Magaly Medina critica a Jossmery Toledo por no acatar las normas de la aerolínea: “Hizo un berrinche”

Magaly Medina se mostró en desacuerdo con la actitud de Jossmery Toledo, quien se encuentra en medio de la polémica luego de protagonizar un escándalo con la aerolínea Latam. Y es que, la chica reality fue bajada del avión en medio de gritos e insultos por, aparentemente, no cumplir con las normas de seguridad.

La integrante de Esto es Guerra acusó en sus redes sociales a la empresa por haber atropellado sus derechos y aseguró que el tripulante de cabina la trató mal a la hora de pedirle que se ponga su saco. Incluso, aseguró que denunciará el hecho en Indecopi.

Esto no pasó desapercibido para Magaly Medina y no dudó en criticar a Jossmery Toledo por no aceptar su error y no acatar las normas de la aerolínea. Recordemos que, las personas que se sientan en la salida de emergencia tienen que cumplir con algunas reglas, entre ellas, no tener ningún objeto como maletas, abrigos, mochilas, entre otros, que impidan el paso.

“No tienes que hacer un berrinche (...) No te trataron mal. Era una avión que tenía que salir ya, pero la señorita decía ‘mi mantita’ (abrigo). Tu mantita te puede valer dos rábanos. La norma dice que tú no puedes volar con nada encima. Yo amo mis carteras y me duele cuando la tienen que guardar en el compartimento de arriba”, comenzó diciendo la conductora de espectáculos.

Asimismo, tildó de ‘terca’ a la ex PNP por querer llevar su saco en las piernas, pese a que los aeromozos le dijeron que no podía llevar artículos sobre el cuerpo.

“Yo no entiendo su indignación. Habían tres personas tratando de convencerla que su ‘mantita’ la guardara. Ella no se la quiso poner porque no se le dio la gana de ponérsela. La quería en su rodilla. Hay que ser un poco más consciente pues Jossmery”, señaló.

“Ella terca como la mula no quería (guardar su abrigo). El capitán del velo que es quien tiene la última palabra en el avión, cansado de que su personal le diga a esta señorita ‘no quiere obedecer’ dijo: ‘bájenla’”, agregó.

En otro momento, la popular ‘Urraca’ indicó que la violencia la fastidia en todas sus formas, pero los insultos que recibió la modelo fue provocado por sus acciones.

“Una terquedad que realmente es malcriada. El no cumplir las normas, eso la hace a ella la culpable a ella de haberse ganado los insultos. A mí la violencia me fastidia venga de donde venga, pero la gente reacciona mal y es mejor no provocarla”, sentenció.

AEROLÍNEA EXPLICA POR QUÉ LA BAJARON DEL AVIÓN

A través de un comunicado, Latam explicó que no se atropellaron los derechos de Jossmery Toledo en el vuelo. Si no que fue la chica reality quien habría incumplido con algunas normal de la aerolínea cuando el pasajero tiene un asiento en la salida de emergencia.

“Tuvimos que vernos forzados a desembarcar del vuelo LA2279, que operaba en la ruta Chiclayo – Lima, a la pasajera Jossmery Toledo quien iba sentada en la salida de emergencia y se rehusó reiteradamente a cumplir las normas de seguridad que aplican para dicha fila”, indica el documento.

Aerolínea Latam envía comunicado tras incidente con Jossmery Toledo. (Foto: Difusión)

