John Kelvin podría quedar en libertad si se retira la denuncia de violación contra Dalia Durán

John Kelvin podría salir en libertad. Foto: Instagram

Si el juez que tiene a cargo el caso de Dalia Durán y John Kelvin elimina la denuncia por violación que interpuso la cubana contra el cantante de cumbia, Jhonatan Sarmiento saldría en libertad, en muy poco tiempo.

Esto lo explicó el exabogado de la exintegrante de Porque hoy es sábado con Andrés, Daniel Leiva, en el programa Magaly Tv: La Firme, que detalló que la acusación por violación sexual es la más importante y pesa más que la de violencia familiar y de retirarse del caso, John Kelvin podría salir en libertad.

“Si no estaría ese cargo (violación sexual), probablemente podría estar libre … porque la sentencia lo da por un año y ya habría pasado nueve meses y en tres meses saldría en libertad”, detalló el letrado.

A la pregunta de la conductora Magaly Medina de: ¿cuál sería la pena que le podrían otorgar a John Kelvin por violación?, el abogado comentó que sería una condena mínima de 12 a 25 años.

“Supongamos que la violación fue por parte de una persona equis seria la condena mucho menor pero como fue por parte del esposo quién practicó esta violación y así mismo también se suma la condena por violencia familiar entonces dan los resultados de 21 años”, explicó

Ante esto la conductora de espectáculos consultó si de ser el caso y el juez decidiera sacar la acusación por violación, ¿cuánto cree que disminuiría la pena?

Leiva argumentó lo siguiente: “Supongamos que el juez elimina lo que es el delito de violación le podrían poner de uno a dos años de pena privativa de la libertad, basándose que no tiene antecedentes o sentencias condenatorias por el delito de violencia familiar, le pondrían el mínimo de la pena y probablemente saldría en libertad”.

La conductora se sorprendió y comentó, muy admirada, que sería una locura que suceda este escenario. “ ¡Nooo, eso sí sería una locura!”, expresó.

Según abogado John Kelvin podría salir en libertad. Video: ATV/ Magaly Tv: La Firme

INSISTENCIA DE LA FAMILIA

Magaly Medina señaló que la familia de John Kelvin se encuentra enfadada porque quiere que retiren la acusación por violación para que el cantante pueda salir libre: “Por eso, es la desesperación de la familia, de él y del abogado de John Kelvin que se desmerezca totalmente la acusación por violación”.

También agregó que estos hechos tan delicados sí sucedieron y que fue la misma esposa del cumbiambero que narró con detalles el abuso sexual que sufrió por su esposo cuando lo dijo en vivo en el programa de la conductora de espectáculos, en julio del 2021.

“Sí ocurrió, ella lo contó y los exámenes así lo indican, cuando la policía entra al cuarto todas las pruebas estaban allí”, enfatizó.

En aquel entonces, la cantante cubana se sentó en el set de la ‘urraca’, con los ojos moraddos, con moretones y relató, entre lágrimas, haber sido víctima de violación sexual por John Kelvin.

“No le bastó y me quitó el edredón, me destapó, me quitó mi ropa interior, se quitó la suya y la desparramó en todo mi cuarto. Me forzó a tener intimidad, cuando yo le había dicho que no me podía tocar. (Magaly: ‘te violo’). Sí, literalmente así ha sido”, manifestó.

También relató que durante el encuentro sexual no consensuado, el cantante era muy agresivo con ella. Todo esto sucedía mientras que Dalia le suplicaba que la dejara.

“Le supliqué que me suelte, no entendió y me siguió pegando. Me agarró del cabello y me obligó otra vez a tener relaciones. Me obligaba a que lo mirara. Me decía que me amaba, que era su esposa”, dijo.

Dalia Durán y la vez que acusó a John Kelvin de haberla violentado sexualmente | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

CAMBIO DE VERSIÓN

En el programa de Magaly Medina del miércoles 1 de junio, la conductora también recordó que Dalia Durán ha cambiado de versión varias veces, la primera fue cuando explicó por qué dijo a la cámara Gessel que no había sufrido de violencia sexual por parte de su esposo John Kelvin.

“Yo reconozco que tuve un bajón, fue un tema de desesperación que muy pocas personas lo van a entender. No sé cómo explicar a cuatro niños pequeños que claman por su padre, que me preguntan por su papá, que lloran por él. Una bebé de 4 años me dice que su papá la ha abandonado. A mí, como mamá, me toca”, señaló la cubana cuando visitó el programa de la estrella de ATV.

Tras escuchar nuevamente su respuesta, la conductora de televisión consideró que Dalia Durán estaría cambiando su versión por sus hijos y también por ella misma, al verse sola por varios años, ya que se estaría compadeciendo de John Kelvin al darse cuenta que las autoridades han creído firmemente en sus declaraciones

SEGUIR LEYENDO: