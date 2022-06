“Me forzó a tener intimidad”: Dalia Durán y el desgarrador testimonio sobre John Kelvin del que hoy se arrepiente

Dalia Durán se desminitió a sí misma al señalar que John Kelvin jamás abusó sexualmente de ella. (Fotos: Instagram)

Dalia Durán se echó para atrás en la denuncia por violación sexual que le interpuso a John Kelvin, luego de enterarse que el Poder Judicial lo sentenció a 21 años en prisión. Ante ello, Magaly Medina recordó que, en su propio programa de espectáculos, la cantante cubana contó cómo el cantante de cumbia la forzó a tener intimidad tras haberla golpeado brutalmente.

La entrevista en cuestión sucedió en el mes de julio de 2021. En aquel entonces, la cantante cubana se sentó en el set de Magaly TV La Firme con el rostro moreteado y en compañía de Daniel Leiva, el ahora exabogado que la acusa de sufrir el síndrome de Estocolmo. Entre lágrimas, relató haber sido víctima de violación sexual.

“No le bastó y me quitó el edredón, me destapó, me quitó mi ropa interior, se quitó la suya y la desparramó en todo mi cuarto. Me forzó a tener intimidad, cuando yo le había dicho que no me podía tocar. (Magaly: ‘te violo’). Sí, literalmente así ha sido”, manifestó Durán meses atrás.

También relató que durante el encuentro sexual no consensuado, John Kelvin era muy agresivo con ella. Todo esto sucedía mientras que Dalia le suplicaba que la dejara.

“Mi cama está con sangre, mis almohadas también. Cuando recién me saca del velador, me dice ‘deja de gritar’. Yo no soportaba el dolor en el brazo, dije ‘acá yo me muero’. Le supliqué que me suelte, no entendió y me siguió pegando. Me agarró del cabello y me obligó otra vez a tener relaciones. Me obligaba a que lo mirara. Me decía que me amaba, que era su esposa ”, dijo.

Dalia Durán y la vez que acusó a John Kelvin de haberla violentado sexualmente | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

¿POR QUÉ CAMBIÓ DE VERSIÓN?

Dalia Durán sorprendió a propios y extraños al señalar que John Kelvin jamás la violentó sexualmente. Esto lo dijo luego que el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima condenara al cumbiambero a pasar el resto de su vida en prisión, saliendo recién en el año 2042.

“Yo niego totalmente que el padre de mis hijos me haya a mí forzado a tener relaciones sexuales esa noche, yo lo niego totalmente, yo lo dije en mi cámara Gesell, lamento mucho que esto haya llegado a tanto porque fue una mala información mía, por estar mal asesorada en ese momento ”, indicó Dalia durante la audiencia.

No obstante, esa no fue la primera vez que la cubana cambió de versión. Meses atrás, Magaly Medina le había increpado por decir en la cámara Gesell que su aún esposo nunca la violó sexualmente, cuando así lo había asegurado en su programa.

Amor y Fuego publicó la primera imagen de John Kelvin detenido. (Foto: Willax)

“Yo reconozco que tuve un bajón, fue un tema de desesperación que muy pocas personas lo van a entender. No sé cómo explicar a cuatro niños pequeños que claman por su padre, que me preguntan por su papá, que lloran por él. Una bebé de 4 años me dice que su papá la ha abandonado. A mí como mamá me toca”, señaló Dalia en su defensa.

Tras escuchar nuevamente su respuesta, Medina consideró que Dalia Durán estaría cambiando su versión por sus hijos y también por ella misma, ya que se estaría compadeciendo de John Kelvin al darse cuenta que las autoridades han creído firmemente en sus declaraciones.

