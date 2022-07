Rafael Fernández confiesa que se sintió presionado por Karla Tarazona: “Todos los días me decía para casarnos”

Rafael Fernández responde inesperada pregunta de Metiche. (Foto: Instagram)

Rafael Fernández, esposo de Karla Tarazona, se presentó en el programa D’ Mañana el pasado 19 de julio e hizo runa reveladora confesión. El empresario señaló que sintió presión de parte de la conductora de TV para casarse.

La pareja de Karla Tarazona llegó al set de Panamericana Televisión y contestó una pregunta bastante comprometedoras. “¿Tú te sentiste presionado por Karla Tarazona cuando la conociste en agosto del 2020 para casarte? Porque yo sé que Karla conoció a Rafael y dijo ‘a este platudo me lo engancho y en plena pandemia tengo que casarme con este billetón’. ¡Una viva!”, indicó el deslenguado Metiche.

Ante ello, Rafael no dudó en reírse y seguirle la corriente a respondió: “Me dijiste (a Karla) el mundo ya se va a acabar, amor, de una vez (para casarse). Todo era una apocalipsis, todos los días me decías” , ante la mirada atónita de su esposa.

“Eso fue lo que yo dije, ‘Ay qué vivir la vida porque la vida se va a acabar en cualquier momento, pero ¿tú te has sentido presionado por eso?”, dijo la conductora de TV intentando defenderse.

“Tú estás así (Metiche) porque yo no te invité a mi boda y quieres dar a entender que me casé por conveniencia”, acotó Karla Tarazona, mientras Metiche no dudó en decir que no le creía, pues no es posible que en las pocos meses de relación, ella ya haya estado enamorada de Rafael Fernández. Para él, su clara intención fue atrapar al empresario por su economía.

Karla afirmó una y otra vez que cuando conoció al empresario no sabía que tenía dinero. Sin embargo, Rafael continuó bromeando, asegurando que en efecto si sintió presión para casarse. Esta situación no pasó de ser solo un incómodo momento.

SE CASARON DESPUÉS DE MENOS DE 6 MESES DE RELACIÓN

Como se recuerda, la pareja contrajo nupcias el pasado viernes 18 de diciembre del 2020, por civil en la Municipalidad de La Molina.

“Hoy no sólo te repetí mis promesas de estar siempre juntos hasta viejitos, sino que acepté ser tu compañera de aventuras y recorrer esta vida a tu lado. Agradecemos a todos los que nos acompañaron a la distancia, de corazón y a nuestra familia y amigos, quienes fueron testigos de esta nueva etapa”, escribió Karla Tarazona en sus redes sociales en aquel momento.

Cabe recordar que el matrimonio se realizó después de menos de seis meses de relación. Sin embargo, Karla no considera que se haya apresurado. Al contrario,está segura que se casó en el momento correcto. Asimismo, no duda en resaltar el apoyo incondicional de Rafael, pues también le ayuda a criar a sus tres pequeños hijos. “Somos un equipo”, indicó en numerosas ocasiones.

Karla Tarazona se casó con Rafael Fernández. (Foto: Instagram)

