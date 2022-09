Yahaira Plasencia le envió una carta notarial a Pancho Rodríguez y él se pronuncia: “Me rectifico de todo”

Pancho Rodríguez muestra la carta notarial que le envió Yahaira Plasencia para que se rectifique. (América TV)

Este 29 de setiembre, Pancho Rodríguez utilizó las cámaras de ‘En Boca de Todos’ para rectificarse por haber insinuado y haber dejado que los medios de comunicación creyeran que Yahaira Plasencia tuvo algo que ver en sus problemas con Migraciones y su impedimento de ingreso al Perú.

Como se recuerda, el chico reality acusó a un excongresista de estar detrás de su salida de tierras peruanas, pues no le habría gustado que él sea relacionado con una de las mujeres con las que habría estado saliendo. Aunque nunca llegó a mencionar el nombre de la misteriosa chica, tampoco descartó que se trataba de la salsera.

Por ello, Yahaira Plasencia se comunicó con sus abogados para que le envíen una carta notarial a Pancho Rodríguez a seis días de su retorno a Lima. El chileno aprovechó su presencia en el magazine de América TV para revelar que el último miércoles le llegó a su domicilio un documento pidiendo que se rectifique a nivel nacional de todo.

“Se me pide que rectifique a nivel nacional porque hace un tiempo atrás estuve en el programa de Lady Guillén que se llama ‘Dilo fuerte’, y se me pidió que rectifique. Sin embargo, yo no entiendo mucho de qué me tengo que rectificar. Para mí, esto es algo nuevo, nunca la he mencionado a ella ni la he señalado de algo”, dijo un poco incrédulo por lo sucedido.

“Rectificarme por sí que alguna vez yo dije algo en lo cual ella se haya sentido aludida, que le haya incomodado o le haya afectado por más que nunca la he mencionado. Yo me rectifico de lo que haya dicho en ese programa (Dilo Fuerte). No sé si me tengo que rectificar en nombre de los medios de comunicación que la hayan mencionado. Acá me piden que me rectifique y eso estoy haciendo”, agregó.

Pancho Rodríguez se rectificó por haber insinuado que Yahaira Plasencia estuvo involucrada en su problema con Migraciones. (Captura)

