Usuarios reaccionan a sentencia contra John Kelvin y aseguran que “es un paso grande para las denuncias por maltrato”

El cantante de cumbia John Kelvin estuvo en el ojo público luego de ser protagonista de un episodio de agresión contra su aún esposa Dalia Durán. La pareja terminó su relación por una aparente infidelidad del artista, pero tiempo después terminaría golpeando físicamente a la joven dentro de la casa que compartían con sus 4 hijos.

Este hecho se hizo público y fue la propia víctima quien salió en el programa de Magaly Medina para revelar detalles de lo que vivió con su esposo. Tras lo hechos, Kelvin fue denunciado por agresión física y sexual para posteriormente ser recluido en prisión preventiva.

Pero, esta tarde se dio a conocer la sentencia del el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima contra el cantante. De inmediato, diversos cibernautas reaccionaron y emitieron sus comentarios en las redes sociales.

La usuaria María Isabel criticó que algunos usuarios califiquen de ‘exceso’ a la sentencia contra el cumbiambero. “Como estaremos de cag***en este país, que le dan 21 años de cárcel al abusador de John Kelvin y la gente dice: ay, ¿pero tanto? Me parece un exceso. Luego están hablando de la lucha y defensa a las mujeres”.

Por otro lado, el usuario Christopher, comentó sobre la futura llegada de Kelvin al penal. “John Kelvin se va 21 años a prisión. Ojalá dentro le saquen la mi#$% para que aprenda a respetar a las mujeres”, expresó en Twitter. Abigail, otra cibernauta de Twitter, escribió: “21 años le han dado a John Kelvin? Es un paso grande en las sentencias por maltrato”.

Silvana Castagnola, otra usuaria de Twitter, escribió en su red social tras conocer la noticia: “John Kelvin ha sido sentenciado a 21 años de prisión por violencia y violación. Mujeres no tenemos que aguantar ni gritos ni golpes. Una relación es apoyo, respeto, amor, complicidad, pasión. No tienes que aguantar, tienes que amar y ser amada. Y, un mal hombre no cambia jamás”.

La periodista Lorena Álvarez también se pronunció al respecto. En sus palabras señaló que espera que no culpen a la víctima por haber denunciado. “Una sentencia contundente a pesar de la campaña de algunos buscando que lo absuelvan. Los delitos imputados son muy graves y ojalá ahora nadie se atreva a decirle a la víctima que ‘le quitó a sus hijos a su padre’. Con sus acciones, John Kelvin solito perdió a su familia”, escribió.

SENTENCIADO A 21 AÑOS DE PRISIÓN

Este 30 de mayo, el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió su sentencia contra John Kelvin. El cantante recibió 21 años de prisión por los delitos de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Además, deberá cumplir con el pago de una reparación civil de S/10 000 a favor de la agraviada y la obligación de asistir a terapia .

También, fue hallado culpable del delito de violación sexual agravada contra su esposa Dalia Durán. Es importante recalcar que fue el tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Violencia contra la Mujer, quien logró conseguir esta condena.

