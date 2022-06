Expareja de Ale Venturo exige la tenencia compartida y hace fuerte acusación contra Rodrigo Cuba

Marco Daniel León arremetió contra Ale Venturo y Rodrigo Cuba. (Foto: Composición)

Si Melissa Paredes está enfrentada con Rodrigo Cuba, lo mismo pasa con Ale Venturo y su expareja. Daniel León, quien fue en su momento esposo de la rubia empresaria, exigió ante las cámaras de Amor y Fuego la tenencia compartida de su menor hija. Pero no solo eso, acusó también al deportista de dormir en la misma cama que la pequeña.

El programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre emitió un avance promocional de la edición de este miércoles 29 de junio, donde se observa a la expareja de Venturo abrazando a su hija a las afueras del departamento de la influencer. La actual pareja del ‘Gato’ Cuba observa la escena desde lejos.

Tras ello, se difundieron las declaraciones de Daniel León, que no tuvo reparos en arremeter contra la madre de su hija y el jugador del Sport Boys. El joven calificó de “hipócrita” la actitud de Ale Venturo al estar de acuerdo con la tenencia compartida que goza Rodrigo Cuba sobre la hija en común que tiene con Melissa Paredes.

“¿Qué tipo de hipocresía es? ¿Cómo es posible que Alexandra esté a favor de la tenencia compartida del Gato y me esté tratando como si yo fuese un padre que no vale ni un sol? Mi hija no puede dormir conmigo, pero duerme en la cama con su enamoradito de hace unos meses”, expresó indignado.

Esta acusación pondría a Cuba en el ojo de la tormenta, una vez más. Recordemos que el deportista aseguró que siempre ha mantenido la distancia con Ale Venturo cuando se encuentran cerca de las menores, de 4 y 2 años respectivamente. “Ellos se miran de lejos, pero no se tocan, no se besan, no se muestran afecto para no confundir a la criatura”, confesó Magaly Medina sobre su conversación con Rodrigo.

¿POR QUÉ ALE VENTURO DENUNCIÓ A SU EX?

En marzo de este año, la dueña de ‘La nevera fit’ denunció a Daniel León por violencia familiar. Según el reporte policial, el padre de su hija reaccionó de manera agresiva tras no llegar a un acuerdo de conciliación sobre la tenencia de la menor.

“Mostró una conducta muy agresiva contra su persona, tirando un puñete en la mesa de conciliación, tirando sus lentes, jalándose su polo de forma desesperada, queriendo irse de manera agresiva a la calle”, dice parte de la denuncia.

En su defensa, Daniel León señaló que él nunca ha tocado a la empresaria de forma violenta, pero reconoció que ambos en algún momento han llegado a insultarse, por lo que no descartó una violencia psicológica.

“Nunca en mi vida le he pegado a ninguna mujer, mucho menos a Alexandra, puede ser que hayamos tenido una relación tóxica, de los dos lados, porque ella es una mujer totalmente insoportable, pero yo nunca he hecho esas cosas que ella está alegando”, comentó.

Asimismo, el denunciado señaló que no llegó a un acuerdo con Ale Venturo en la conciliación debido a que ella le pedía mucho dinero, por lo que ella le dijo que iniciaría una demanda por pensión de alimentos.

“Que le dé 4 mil 500 soles, obviamente yo no voy a aceptar esos términos, pues porque era como una trampa para llevarme a juicio. Me dijo: ‘Ahora que vamos a juicio no puedes volver a ver a... hasta que concluya el juicio’. O sea, me están encerrando en una trampa”, sostuvo.

