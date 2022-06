Melissa Paredes niega haber chantajeado a Rodrigo Cuba: “No le pedí nada a cambio”

Melissa Paredes responde a Rodrigo Cuba. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes se encuentra envuelta en una nueva polémica luego que se diera a conocer que Rodrigo Cuba, el papá de su hija, la denunció por chantaje y extorsión. De acuerdo al futbolista, la modelo lo llamó para decirle que lo iba a denunciar por afectar la “indemnidad sexual” de su pequeña si no aceptaba la nueva conciliación.

La exconductora de televisión evitó referirse al tema en un primer momento por recomendación de su abogado, sin embargo, debido a las fuertes críticas que cayeron sobre ella, decidió escribirle a Rodrigo González para que de a conocer su postura sobre este caso.

“ Solo te puedo decir que el proceso ya se está dando, por lo tanto no puedo hablar del tema públicamente . Lo que sí he presentado la llamada completa a la fiscalía y en ningún momento a habido extorsión ni chantaje. Y jamás le he pedido nada a cambio. Cuando acabe el juicio hablaré”, indicó.

Asimismo, Melissa Paredes deja en claro que el video que ella usará en el juicio que piensa iniciar contra Rodrigo Cuba no guarda ninguna relación a lo sexual, sino más bien a lo emocional, por lo que pidió que respeten la intimidad de su pequeña hija.

“ Los videos no tienen nada que ver con algo sexual, dejen de decir eso. Cuando fui a tu programa dije que no iba por el lado sexual, sino el emocional ”, le dijo la exconductora al popular ‘Peluchín’.

De inmediato, Gigi Mitre recordó que cuando la modelo estuvo de invitada en Amor y Fuego, la exreina de belleza le mostró un video, el cual, efectivamente, no tenía ninguna relación con una agresión sexual, por lo que destacó que no estaba mintiendo.

De otro lado, Melissa Paredes resaltó que este proceso posiblemente acabe pronto, pues es muy probable que la denuncia del jugador del Sport Boys no proceda. “Me da pena que se exponga de esa forma a mi hija. Espero que este proceso acabe pronto porque me imagino que no va a proceder de ninguna manera”, añadió.

Finalmente, la exconductora de América Hoy precisó que ella no piensa que Rodrigo Cuba haya tenido alguna actitud que afecte la “indemnidad sexual” de su hija, pues si esto fuera cierto no dejaría que el futbolista se lleve a la menor.

“Yo jamás he dicho eso sobre mi hija. Ella ahorita está con su papá. ¿Cómo la voy a mandar a mi hija con su papá si pienso algo así? No le pedí nada a cambio, eso no tiene nada que ver, me da pena que mi hija este envuelta en esto de una manera sexual ”, añadió.

INDIGNADA POR PUBLICACIÓN DE MAGALY TV: LA FIRME

Melissa Paredes lamentó que el programa de espectáculos Magaly TV La firme haya hecho público el parte policial, en donde el ‘Gato’ Cuba narraba ante las autoridades cómo ella, supuestamente, lo chantajeaba mediante una llamada telefónica.

“ Lamento el tipo de información que se vierte en ciertos programas de TV nacional y prensa escrita con noticias incompletas e imprecisa, más aún cuando se encuentran involucrados menores de edad. Pido a los medios de comunicación a ser prudentes con cierta información que involucran menores de edad”, señaló.

