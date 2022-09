Gisela Valcárcel lanza segunda promoción de ‘El Gran Show’ con la voz de Melissa Paredes

'El Gran Show' lanzó nuevo avance promocional | GV Producciones

Gisela Valcárcel regresa este 1 de octubre con ‘El Gran Show’ y lo hace lanzando una promoción que ha llenado de expectativa a muchos de sus seguidores. Según se puede escuchar en el video, la conductora pregunta a sus concursantes si ya están listos, teniendo la rápida respuesta de cada uno de ellos.

Como se recuerda, el programa regresa en el horario habitual de Gisela Valcárcel, los sábados a las 21:00 horas, y contará con 10 participantes. Y aunque no han confirmado los nombres, en la promoción se pueden escuchar algunas voces que los usuarios no tardaron en identificar.

El primero sería Facundo González, quien grita: “Para, para, ya llego”, luego se escucha a una supuesta Olenka Zimmermann diciendo: “Será de impacto”. Otra voz que se puede oír es la de Samahara Lobatón, diciendo: “Si mi mamá pudo, yo también”. Como se recuerda, Melissa Klug concursó en una de las galas anteriores.

También se escucha a Dalia Duran, quien señala: “Esta es mi oportunidad”. El video cierra con una voz que sería la bomba del programa, supuestamente la de Melissa Paredes. “El momento de volver ha llegado”, señala la novia de Anthony Aranda.

Aunque no se ha certificado la participación de estos personajes, el hecho de que se especule el regreso de la actriz a la pista baile, generó revuelo en el público. Como se sabe, Melissa Paredes está fuera de televisión después que Magaly Medina expusiera en su programa un ampay de la actriz con el bailarín Anthony Aranda. Cabe recordar que en ese entonces, la modelo estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

En aquel entonces, Paredes era una de las conductoras de ‘América Hoy’, además de ser una de las concursantes de ‘Reinas del Show’, programa de Gisela Valcárcel. Es aquí donde la joven conoció a Anthony Aranda y nació una relación entre ellos.

Después de este ampay, Melissa no apareció más en el programa matutino, el cual conducía con Janet Barboza y Ethel Pozo. El productor Armando Tafur explicó en aquel entonces que no encajaba con el perfil del espacio. Respecto a ‘Reinas del Show’, ni ella ni Anthony aparecieron más.

Tampoco ha sido convocada para ser parte y, mucho menos, protagonizar una de las series de Michelle Alexander. “Yo no le cierro las puertas a nadie, ni siquiera le pondría nombre propio. Si es una buena actriz o actor y creo tanto en su talento, y digamos que todas sus cualidades son perfectas para un personaje que yo tenga en alguna ficción, la llamaré“, explicó la productora al diario Trome.

¿Significará este programa el regreso a la TV de Melissa Paredes? Hasta el momento, la modelo no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, de ser así, es probable que se cruce con la productora de ‘Dos Hermanas’. Como se recuerda, Michelle Alexander fue uno de los miembros del jurado de ‘La Gran Estrella’, y no se descarta que repita el plato en este programa que se estrena el 1 de octubre.

Melissa Paredes podría regresar a 'El Gran Show', según promoción de Gisela Valcárcel. | América TV

En una entrevista con Infobae, Melissa Paredes señaló que tenía mucha emocionó de regresar a la actuación, así como a la conducción.

“Ya es demasiado y esperemos que la gente que sigue hablando del tema (el ampay) pare. Es hora de avanzar. Yo quisiera enfocarme en lo mío y hacer lo que a mí me gusta, lo que siempre he hecho en realidad. Lo que he hecho en televisión, redes, la actuación, sería lindo volver a lo de siempre y dejar este tema a un lado. Lamentablemente pasó, se dio. El pasado no se borra, pero a seguir adelante”, indicó a este medio hace unos meses.

Hoy en día, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba están alejados de su hija debido a los problemas legales, la pequeña está al cuidado de la abuela materna hasta que se regularice la situación entre los exesposos.

Ethel Pozo quiere a Melissa Paredes en ‘El Gran Show’

Ethel Pozo señaló que tiene mucho deseo de ver a Melissa Paredes en la pista de baile de ‘El Gran Show’, pues el público así lo quiere. Incluso, prometió no llorar sí esto pasa.

“Prometo no volver a llorar si Melissa regresa bailar”, indicó la hija de Gisela Valcárcel. “Esperemos que nos escuche porque el Perú quiere ver bailando a Melissa Paredes este sábado”, acotó la conductora de ‘América Hoy’, quien en su momento señaló que la actriz ya no era su amiga porque no tenían los mismos valores.

‘América Hoy’ pide el regreso de Melissa Paredes a ‘El Gran Show’ con curiosos carteles | América TV

