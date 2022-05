Dalia Durán negó haber sido agredida sexualmente por John Kelvin en audiencia: “Lo lamento mucho”

Dalia Durán niega haber sido abusada sexualmente por John Kelvin. (Foto: Instagram)

John Kelvin afronta uno de los momentos más complicados de su vida tras ser sentenciado a 21 años de cárcel por los delitos de tentativa de feminicidio y violación sexual contra su esposa Dalia Durán.

Durante el juicio, la cubana dio su testimonio y señaló que el cantante de cumbia nunca la violó como denunció en su primer momento. Ella señaló que mintió y dio esta información por recomendación de su anterior abogado.

“ Lamentablemente yo también mal informada hice la ampliación de una denuncia que nunca debí hacer porque no estaba informada totalmente de lo conllevaba ese tipo de denuncias ”, comentó.

Dalia Durán le pidió a la corte no tomar en cuenta la denuncia que ella hizo en su momento, pues no sabía las consecuencias que podría tener. “Yo recién de que pasó eso vengo a tomar conciencia de todo lo que había ocasionado una ampliación, lo que yo hice fue después de dos días porque me lo solicitó el abogado que tenía en ese momento”, añadió.

Asimismo, la modelo cubana volvió a negar que John Kelvin haya abusado sexualmente de ella la noche que este llegó a su casa totalmente fuera de control y la golpeó hasta dejarla casi inconsciente.

“Yo niego totalmente que el padre de mis hijos me haya a mí forzado a tener relaciones sexuales esa noche, yo lo niego totalmente, yo lo dije en mi cámara Gesell, lamento mucho que esto haya llegado a tanto porque fue una mala información mía, por estar mal asesorada en ese momento”, indicó.

En otro momento, le preguntaron si era cierto que el cumbiambero era el único que aportada en la casa donde vivían. “Ambos aportábamos al hogar, para todos los gastos, tanto él como yo”, indicó.

Además, a Dalia Durán le consultaron si ella le había provocado las heridas que presentó en su momento John Kelvin. “ Fui yo... y fue producto del forcejeo que tuvimos ese día, fui yo ”, añadió.

Para finalizar, la cubana negó rotundamente tener algún tipo de contacto con la familia del cantante, esto con la intención de dejar en claro que no está siendo manipulada por un tercero para que cambie su versión de los hechos.

“No, no mantengo comunicación con el señor, solamente con la mamá por el tema de mis hijos, pero eso fue ya como hace más de uno o dos meses y hasta el día de hoy no mantengo comunicación con la señora, porque ya ella está saliendo del país también, porque ya no radica acá en el Perú, pero con su familia no mantengo contacto de ningún tipo”, añadió.

Dalia Durán intentó por todos medios que en la sentencia contra John Kelvin no se tome en cuenta el delito de violación sexual.

