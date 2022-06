Magaly Medina rechaza versión de Melissa Paredes: “No creo que Rodrigo Cuba vaya a una comisaría a mentir”

Magaly Medina no cree en la versión de Melissa Paredes. (Foto: Composición)

Melissa Paredes dio su versión de los hechos tras la denuncia que le interpuso Rodrigo Cuba por los delitos de chantaje y extorsión. A pesar del extenso comunicado que publicó en redes sociales, Magaly Medina no dio su brazo a torcer y no creyó en sus palabras, saliendo en defensa del futbolista una vez más.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, de este último miércoles 29 de junio, la ‘Urraca’ se mostró sorprendida por el mensaje compartido por la exchica reality en su plataforma. En dicho post, Melissa señaló que jamás chantajeó al padre de su hija; sin embargo, Magaly Medina considera que está mintiendo.

“Palabrería barata, me harta leer un comunicado de Melissa Paredes. Yo no le creo ni lo que reza. Ha cambiado tantas veces su versión particular y la versión que le ha enseñado su abogado que tiene, con el que se siente y habla y habla. Yo no le creo nada, le creo a la justicia”, comentó en un principio.

Tras ello, la periodista de espectáculos reconoció que no ha escuchado la llamada donde, supuestamente, la modelo extorsiona al ‘Gato’ Cuba. No obstante, aseguró que su posición se debe a la actitud que ha tenido el deportista con su hija desde que se emitió el ampay, demostrando en todo momento ser un “buen padre”.

“Me estoy basando en todas las declaraciones y pistas que ha estado dejando. No creo que Rodrigo Cuba vaya a una comisaría a mentir, a decir que su ex lo está chantajeando con algo que tiene que ver con la indemnidad sexual de su hija. No creo que sea tan loco. Ha demostrado ser un padre responsable”, sostuvo.

Según la presentadora de ATV, Melissa Paredes empezó a amenazar a Cuba desde que dijo en varios programas de televisión que la familia del deportista estaba “aterrada” que su menor hija pase por cámara Gesell. Además, porque aseguró en su momento tener un video que dejaría mal parado a su exesposo en un eventual juicio.

Magaly Medina leyó el comunicado de Melissa Paredes en vivo | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

MELISSA PAREDES LE RESPONDE

Tras las declaraciones de Magaly, la exconductora de América Hoy cuestionó a la periodista por creer en la palabra de Rodrigo Cuba sin haber escuchado la dichosa llamada, la cual está en manos de la Policía para la respectiva investigación. Además, la acusó de hablar de tenencia compartida, sin tomar en cuenta que el padre de la hija de Ale Venturo también está pidiendo lo mismo.

“No escucha el audio, pero a ojos cerrados cree lo que le dicen. Yaaa, deberías escuchar el audio antes de opinar a la ligera entonces. Me gustaría conocer sus fuentes porque únicamente ese audio está en Fiscalía”, dijo en un inicio.

“¡Tanta palabrería barata! Ah, era de esperarse que te hagas de la vista gorda con un tema tan importante que salió hoy. Hablas de tenencia compartida, pero para las personas que te conviene, ya... Cuenta parcialidad, ‘señora periodista’”, agregó mediante sus historias de Instagram.

Respuesta de Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

