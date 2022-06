Melissa Paredes responde denuncia de Rodrigo Cuba con extenso comunicado: “Jamás he pedido dinero, ni nada a cambio”

Melissa Paredes se cansa de cuestionamientos tras denuncia de su exesposo. (Foto: Instagram)

Se defiende. Cansada de las constantes críticas que recibe, Melissa Paredes decidió publicar un extenso comunicado para aclarar la denuncia que le interpuso Rodrigo Cuba por extorsión y chantaje. La modelo señaló que muchos programas de televisión han aprovechado este tema para desacreditarla como madre y dañar su imagen.

Asimismo, la exconductora de televisión pidió que dejen de mencionar a su hija, quien se ha visto afectada y sobreexpuesta por los medios de comunicación al tocar un tema tan delicado como es la indemnidad sexual.

“Frente a la información que se viene ventilando en los medios de comunicación a nivel nacional me veo nuevamente en la obligación de realizar la presente, porque deseo que se detenga la sobreexposición que está teniendo mi hija a causa de comentarios vertidos de personas que quieren dañar mi imagen, no solo como mujer, sino también como madre , pese a ello, no caen en cuenta que al exponer a mi hija públicamente con un tema sumamente delicado la más afectada es una menor”, empezó diciendo.

“Para mí lo mas importante y el pilar fundamental de mi vida siempre será mi hija y voy a velar por su bienestar e integridad, por tal motivo es que hago este comunicado. Yo entiendo que les puede llamar la atención una denuncia que se ha realizado en mi contra, pero lo que no puede entender es la forma de manera el tema, realizando comentarios imprecisos y exagerados, exponiendo la integridad de mi hija”, añadió.

Melissa Paredes dejó en claro que ella en ningún momento llamó a Rodrigo Cuba para exigirle dinero o algo a cambio, por lo que la denuncia que le interpuso tendría una mala intención, pues ella no haría algo así para dañar su imagen y también afectar a su hija.

“Quiero decirles que no se puede llegar a alguna conclusión solo por leer una denuncia penal que me hizo el padre de mi hija, sin ningún fundamente, ya que dicha denuncia es por chantaje y extorsión; y cabe mencionar que JAMÁS HE PEDIDO DINERO, NI NADA A CAMBIO ”, dijo.

“Se comenta acerca de una llamada donde se habla de un tema privado, de la cual yo tengo grabación completa y ya fue entregada a las instancias correspondientes. En esa llamada, en ningún momento yo chantajeo, ni extorsiono a nadie. No se cuales sean las intenciones del padre de mi hija al imponer en contra de mi una denuncia penal, pero definitivamente intenciones buenas no las hay”, sostuvo.

“ Deseo aclarar que yo jamás interpuse ninguna denuncia en contra del padre de mi hija, así como también, jamás di a entender que los videos de los que yo hablaba tengan esta connotación que hoy en día están exponiendo malintencionadamente ”, indicó Melissa Paredes.

En otro momento, la modelo se dirigió directamente a la prensa y precisó que muchos de ellos vienen confundiendo a la población, indicando que si su hija se encuentra realmente en peligro con su padre, jamás permitiría que este al lado de él y la pondría a buen recaudo.

“Estoy cansada que algunas personas irresponsables de la prensa quieran seguir confundiendo a la gente, ya que, si yo creería que mi hija corre peligro al lado de su padre definitivamente no la mandaría con él y actuaría de manera inmediata . Mi hija hoy en día está con su papá porque así le corresponde”.

“En ningún momento mi intención es alejar a mi hija de su papá, pues creo que el padre es importante en el crecimiento de un niño y jamás le pondría condiciones como creo yo si lo hacen personas cercanas a él”, dijo.

“Para mí está clara la manera de actuar de ciertas personas que tienen como táctica denunciar sin fundamentos para asustar, o para conseguir algo; yo no soy así, jamás voy a proceder con maldad, si bien es cierto hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y discrepo por otro lado jamás denunciaría al padre de mi hija solo por hacerle daño”.

“Finalmente pido, no se tergiverse las cosas, el hecho que yo quiera pasar más tiempo con mi hija, no me convierte en una mala persona”, sentenció.

Melissa Paredes y su extenso comunicado sobre denuncia del 'Gato' Cuba. (Foto: Instagram)

