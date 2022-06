John Kelvin y el expediente de Fiscalía que comprobaría abuso sexual contra Dalia Durán

Magaly Medina difundió contundentes pruebas contra John Kelvin, sentenciado a 21 años de prisión. (Fotos: Instagram)

La defensa legal de John Kelvin busca reducir la sentencia del cantante de cumbia, condenado por el Poder Judicial a 21 años de cárcel, gracias a las últimas declaraciones de Dalia Durán, quien ahora asegura que su expareja no abusó sexualmente de ella luego de golpearla. Sin embargo, el expediente emitido por el Ministerio Público demostraría todo lo contrario.

Magaly Medina tuvo acceso a dicho documento y lo hizo público en la transmisión en vivo de su programa de espectáculos, este jueves 2 de junio. Según leyó la conductora, los médicos legistas señalaron que los exámenes médicos realizados arrojaron como resultado lesiones en el área genital de la cubana.

“Las lesiones que presentó la agraviada obedecería de forma probable a actos de agresión sexual, al ser múltiples en zonas extragenitales y paragenitales”, se lee en el escrito difundido.

Pero no solo eso, la expareja de John Kelvin también presentaba varios moretones en su rostro y cuerpo. “Equimosis verdosa discontinua en la cara posterior interna de tercio medio de pierna derecha, excoriación rojiza en cara externa de tercio distal de pierna derecha, equimosis violácea discontinua en el muslo derecho, dos equimosis en el muslo izquierdo, tres equimosis violáceas en el brazo”, solo por mencionar algunas.

Por otro lado, el programa AURORA del Ministerio de la Mujer evaluó el comportamiento de Dalia Durán cuando esta narraba los hechos de violencia ocurridos en su departamento ubicado en San Miguel, encontrándose que “su expresión verbal guardaba congruencia con su expresión verbal”.

El informe indica que la agraviada sería víctima de violencia familiar, física y psicológica porque “se evidencia indicadores de afectación emocional como tristeza, angustia, dependencia, inseguridad emocional, estado de reacción ansiosa a situaciones asociadas a los últimos hechos ocurridos por el presunto agresor”.

JOHN KELVIN POSITIVO PARA COCAÍNA

El expediente emitido por la Fiscalía detalla que el martes 6 de julio de 2021 se le practicó un examen toxicológico a Jonathan Sarmiento Kelvin, dando como resultado positivo para cocaína y benzoilecgonina , de acuerdo al informe pericial forense.

Se informó también que su estado etílico estaba normal, por lo que se determina que no ingirió alcohol el día que golpeó y abusó sexualmente de Dalia Durán.

“El golpeador es golpeado ebrio o en estado normal, más aún si este tipo dio como resultado positivo para cocaína. Quiere decir que John Kelvin consumía esta droga y, de pronto, con eso afloraba más los demonios que tenía dentro. En ese estado golpea y viola a su esposa. Los adultos tenemos que hacernos cargo de los delitos que cometemos”, aseveró Magaly Medina al conocer los resultados.

LA PRIMERA VERSIÓN DE DALIA DURÁN

En julio de 2021, la cantante cubana se sentó en el set de Magaly TV La Firme con el rostro moreteado y en compañía de Daniel Leiva, el ahora exabogado que la acusa de sufrir el síndrome de Estocolmo. Entre lágrimas, relató haber sido víctima de violación sexual.

“No le bastó y me quitó el edredón, me destapó, me quitó mi ropa interior, se quitó la suya y la desparramó en todo mi cuarto. Me forzó a tener intimidad, cuando yo le había dicho que no me podía tocar. (Magaly: ‘te violo’). Sí, literalmente así ha sido”, manifestó,

Asimismo, relató que durante el encuentro sexual no consensuado, John Kelvin era agresivo con ella. “Mi cama está con sangre, mis almohadas también. Cuando recién me saca del velador, me dice ‘deja de gritar’. Yo no soportaba el dolor en el brazo, dije ‘acá yo me muero’. Le supliqué que me suelte, no entendió y me siguió pegando. Me agarró del cabello y me obligó otra vez a tener relaciones. Me obligaba a que lo mirara. Me decía que me amaba, que era su esposa”, dijo.

