre en ‘El Gran Show’, ¿estarás en el programa?

La verdad, no te puedo decir si sí ni no, porque no tengo idea. Realmente no he estado viendo mucho tele.

Se está especulando tu nombre...

La verdad no sé nada de eso, me agarras por sorpresa. Me han contado que me han hablado sobre eso en ‘Amor y Fuego’, y que hay un video (promoción de El Gran Show), pero qué te puedo decir.

Las conductoras de ‘América Hoy’ también están pidiendo tu regreso a ‘El Gran Show’...

jajaja ah, ¿ahora sí?

¿Estarás en el programa o no puedes hablar al respecto?

La verdad no puedo decirte s sí ni no, no sé ni qué decirte, me da risa todo (las especulaciones).

Sería una buena oportunidad para ti, ¿o lo descartas?

Si será una buena oportunidad, no lo sé.

Respecto a tu hija, se supo que ya puedes verla...

La verdad, ese tema sí es absolutamente privado y se va a mantener así, espero que por mucho tiempo.

Entiendo, ¿respecto a tu carrera, no tienes deseos de regresar a la TV?

Ahora estoy enfocada en otras cosas, no sé si voy a regresar o no, o cuándo, no hay nada concreto en sí. Es lo que te puedo decir.

