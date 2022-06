Melissa Paredes alquiló una habitación de lujo para celebrar 7 meses con Anthony Aranda. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes utilizó sus redes sociales para dar a conocer la sorpresa que le realizó a su pareja, Anthony Aranda tras haber cumplido 7 meses. Como se recuerda, ambos iniciaron su relación sentimental luego de ser ampayados juntos besándose en un estacionamiento.

La actriz compartió con sus más de 3.8 millones de seguidores que había pagado una lujosa habitación en un hotel donde pasó la noche con el bailarín. A través de las historias de sus cuenta oficial de Instagram, hizo un ‘‘room tour’ donde mostró cada espacio del cuarto.

“Este es el regalito que le hice yo por nuestros 7 meses a Anthony. Espero que le guste. ¿Han visto? Soy una buena novia. Me tocaba a mí ya que él ayer (24 de junio) me engrió mucho. Y no solo eso, falta una cosita más, es un día de spa, pero aún no sabe”, se le escucha decir mientras graba cada detalle el último sábado 25 de junio.

En el video se puede apreciar que gozan de una amplia habitación que tiene una tina en el baño así como una cama de aproximadamente 2 plazas. Asimismo, de una pequeña sala con muebles, un televisor con pantalla grande y un balcón con una vista de la ciudad de Lima.

En la serie de historias que publicó Melissa Paredes también se puede ver que estuvieron bebiendo y comiendo en el restaurante del hotel y, posteriormente, disfrutaron de unos masajes relajantes en la zona del spa.

Por su parte, Anthony Aranda también mostró el regalo que le hizo la exreina de belleza en sus redes sociales e, incluso, se grabó cuando servía el champagne. “Ya tocaba unos días de relajo después de tanta chamba, así que nos lo merecemos”, dijo.

La lujosa habitación que Melissa Paredes pagó para celebrar un mes más con Anthony Aranda. (VIDEO: Instagram)

MELISSA PAREDES NIEGA PARTICIPACIÓN EN AL FONDO HAY SITIO

Tras estrenarse la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio, el nombre Melissa Paredes no ha dejado de sonar como la actriz que le daría vida a la villana de la serie. El propio Choca Mandros fue una de las personas que especuló su ingreso, sin embargo, tras verse el perfil de la antagónico este 22 de junio, los rumores en las redes sociales sonaron con más fuerza.

En conversación con Infobae, la modelo reveló que espera volver a la actuación, y le encantaría hacerlo incursionando como villana. Sin embargo, negó que haya recibido la propuesta hasta el momento. “Me hubiera encantado a mí ser parte de esa producción, pero la verdad no he recibido ninguna propuesta. Me hubiera gustado más hacer de villana, sería chévere volver a la actuación con algo así. No he recibido la propuesta, pero si sucediera, yo feliz.”

“Ayer (22 de junio) no me la perdí. Creo que todo el Perú la ha visto y la ha esperado con ansias. Ha tenido bastante rating, felicidades a todo el equipo de producción. Es una de las series más queridas de la televisión, a muchos actores les gustaría ser convocados, a mi también, así que estoy dispuesta. Estoy atenta (risas)”, agregó.

Melissa Paredes sería el nuevo jale de Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Composición)

